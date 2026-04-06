„Az egész régió lángokban áll” – figyelmeztetett a Kreml

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján drámai képet festett a közel-keleti helyzetről. Az orosz vezetés szerint az Irán elleni izraeli és amerikai katonai akciók olyan láncreakciót indítottak el, amely immár nemcsak katonai, hanem súlyos globális gazdasági katasztrófával is fenyeget.

Trump ultimátuma: keddig van idő

A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Donald Trump amerikai elnök egy húsvéti (április 5.) közösségi média posztban ultimátumot adott Teheránnak. Trump kijelentette: amennyiben keddig nem nyitják meg a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, az USA célba veszi Irán teljes áramhálózatát és hídjait.