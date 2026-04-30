boeing 737 san diego united airlines járat drón repülőgép

Ismeretlen eredetű „drónnal” ütközött egy repülőgép

2026. április 30. 15:21

A járat biztonságosan leszállt, az utasok mind elhagyták a gépet.

„Fényes, piros” drónnal ütközött a United Airlines 1980-as járata szerda este San Diego felett – írta a Daily Mail

A beszámoló szerint a Boeing 737 típusú repülőgép éppen leszállást hajtott végre, és nagyjából 900 méter magasan utazott, amikor megtörtént a karambol.

A járat biztonságosan leszállt, az utasok a standard eljárás szerint elhagyták a gépet. 

Karbantartó csapatunk alapos átvizsgálás után nem talált sérülést a repülőgépen” – közölte a légitársaság.

A közlés szerint a repülőgépen 48 utas és 6 fős személyzet tartózkodott.

A Szövetségi Légügyi Hivatal úgy nyilatkozott: „A San Diego-i Nemzetközi Repülőtér megközelítése során, körülbelül 1200 méteres magasságban a United Airlines 1980-as járatának személyzete jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy egy drónt láthattak mintegy háromszáz méterrel alattuk. A légiforgalmi irányítás ezután értesített több pilótát is, azonban más nem érzékelte a drónt”

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

