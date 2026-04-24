Vitézy Dávid közlekedési miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter lesz

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását – jelentette be Magyar Péter.
Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, míg az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.
Vitézy a 2024-es önkormányzati választás óta a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője. „Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete; több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba” – írta Magyar, aki szerint Vitézy Dávidot azzal a feladattal bízta meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot a káoszból és kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, majd az uniós forrásokkal indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.
Kátai-Németh Vilmos Győrben született, Budapesten nőtt fel, 16 évesen vesztette el látását, Csepelen indult a két héttel ezelőtt országgyűlési választásokkor, azt a választókerületet meg is nyerte egyéniben. „Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson” – tette hozzá Magyar Péter.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala