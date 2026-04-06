Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke, Olekszandr Merezsko szerint a lakosság egyirányú jegyként tekint a bevonulásra, éppen az utánpótlás hiánya miatt. A politikus a brit lapnak nyilatkozva elmondta: „Ha az emberek tudnák, hogy egy év szolgálat után pihenhetnek, többen jelentkeznének a seregbe. A probléma inkább pszichológiai.

Ha a férfiak számát nézzük, elegendő emberünk van ahhoz, hogy még tíz évig vagy annál is tovább harcoljunk.”

Merezsko hozzátette: a meglévő emberanyag hatékony elosztása és a motiváció megteremtése a legfontosabb feladat, mivel a kibúvók tömegét látva az önkéntesek is elveszítik a lelkesedésüket.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöke iroda vezetője megerősítette, hogy a mozgósítási problémákat nem lehet gyorsan megoldani, ám önkéntesek hiányában az állam kénytelen folytatni a kényszersorozást a frontvonal stabilitása érdekében.

A katonai egységeknél közben egyre szigorúbban lépnek fel az engedély nélküli távollétekkel szemben. A dandárok a legújabb utasítások alapján a szolgálatba visszatérőket elsősorban a harcoló és rohamalakulatokhoz irányítják, egyúttal korlátozzák a más egységekhez történő áthelyezésüket is.