Már Európa kapuját döngeti a hantavírus

Három ember meghalt, egy brit utas pedig életveszélyes állapotba került egy ritka vírusfertőzés következtében egy Atlanti-óceánon közlekedő hajón – számolt be a BBC. A MV Hondius jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel, miközben a hatóságok nem engedik partra a fedélzeten tartózkodókat.
Az eset során egy holland házaspár és egy német utas vesztette életét, közülük a nőnél igazolták a hantavírus-fertőzést. Egy 69 éves brit férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba Dél-Afrikába, nála szintén kimutatták a kórokozót.
A hajón jelenleg 149 utas tartózkodik 23 országból, szigorú izolációs és higiéniai intézkedések mellett. Két legénységi tagot és egy személyt, aki közeli érintkezésbe került a német áldozattal, hamarosan evakuálnak, mert erős a gyanú, hogy ők is elkapták a betegséget.
A hantavírus ritka, de súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat, és általában rágcsálóktól terjed,
Az emberről emberre történő fertőzés rendkívül ritka, de nem teljesen kizárt.
A szakértők szerint a fertőzés akár már az indulás előtt, Argentínában, vagy a hajó útvonalán érintett szigeteken is bekövetkezhetett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg több forgatókönyvet is vizsgál.
Az utasok beszámolói szerint a legnehezebb a bizonytalanság.
Sok a kérdőjel, és ez a legnehezebb. Csak biztonságban szeretnénk lenni, tisztán látni a helyzetet és hazajutni”
– nyilatkozta a brit csatornának egy utas.
Egy másik beszámoló szerint a Zöld-foki hatóságok „nem akarnak semmit kezdeni” az utasokkal, ezért a hajó várhatóan a Kanári-szigetek felé veszi az irányt, ahol további egészségügyi vizsgálatokra kerülhet sor.
A WHO hangsúlyozta, hogy a fertőzés súlyos lehet, de ritka, és a tágabb közösségre nézve alacsony az egészségügyi kockázat.
A szervezet szerint nincs szükség utazási korlátozásokra, ugyanakkor kiemelt prioritás a betegek ellátása és a fertőzés pontos terjedési módjának feltárása.
A hatóságok jelenleg versenyt futnak az idővel, hogy megakadályozzák a járvány további terjedését, miközben a hajón rekedt utasok a bizonytalanság közepette várják a fejleményeket.
