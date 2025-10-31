Ft
10. 31.
péntek
nyugdíjrendszer béremelés Orbán Viktor

Fontos kérdést válaszolt meg Orbán Viktor: ezért a 14. havi nyugdíj a helyes út – a miniszterelnök a béremelésről is beszélt

2025. október 31. 11:36

A kormányfő elmondta, hogy a 14. havi nyugdíjon keresztül lehet igazságosan emelni az időseknek járó juttatást.

2025. október 31. 11:36
null

A 14. havi nyugdíj jó dolog és azt meg is kell csinálnunk” – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggel a Kossuth rádióban

A miniszterelnök kifejtette, hogy a Fideszt megelőző kormányok súlyos károkat okoztak a nyugdíjrendszerben, ezért Orbán Viktor kabinetje vállalta, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat és megőrzi az idősek juttatásainak értékét.

Orbán Viktor elmagyarázta azt is, hogy azért van szükség a 14. havi nyugdíjra, mert ez a legjobb módja annak, hogy úgy emeljék meg az időseknek járó juttatást, hogy az ne teremtsen egyenlőtlenséget az arra jogosultak között.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a kormány emeléseket fog eszközölni a fizetések terén is. Jövőre 15%-al fog emelkedni a szociális dolgozók bére. Orbán Viktor elmondta, hogy ezek a bérek jelenleg is elérik az 500 ezer forintos átlagot, aminek a még további emelése „óriási dolog”.

A magyar kormánynak pedig mindezt úgy sikerült elérnie, hogy a háború jelentősen korlátozza a gazdasági növekedés esélyét

– helyezte kontextusba az emeléseket a kormányfő.

Orbán Viktor ugyanakkor utalt arra is, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése egy hosszabb távú folyamat lesz, amely így jobban illeszkedik majd hazánk költségvetésébe.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

kimirszen
2025. október 31. 12:14
Ki mennyit fizetett be. Vártam hogy valaki ezt írja. Nos ki dolgozott 13 vagy 14 hónapot 1 évben?
bbojfriend
2025. október 31. 12:04
A felvezetésből úgy tűnik, hogy a 14. havi nyugdíj átlag nyugdíj lesz mindenkinek, azaz ha most lenne, kb. 244 557 forintot kapna minden nyugdíjas. Ez egy adó azoknak, akiknek az átlagnál magasabb a nyugdíjuk az aktív időszakban befizetett több járulék miatt. Igazságtalan szerintem. Zalatnay mire kapna negyedmilliót a 60 ezres nyugdíjára?
kimirszen
2025. október 31. 11:43
A kormányfő elmondta, hogy a 14. havi nyugdíjon keresztül lehet igazságosan emelni az időseknek járó juttatást. A faszt azt! Mekkora igazságosság Csányi Sándornak adni 14. havi nyugdíjat meg Bácsalmási Mari néninek akinek a nyugdíja nincs 120e forint sem.
