Már Európa kapuját döngeti a hantavírus

Három ember meghalt, egy brit utas pedig életveszélyes állapotba került egy ritka vírusfertőzés következtében egy Atlanti-óceánon közlekedő hajón – számolt be a BBC. A MV Hondius jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel, miközben a hatóságok nem engedik partra a fedélzeten tartózkodókat.

Halálesetek és fertőzésgyanú a fedélzeten

Az eset során egy holland házaspár és egy német utas vesztette életét, közülük a nőnél igazolták a hantavírus-fertőzést. Egy 69 éves brit férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba Dél-Afrikába, nála szintén kimutatták a kórokozót.