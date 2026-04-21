„Ez most meghívás vagy nem?” – a miniszter szerint totálisan értelmezhetetlen Magyar Péter Netanjahu-meghívása

Még be se iktatták Magyar Pétert, már a startnál összerúgta a port Netanjahuval, Ficóval és Putyinnal is
Diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek a leendő miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatója.
Ismert, a Tisza-vezér október 23-ára invitálta hazánkba Izrael miniszterelnökét, miközben csatlakozni akar az ICC-hez.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, miután a Tisza Párt győzelmét követően a leendő miniszterelnök meghívta Benjamin Netanjahut hazánkba, újságírói kérdésre rögtön meg is fenyegette az izraeli miniszterelnököt:
„A Tisza kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákbamacskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – fogalmazott Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen.
Az ügy kapcsán kedden Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is megszólalt Facebook-oldalán. Bóka szerint politikai döntés kérdése, hogy Magyarország újra csatlakozik-e a Nemzetközi Büntetőbírósághoz. A miniszter úgy látja: a Tisza Párt kezdeményezheti ugyan a visszalépést, de erre sem uniós, sem nemzetközi kötelezettség nincs. Hozzátette, személyesen nem tudna támogatni egy ilyen döntést, mert álláspontja szerint a bíróság működésében politikai szempontok is megjelennek, és
elveszítette morális iránytűjét”.
A miniszter ellentmondásosnak nevezte azt is, ha egy, az ICC-hez csatlakozni kívánó politikai erő közben olyan személyt hívna meg Magyarországra, akit a Római Statútum alapján őrizetbe kellene venni.
Ha szándékában áll, miért hívja meg? Ha nem áll szándékában, miért csatlakozik?”
– tette fel a kérdést. Bóka szerint a visszacsatlakozás mögött az uniós elvárásokhoz való igazodás is állhat, ami hatással lehet Magyarország és Izrael kapcsolatára. Úgy fogalmazott: „nemcsak a szembenállásnak, az igazodásnak is van ára.”
Nyitókép: Jim WATSON / AFP