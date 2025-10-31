Fontos kérdést válaszolt meg Orbán Viktor: ezért a 14. havi nyugdíj a helyes út – a miniszterelnök a béremelésről is beszélt

Orbán Viktor: Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja! (VIDEÓ)
A kormányfő a 14. havi nyugdíj bevezetésének a lehetőségéről is beszélt.
A kormányfő elmondta, hogy a 14. havi nyugdíjon keresztül lehet igazságosan emelni az időseknek járó juttatást.
„A 14. havi nyugdíj jó dolog és azt meg is kell csinálnunk” – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggel a Kossuth rádióban.
A miniszterelnök kifejtette, hogy a Fideszt megelőző kormányok súlyos károkat okoztak a nyugdíjrendszerben, ezért Orbán Viktor kabinetje vállalta, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat és megőrzi az idősek juttatásainak értékét.
Orbán Viktor elmagyarázta azt is, hogy azért van szükség a 14. havi nyugdíjra, mert ez a legjobb módja annak, hogy úgy emeljék meg az időseknek járó juttatást, hogy az ne teremtsen egyenlőtlenséget az arra jogosultak között.
A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a kormány emeléseket fog eszközölni a fizetések terén is. Jövőre 15%-al fog emelkedni a szociális dolgozók bére. Orbán Viktor elmondta, hogy ezek a bérek jelenleg is elérik az 500 ezer forintos átlagot, aminek a még további emelése „óriási dolog”.
A magyar kormánynak pedig mindezt úgy sikerült elérnie, hogy a háború jelentősen korlátozza a gazdasági növekedés esélyét
– helyezte kontextusba az emeléseket a kormányfő.
Orbán Viktor ugyanakkor utalt arra is, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése egy hosszabb távú folyamat lesz, amely így jobban illeszkedik majd hazánk költségvetésébe.
