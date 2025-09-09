Ezt akarja eltitkolni Magyar Péter: mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó (VIDEÓ)

Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra fordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-videójában.

Hozzátette, valószínűleg a politikusokról is így gondolkodik. Ráadásul mondta ezt úgy a Tisza-adóval kapcsolatban, hogy aztán a Tisza-adóra sok mindent lehet mondani, csak azt nem lehet erről mondani, hogy a Fidesz találta ki,

ugyanis ott van Tarr Zoltán, ott van ez a Dálnoki nevű ember elmondták, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak

– fogalmazott Menczer.

A politikus felidézte, ehhez még ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjéből a dokumentum, amit senki nem cáfolt világosan mondja,