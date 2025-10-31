Orbán Viktor: Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja! (VIDEÓ)

Hideglelés futott végig a teljes ellenzéken, amint esély nyílt Ukrajnában Orbán révén egy fegyverszünetre
Ha tényleg békét akarnak a tiszások, akkor mi bajuk van a budapesti békecsúccsal? Kovács András írása.
Most kell elszánni magunkat arra, hogy ne vonódjunk bele a háborúba, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozik. Orbán Viktor a közelgő Donald Trumppal való találkozójáról is újabb részletek közölt.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején arról beszélt, hogy új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhtalmai, és ezek egyre hatákonyabb. Egy fegyverkezési verseny keződpontján vagyunk – tette hozzá. Két analógia van a mostani helyzetre: az egyik az első, a másik a második világháború előtti helyzethez hasonlítható. Az én megfejtésemhez az első vikágháború előtti helyzethez áll közel, mivel akkor sem akart senki nagy háborút, de végül belesodródtak abba – mondta a kormányfő.
Európa most a háború felé tart a nyilatkozatok alapján.
Akik ezeket a mondatokat mondjuk, azok nem mérik fel a szavaik súlyát. Éppen ezért mondom azt a magyaroknak, hogy mi egy kedvezőtlenre forduló esetben is a béke oldalán maradunk, ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy békepárti kormánya legyen az országnak – fejtette ki Orbán Viktor.
Ma az európaiak akarnak háborút, és nyíltan beszélnek az oroszokkal való konfliktusról – közölte a kormányfő.
A helyzet rosszabb volt egy évvel ezelőtt, mert akkor még az amerikaiak is a háború oldalán voltak, ráadásul az oroszok is bizonyos feltételek esetén hajlandóak lennének a tűzszünetre.
Az európaiak és az ukránok akarnak továbbra is háborút. Aki azt hiszi, hogy ebben a háborúban katonai győzelmet tudnak aratni, azok tévednek – mondta. Egy befagyott frontvonal látható. Aki békét akar, az békét csinál – tette hozzá. Ma egyetlen nagyhatalom akar békét: az USA. Ha Európa békét szeretne, akkor támogatnák az amerikai elnököt – tette hozzá. A hajlandók koalíciója miatt egy lényeg ellentmondás van Európa és az USA között a háború kérdésében – mondta a kormányfő.
Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – jelentette ki a kormányfő. Aki a háborút támogatja, az adóemelést és a pénzelvonást támogatja, mert Brüsszelnek nincsen pénze – tette hozzá. Orbán Viktor közölte, Brüsszel pénze abból áll, hogy a tagállamok elküldik neki a pénzt. Pénz már nincs, úgy akarunk finanszírozni egy háborút, hogy közben erre egyetlen fityingünk nincs. Vagy az emberektől kell elvenni a pénzt, ahogyan azt a Tisza mondja, vagy jelentős hitelt kell felvenni – mondta Orbán Viktor.
A Tisza Párt elnöke mindenkit börtönbe zárna, aki leleplezné a terveit.
Az USA elnöke békét akar, és az a magyar érdek, hogy a vita az amerikai elnök javáa dőljön el – jelentette ki a kormányfő. A Vatikán továbbra is a béke mellett áll, tehát jó pályán vagyunk – tette hozzá.
Jönnek a választási eredmények Európából, így több országban békepárti kormányok jönnek.
A jövő heti amerikai elnökkel való találkozójáról azt mondta a kormányfő, hogy nem csupán egy találkozóról van szó, hanem egy magyar napot csinálunk Washingtonban – ismertette a kormányfő. Egy teljes áttekintése történik a magyar-amerikai kapcsolatoknak – tette hozzá. Egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési megállapodást szeretnénk kötni – közölte a kormányfő. Természetesen a kétoldalú kapcsolatok a legfontosabbak, és folyamatosan érkeznek amerikai befektetések Magyarországra – tette hozzá.
Jövő héten Washingtonba utazik a miniszterelnök.
Ahhoz, hogy egy befektető hosszútávú beruházásról döntsön, annak látnia kell az energiahelyzetet.
Magyarországnak nincsen tengere, így ki vagyunk szolgáltatva a csővezetékek rendszerének.
Teljesen elsikkadt a magyar sajtóban, hogy a németek is kivételt kérnek az amerikai szankciók alól az egyik finomítójukra, miközben a mi zakónkat rángatták.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a közgazdász egy képzett ember, és ránéz egy helyzetre, és mond egy javaslatot. Ezzel szemben a gazdaságpolitikus nem számokat, hanem embereket lát. Éppen ezért szükségünk van közgazdasági tudásra, de nem kell minden esetben hallgatni rájuk – tette hozzá.
A tiszás tanácsokkal az a baj, hogy ezeket már kipróbáltuk, de nem vált be.
Itt sikeres gazdaságpolitika csak 2010 után volt, tehát pont annak az ellenkezője, amit korábban csináltak. Spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani – mondta a kormányfő. A magyar gazdaság azért nem tud gyorsabban növekedni, mert háború van – tette hozzá. Ha a pénz Ukrajnába megy, akkor nem tud lendületet venni az európai gazdaság. A mindennapi megélhetés terhe csökken, ha véget ér a háború – mondta.
A szolgáltatások nagyot húztak a gazdaságon, de az ipar és a mezőgazdaság lefelé nyomta a számokat. Magyarország jövőre viszont már egyértelműen nagyobb emelkedési pályára léphet, beindulnak a nagy gyárak, amelyek már az idei évben is meglátszódnak majd.
Az egy kész csoda, ha egy háborúban leblokkolt időben egyszerre fusson egy 3 százalékos hotelprogram, egy béremelési és adócsökkentési program.
Mindennek persze van kockázata, de az emberek számára ez ad lehetőséget az előrelépésre – tette hozzá.
2010-ben a nyugdíjasok szenvedtek, és ezért született egy megállapodás a nyugdíjasokkal, és sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat. Orbán Viktor szerint nem a nyugdíjrendszeren belül kell változtatni, hanem egységesen kell emelni, és ezért kell 14. havi nyugdíj. Ennek a bevezetésének a pontos mikéntjéről még dolgoztunk – tette hozzá. Mindezzel párhuzamosan a szociális szférában is 15 százalékos béremelés jön.
A miniszterelnök elárulta, hogy jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy videóüzenetben jelentette be, hogy bár nagy vita övezte, de eldőlt:
lesz 14. havi nyugdíj.
Jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgoznak.
A kormányfő munkatársának azon kérdésére, hogy miért nyúlt el annyira a szerdai kormányülés, azt felelte, sok volt az előterjesztés. „Rengeteg fontos és jó döntést hoztunk, fel sem tudom sorolni” – hangzott el.
– sorolta Orbán Viktor.
Ezután beszélt az árrésstopról, melyről bár mindig vita van, de elvitathatatlan tény, hogy nélküle az élelmiszer ára jóval magasabb lenne. Mint kiderült, ezt meghosszabbították, és 14 új élelmiszerre ki is terjesztették.
