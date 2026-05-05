Közleményt adott ki a Mészáros Csoport: készek együttműködni a hatóságokkal

Közleményben reagáltak a környezetszennyező tevékenységgel kapcsolatos hírekre.
A Mészáros Csoport közleményben reagált a sajtóban korábban megjelent hírekre és a Greenpeace Magyarország legfrissebb, 2026. május 5-én kiadott állásfoglalására. A vállalat hangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi előírások betartását, és célja a felmerült kérdések teljes körű, tényszerű tisztázása.
A közlemény szerint a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. telephelyén már az 1960-as évektől zajlik ipari tevékenység, ugyanis a terület a bányászat és bányagép-javítás kilencvenes években történt megszűnése óta hulladékkezelőként működött.
A Mészáros Csoport 2025-ben vette át a céget, és ezzel együtt a telephelyet is, amely már akkor is környezeti terheléssel rendelkezett.
A vállalat tájékoztatása szerint 2026 februárjában két környéken fekvő monitoring kútban is szennyezést észleltek, amelyet jelentettek is az illetékes hatóságoknak. Ennek nyomán a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal elrendelte a kármentesítési eljárást. Ezen felül a környezetvédelmi hatóság egy rövid határidejű, új tényfeltárást is előírt, amellyel kapcsolatban a vállalat közölte: a vizsgálat első üteme már le is zárult.
Ezzel párhuzamosan megkezdték a laboratóriumi eredmények feldolgozását is. A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. továbbá bejelentette azt is, hogy a teljes körű értékelés érdekében felvette a kapcsolatot a Greenpeace Magyarországgal.
A közlemény szerint a tényfeltárási folyamat lezárását és hatósági jóváhagyását követően – amennyiben szükséges – haladéktalanul megkezdik a szennyezett terület megtisztítását.
A Mészáros Csoport hangsúlyozta: célja, hogy minden releváns információ birtokában objektív képet kapjon a helyzetről. A vállalat elkötelezett a környezet védelme mellett, és a hatóságokkal együttműködve a vizsgálatok lezárulta után részletes tájékoztatást ígér az eredményekről.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert
