Vitézy Dávid közlekedési miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter lesz

Magyar Péter pénteken délelőtt jelentette be, hogy Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, míg az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, dr. Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Vitézy a 2024-es önkormányzati választás óta a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője. „Vitézy Dávidnak gyermekkora óta a közlekedés és a városfejlesztés az élete; több mint húsz éve dolgozik azon, hogy Magyarország ezen a területen is belépjen a XXI. századba” – írta Magyar, aki szerint Vitézy Dávidot azzal a feladattal bízta meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot a káoszból és kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, majd az uniós forrásokkal indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.