nemzetközi büntetőbíróság benjamin netanjahu bóka jános miniszter

„Ez most meghívás vagy nem?” – a miniszter szerint totálisan értelmezhetetlen Magyar Péter Netanjahu-meghívása

2026. április 21. 18:32

Ismert, a Tisza-vezér október 23-ára invitálta hazánkba Izrael miniszterelnökét, miközben csatlakozni akar az ICC-hez.

2026. április 21. 18:32
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, miután a Tisza Párt győzelmét követően a leendő miniszterelnök meghívta Benjamin Netanjahut hazánkba, újságírói kérdésre rögtön meg is fenyegette az izraeli miniszterelnököt:

„A Tisza kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákbamacskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – fogalmazott Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen.

Megszólalt a miniszter

Az ügy kapcsán kedden Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is megszólalt Facebook-oldalán. Bóka szerint politikai döntés kérdése, hogy Magyarország újra csatlakozik-e a Nemzetközi Büntetőbírósághoz. A miniszter úgy látja: a Tisza Párt kezdeményezheti ugyan a visszalépést, de erre sem uniós, sem nemzetközi kötelezettség nincs. Hozzátette, személyesen nem tudna támogatni egy ilyen döntést, mert álláspontja szerint a bíróság működésében politikai szempontok is megjelennek, és 

elveszítette morális iránytűjét”.

A miniszter ellentmondásosnak nevezte azt is, ha egy, az ICC-hez csatlakozni kívánó politikai erő közben olyan személyt hívna meg Magyarországra, akit a Római Statútum alapján őrizetbe kellene venni. 

Ha szándékában áll, miért hívja meg? Ha nem áll szándékában, miért csatlakozik?” 

– tette fel a kérdést. Bóka szerint a visszacsatlakozás mögött az uniós elvárásokhoz való igazodás is állhat, ami hatással lehet Magyarország és Izrael kapcsolatára. Úgy fogalmazott: „nemcsak a szembenállásnak, az igazodásnak is van ára.”

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 21. 20:14
Ez teljesen idióta! 🤣🤣🤣🤣 Ez hülyébb mint az agyhalott kólásdobozai! 🤣🤣🤣🤣
1
Ízisz
2026. április 21. 20:03
🧡🇭🇺 Ezek szerint tőrbe akarta csalni Natanjahut!!!! Nem semmi!!!, hogy jó pontot kapjon Brüsszelből!!! Ekkora állatot!!! 🤦‍♀️😐👎❗ De még ehhez is hülye!!!
Csigorin
2026. április 21. 19:43
ez a narcisszikus pszichopata egyik klinikai ismerve, ha szembesitik azzal amit mondott, es nem tud kiterni elolo gaslightinggal akkor elveszti az onkontrollt, orjong, hogy aztan aldozatpozba vagja magat, hogy TE hogy kiboritottad ot es ezert neked kell rosszul erezned magad
Stingary76
2026. április 21. 19:42
"Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is megszólalt Facebook-oldalán." Szerintem meg hagyni kellene ezt már, Bóka Jánosnak is. Teljesen fölösleges itten felszólogatni, meg így úgy amúgy.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!