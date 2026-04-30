Ismeretlen eredetű „drónnal” ütközött egy repülőgép

A Szövetségi Légügyi Hivatal úgy nyilatkozott: „A San Diego-i Nemzetközi Repülőtér megközelítése során, körülbelül 1200 méteres magasságban a United Airlines 1980-as járatának személyzete jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy egy drónt láthattak mintegy háromszáz méterrel alattuk. A légiforgalmi irányítás ezután értesített több pilótát is, azonban más nem érzékelte a drónt”