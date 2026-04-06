„Az egész régió lángokban áll” – figyelmeztetett a Kreml

G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
„Lángol a régió” – figyelmeztetett a Kreml, miután Donald Trump az iráni infrastruktúra lerombolásával fenyegetett. A Hormuzi-szoros blokádja és a február óta terjedő konfliktus Oroszország szerint már a globális biztonságot és a világgazdaságot veszélyezteti.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján drámai képet festett a közel-keleti helyzetről. Az orosz vezetés szerint az Irán elleni izraeli és amerikai katonai akciók olyan láncreakciót indítottak el, amely immár nemcsak katonai, hanem súlyos globális gazdasági katasztrófával is fenyeget.
A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Donald Trump amerikai elnök egy húsvéti (április 5.) közösségi média posztban ultimátumot adott Teheránnak. Trump kijelentette: amennyiben keddig nem nyitják meg a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, az USA célba veszi Irán teljes áramhálózatát és hídjait.
Látjuk, hogy a feszültség szintje folyamatosan nő. Valójában az egész régió lángol” – kommentálta a helyzetet Peszkov.
Hangsúlyozta, hogy a konfliktus eszkalációja „nagyon veszélyes és negatív következményekkel” jár a globális gazdaságra nézve.
A válság 2026. február 28-án mérgesedett el, amikor az Egyesült Államok és Izrael elindította az „Epic Fury” hadműveletet.
Az összehangolt légicsapások során életét vesztette Irán legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah és folyamatosan számos magas rangú vezetőt likvidálnak. Teherán válaszul ballisztikus rakétákkal támadta az izraeli városokat és a közel-keleti amerikai támaszpontokat, majd március elején lezárta a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, a Hormuzi-szorost.
A blokád hatása sokkoló: a tengeri forgalom 95 százalékkal esett vissza a szorosban, ahol korábban a világ kőolaj- és földgázforgalmának ötöde haladt át.
A Kreml nem véletlenül beszél „nagyon-nagyon negatív következményekről”.
„A konfliktus földrajza kibővült, és mindannyian tudatában vagyunk a következményeknek”
– zárta nyilatkozatát Peszkov.
Oroszország szerint a Nyugat „agressziója” által elszabadított erők mostanra az egész világot recesszióba taszíthatják, ha nem sikerül megállítani a további eszkalációt.
Fotó: YURI KOCHETKOV