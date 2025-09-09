Ft
Tarr Zoltán Menczer Tamás Tisza Párt Tisza-adó Magyar Péter Fidesz-KDNP

Ezt akarja eltitkolni Magyar Péter: mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 16:52

A Tisza Párt elnöke mindenkit börtönbe zárna, aki leleplezné a terveit.

2025. szeptember 09. 16:52
null

Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra fordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-videójában

Hozzátette, valószínűleg a politikusokról is így gondolkodik. Ráadásul mondta ezt úgy a Tisza-adóval kapcsolatban, hogy aztán a Tisza-adóra sok mindent lehet mondani, csak azt nem lehet erről mondani, hogy a Fidesz találta ki,

ugyanis ott van Tarr Zoltán, ott van ez a Dálnoki nevű ember elmondták, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak 

– fogalmazott Menczer. 

A politikus felidézte, ehhez még ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjéből a dokumentum, amit senki nem cáfolt világosan mondja,

bruttó 400 ezer forint fölött, havi kereset fölött, mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó, ez éves szinten százezreket, vagy adott esetben milliós nagyságrendet jelent.

Az összeg, az összeg amelyről beszélek amit a Tisza-adóval kivesznek az önök és minden magyar zsebéből, ha hagyjuk, de nem hagyjuk” – zárta nyilatkozatát Menczer Tamás.

Nyitókép forrása: Magyar Nemzet / Mirkó István 

