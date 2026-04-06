04. 07.
kedd
dmitrij peszkov irán közel-kelet donald trump

„Az egész régió lángokban áll” – figyelmeztetett a Kreml

2026. április 06. 20:05

„Lángol a régió” – figyelmeztetett a Kreml, miután Donald Trump az iráni infrastruktúra lerombolásával fenyegetett. A Hormuzi-szoros blokádja és a február óta terjedő konfliktus Oroszország szerint már a globális biztonságot és a világgazdaságot veszélyezteti.

null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján drámai képet festett a közel-keleti helyzetről. Az orosz vezetés szerint az Irán elleni izraeli és amerikai katonai akciók olyan láncreakciót indítottak el, amely immár nemcsak katonai, hanem súlyos globális gazdasági katasztrófával is fenyeget.

Trump ultimátuma: keddig van idő

A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Donald Trump amerikai elnök egy húsvéti (április 5.) közösségi média posztban ultimátumot adott Teheránnak. Trump kijelentette: amennyiben keddig nem nyitják meg a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, az USA célba veszi Irán teljes áramhálózatát és hídjait.

Látjuk, hogy a feszültség szintje folyamatosan nő. Valójában az egész régió lángol” – kommentálta a helyzetet Peszkov.

 Hangsúlyozta, hogy a konfliktus eszkalációja „nagyon veszélyes és negatív következményekkel” jár a globális gazdaságra nézve.

Az „Epic Fury” hadművelettől a totális blokádig

A válság 2026. február 28-án mérgesedett el, amikor az Egyesült Államok és Izrael elindította az „Epic Fury” hadműveletet.

Az összehangolt légicsapások során életét vesztette Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah és folyamatosan számos magas rangú vezetőt likvidálnak. Teherán válaszul ballisztikus rakétákkal támadta az izraeli városokat és a közel-keleti amerikai támaszpontokat, majd március elején lezárta a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, a Hormuzi-szorost.

A blokád hatása sokkoló: a tengeri forgalom 95 százalékkal esett vissza a szorosban, ahol korábban a világ kőolaj- és földgázforgalmának ötöde haladt át.

Világgazdasági bénultság és humanitárius dráma

A Kreml nem véletlenül beszél „nagyon-nagyon negatív következményekről”.

„A konfliktus földrajza kibővült, és mindannyian tudatában vagyunk a következményeknek” 

– zárta nyilatkozatát Peszkov. 

Oroszország szerint a Nyugat „agressziója” által elszabadított erők mostanra az egész világot recesszióba taszíthatják, ha nem sikerül megállítani a további eszkalációt.

Fotó: YURI KOCHETKOV

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 06. 22:31
majd megoldják, nem kell a mesterséges túldramatizálás
nzoltan-818
2026. április 06. 22:07
Ez a háború egy elhibázott lépés volt mert az már látszik, hogy Irán akkor sem fog behódolni, ha a háború 20 vagy 30 évig fog tartani. Lehet belőle csinálni kősivatagot mint Afganisztánban, vagy milliókat legyilkolni, de mérhető eredményt akkor sem fognak elérni, azon kívül, hogy a térséget egy instabil és lezüllesztett állapotba hozzák. A kérdés már csak az, hogy miként lehetne ebből a kudarcból a legkisebb arcvesztéssel kihátrálni, és minél hamarabb annál kisebb anyagi veszteséggel.
counter-revolution
2026. április 06. 20:55
A cionista a világ pestise.
Dixtroy
2026. április 06. 20:43 Szerkesztve
Iránnak elég néhány stratégiai temelőegységet elpusztítania, az usának az egész országot el kell. És végül mi marad? Több millió iráni potenciális jövőbeli terrorista. Az durva lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!