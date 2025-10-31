Orbán Viktor: Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja! (VIDEÓ)

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején arról beszélt, hogy új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhtalmai, és ezek egyre hatákonyabb. Egy fegyverkezési verseny keződpontján vagyunk – tette hozzá. Két analógia van a mostani helyzetre: az egyik az első, a másik a második világháború előtti helyzethez hasonlítható. Az én megfejtésemhez az első vikágháború előtti helyzethez áll közel, mivel akkor sem akart senki nagy háborút, de végül belesodródtak abba – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor aktuális kérdésekről nyilatkozik a Kossuth rádiónak

Európa most a háború felé tart a nyilatkozatok alapján.

Akik ezeket a mondatokat mondjuk, azok nem mérik fel a szavaik súlyát. Éppen ezért mondom azt a magyaroknak, hogy mi egy kedvezőtlenre forduló esetben is a béke oldalán maradunk, ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy békepárti kormánya legyen az országnak – fejtette ki Orbán Viktor.