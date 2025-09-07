Itt a botrányos Tisza-lista: ezek az emberek akarnák irányítani az országot jövő áprilistól

Ezeket a magvas gondolatokat nem egyedül osztotta meg az elhíresült etyeki beszédében a Tisza Párt alelnöke, ugyanis ott volt mellette Dálnoki Áron is, akit a háta mögött „luxus közgazdásznak” csúfolnak, ő volt az, aki kidolgozta a Tisza-adó részleteit.

A jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket is.

Petschnig Mária Zita, a baloldali elemző, Kéri László felesége, a Tisza gazdasági szakértője már jó ideje erősíti a baloldali holdudvart; tavasszal többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Tisza szigetes rendezvényén bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. A közgazdász az Aranyfürt Tisza szigetnél, Mádon még márciusban arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek.

Tapsol Brüsszelnek, hogy nem adnak pénzt a magyaroknak

Magyar Péter csapatának másik komoly tagja Kollár Kinga, aki a Tisza Párt színeiben egyszerre EP- és fővárosi képviselő is, ismeretes, ő volt az, aki Brüsszelben nagy lelkesedéssel beszélt arról, milyen jól teszi Brüsszel, hogy nem küld uniós forrásokat Magyarországnak.

A politikus szerint minél rosszabb az országnak, annál nagyobb esélye van az ellenzéknek – köszönte a segítséget Brüsszelnek.

Más tiszás EP-képviselők sem úszták meg az ügyeket, hiszen ott van Dávid Dóra is, aki korábban a Metánál volt magas pozícióban, sokáig Londonban, multikulti környezetben élt és úgy látja, a migráció kérdésében változtatni kell a magyarok hozzáállásán.

Ne rekesszünk ki senkit, mindenkit fogadjunk be”.

– vallja.

Magyar Péter egy felvételen arról beszélt, hogy az EP-képviselői között vannak Soros-ügynökök, bár nem nevesítette meg, melyik kollégájára gondolt, de nem nehéz kitalálni. A posztra esélyes még Nagy Boldizsár is, aki a CEU jogásza, emellett pedig migrációs szakértő és nagyon közel áll a Tiszához. Ő az, aki szerint