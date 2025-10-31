Fontos kérdést válaszolt meg Orbán Viktor: ezért a 14. havi nyugdíj a helyes út – a miniszterelnök a béremelésről is beszélt

„A 14. havi nyugdíj jó dolog és azt meg is kell csinálnunk” – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggel a Kossuth rádióban.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a Fideszt megelőző kormányok súlyos károkat okoztak a nyugdíjrendszerben, ezért Orbán Viktor kabinetje vállalta, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat és megőrzi az idősek juttatásainak értékét.