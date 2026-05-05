Zöld-foki-szigetek kanári-szigetek hantavírus WHO hajó járvány

Már Európa kapuját döngeti a hantavírus

2026. május 05. 17:52

Három halott és több gyanús eset után karantén alá került egy expedíciós hajó Afrika partjainál.

Három ember meghalt, egy brit utas pedig életveszélyes állapotba került egy ritka vírusfertőzés következtében egy Atlanti-óceánon közlekedő hajón – számolt be a BBC. A MV Hondius jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében vesztegel, miközben a hatóságok nem engedik partra a fedélzeten tartózkodókat.

Halálesetek és fertőzésgyanú a fedélzeten

Az eset során egy holland házaspár és egy német utas vesztette életét, közülük a nőnél igazolták a hantavírus-fertőzést. Egy 69 éves brit férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba Dél-Afrikába, nála szintén kimutatták a kórokozót.

A hajón jelenleg 149 utas tartózkodik 23 országból, szigorú izolációs és higiéniai intézkedések mellett. Két legénységi tagot és egy személyt, aki közeli érintkezésbe került a német áldozattal, hamarosan evakuálnak, mert erős a gyanú, hogy ők is elkapták a betegséget.

Mi az a hantavírus?

A hantavírus ritka, de súlyos légzőszervi megbetegedést okozhat, és általában rágcsálóktól terjed,

  • ürülékkel,
  • nyállal vagy
  • vizelettel.

Az emberről emberre történő fertőzés rendkívül ritka, de nem teljesen kizárt.

A szakértők szerint a fertőzés akár már az indulás előtt, Argentínában, vagy a hajó útvonalán érintett szigeteken is bekövetkezhetett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg több forgatókönyvet is vizsgál.

A félelem az úr

Az utasok beszámolói szerint a legnehezebb a bizonytalanság.

Sok a kérdőjel, és ez a legnehezebb. Csak biztonságban szeretnénk lenni, tisztán látni a helyzetet és hazajutni”

– nyilatkozta a brit csatornának egy utas.

Egy másik beszámoló szerint a Zöld-foki hatóságok „nem akarnak semmit kezdeni” az utasokkal, ezért a hajó várhatóan a Kanári-szigetek felé veszi az irányt, ahol további egészségügyi vizsgálatokra kerülhet sor.

Nem kell pánikba esni?

A WHO hangsúlyozta, hogy a fertőzés súlyos lehet, de ritka, és a tágabb közösségre nézve alacsony az egészségügyi kockázat.

A szervezet szerint nincs szükség utazási korlátozásokra, ugyanakkor kiemelt prioritás a betegek ellátása és a fertőzés pontos terjedési módjának feltárása.

A hatóságok jelenleg versenyt futnak az idővel, hogy megakadályozzák a járvány további terjedését, miközben a hajón rekedt utasok a bizonytalanság közepette várják a fejleményeket.

Fotó: X

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
hakapeszim
2026. május 05. 19:05
Kezdik már, kezdik megint a nyomorultak.
svejk recidivus
2026. május 05. 18:46
A Magyar variáns már súlyosan fertőz.Fő jellemzője a hanta beszéd.
Obsitos Technikus
2026. május 05. 18:40
nnk.gov.hu/attachments/article/1126/Mikrobiol%C3%B3giai%20K%C3%B6rlev%C3%A9l%202020.%202.%20sz%C3%A1m.pdf "A Puumala vírus okozza Európában a haemorrhagiás láz veseszindrómával nevű kórképek döntő többségét, átlagosan évente több mint 9000 esetet jelentenek." "Általánosságban elmondható, hogy a Hantaan, a Hantaan-Amur/Soochong és a Dobrava-Belgrade vírusok okozzák a legsúlyosabb tüneteket, a halálozási ráta 5-15% is lehet. Ezzel szemben a Seoul vírus mérsékelten súlyos, míg a Puumala vírus és a DOBV Saaremaa genotípusa enyhébb megbetegedést váltanak ki, a halálozási arány itt kevesebb, mint 1%." "A Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában 2004 és 2020 között 127 betegnél igazoltunk aktuális, vagy közelmúltban átvészelt hantavírus-fertőzést. Ez évente átlagosan 7-10 esetet jelent."
campesino
2026. május 05. 18:38
Orban egy masik virusrol hantazott, azt is mondta aki nem veszi fel a vaccine-t az MEGHAL
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!