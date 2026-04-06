Zelenszkij kulcsembere vészjósló számokat közölt: Ukrajna akár tíz évig is folytathatja a háborút

„Lángol az egész Közel-Kelet” – figyelmeztetett a Kreml.
Zelenszkij magas rangú vezetője szerint, ha sikerülne megoldani a sorozás kérdését, Ukrajnának akár 10 évre is elég katonája lehet.
Kétmillió ukrán állampolgár aktívan kerüli a katonai szolgálatot, miközben a fronton harcolók teljesen kimerültek a folyamatos rotáció hiánya miatt – írja az Independent.
Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter korábban elismerte a sorozást elkerülők kiugróan magas számát. Az ukrán Legfőbb Ügyészség adatai szerint 2022 óta nagyjából 290 ezer büntetőeljárás indult a szolgálati helyüket engedély nélkül elhagyó katonákkal szemben.
A fronton harcoló alakulatok mára kimerültek, azonban az állomány hiány miatt nem rotálják őket. Egy Zaporizzsja térségében szolgáló drónoperátor például arról számolt be, hogy három évig gyalogosként harcolt, mielőtt jelenlegi beosztásába került.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke, Olekszandr Merezsko szerint a lakosság egyirányú jegyként tekint a bevonulásra, éppen az utánpótlás hiánya miatt. A politikus a brit lapnak nyilatkozva elmondta: „Ha az emberek tudnák, hogy egy év szolgálat után pihenhetnek, többen jelentkeznének a seregbe. A probléma inkább pszichológiai.
Ha a férfiak számát nézzük, elegendő emberünk van ahhoz, hogy még tíz évig vagy annál is tovább harcoljunk.”
Merezsko hozzátette: a meglévő emberanyag hatékony elosztása és a motiváció megteremtése a legfontosabb feladat, mivel a kibúvók tömegét látva az önkéntesek is elveszítik a lelkesedésüket.
Kirilo Budanov, az ukrán elnöke iroda vezetője megerősítette, hogy a mozgósítási problémákat nem lehet gyorsan megoldani, ám önkéntesek hiányában az állam kénytelen folytatni a kényszersorozást a frontvonal stabilitása érdekében.
A katonai egységeknél közben egyre szigorúbban lépnek fel az engedély nélküli távollétekkel szemben. A dandárok a legújabb utasítások alapján a szolgálatba visszatérőket elsősorban a harcoló és rohamalakulatokhoz irányítják, egyúttal korlátozzák a más egységekhez történő áthelyezésüket is.
Bár a Vezérkar hivatalosan nem változtatott a visszatérés szabályain, ezek a lépések azt mutatják, hogy a hadvezetés kénytelen a gyakorlatban reagálni a dezertálások nagyságrendjére. Ezzel párhuzamosan a védelmi minisztérium bejelentette, hogy új modellt dolgoznak ki a személyi állomány kezelésére, amely magában foglalja az adminisztráció digitalizációját és az áthelyezések egyszerűsítését is.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP