Ezt akarja eltitkolni Magyar Péter: mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó (VIDEÓ)

A Tisza Párt elnöke mindenkit börtönbe zárna, aki leleplezné a terveit.
Ha jól értettem, és úgy gondolom, hogy jól értettem a Tisza Párt elnökének mondatait, ő azt mondta magyarra fordítva, hogy aki a Tisza-adóról beszél, azt börtönbe zárja – jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legutóbbi Facebook-videójában.
Hozzátette, valószínűleg a politikusokról is így gondolkodik. Ráadásul mondta ezt úgy a Tisza-adóval kapcsolatban, hogy aztán a Tisza-adóra sok mindent lehet mondani, csak azt nem lehet erről mondani, hogy a Fidesz találta ki,
ugyanis ott van Tarr Zoltán, ott van ez a Dálnoki nevű ember elmondták, hogy ha mindent elmondanak, akkor megbuknak
– fogalmazott Menczer.
A politikus felidézte, ehhez még ott van a Tisza Párt gazdasági kabinetjéből a dokumentum, amit senki nem cáfolt világosan mondja,
bruttó 400 ezer forint fölött, havi kereset fölött, mindenki sokkal többet fog adózni, ha jön a Tisza-adó, ez éves szinten százezreket, vagy adott esetben milliós nagyságrendet jelent.
„Az összeg, az összeg amelyről beszélek amit a Tisza-adóval kivesznek az önök és minden magyar zsebéből, ha hagyjuk, de nem hagyjuk” – zárta nyilatkozatát Menczer Tamás.
Magyar Péter körül botrány botrányt követ, és emberei sorra tűntek el a süllyesztőben.
