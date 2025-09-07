Ft
09. 07.
vasárnap
Manfred Webernek Tisza Magyar Péter Európai Néppárt

Itt a botrányos Tisza-lista: ezek az emberek akarnák irányítani az országot jövő áprilistól

2025. szeptember 07. 18:30

Magyar Péter körül botrány botrányt követ, és emberei sorra tűntek el a süllyesztőben.

2025. szeptember 07. 18:30
Új hangot és új arcokat ígért Magyar Péter, amikor tavaly év elején berobbant az országos politikába és nekilátott a pártszervezésbe. Még mindannyian emlékszünk, hogy azt ígérte az első interjúiban, hogy nem lép politikai pályára, nem szervez pártot, a valóság ezzel szemben az, hogy de, pontosan ez történt. 

A Tisza Pártot nem kerülték el a botrányok: a legmagasabb beosztottak is kerültek komoly botrányba, olyanokba, melyek után egy normális világban azonnal lemondás és visszavonulás járna a közélettől. 

Tartja a mondás, hogy fejétől bűzlik a hal, nincs ez másképp a Tiszánál sem, hiszen a párt elnöke, Magyar Péter generálta a legnagyobb botrányokat, hiszen azon kívül, hogy mindenben igyekszik megfelelni Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének, még azt a botrányt is túlélte, hogy lehallgatta ex-feleségét, gyermekei anyját, a korábbi igazságügyi minisztert, Varga Juditot. Ezen felül Magyar belekeveredett egy diszkóbotrányba is, tavaly nyáron a biztonsági őröknek kellett kirakni a politikust az egyik belvárosi szórakozóhelyről, úgy viselkedett, majd ellopta egy őt videózó férfi telefonját, amit a Dunába dobott.

Legutóbb Tarr Zoltán, a párt alelnöke került komoly botrányba, miután lebuktatta pártját, miszerint ha hatalomra kerülnének, eltörölnék az egykulcsos adót. Az ellenzéki párt kulcsembere szerint vannak dolgok, amikről csak a választás után lehet majd beszélni. Az ügyből óriási botrány lett, nem csoda hát, hogy Magyar Péterék alaposan eldugták Tarr Zoltánt a kamerák elől és még Kötcsére sem vitték magukkal. 

Ezeket a magvas gondolatokat nem egyedül osztotta meg az elhíresült etyeki beszédében a Tisza Párt alelnöke, ugyanis ott volt mellette Dálnoki Áron is, akit a háta mögött „luxus közgazdásznak” csúfolnak, ő volt az, aki kidolgozta a Tisza-adó részleteit. 

A jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket is. 

Petschnig Mária Zita, a baloldali elemző, Kéri László felesége, a Tisza gazdasági szakértője már jó ideje erősíti a baloldali holdudvart; tavasszal többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Tisza szigetes rendezvényén bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. A közgazdász az Aranyfürt Tisza szigetnél, Mádon még márciusban arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek.

Magyar Péter csapatának másik komoly tagja Kollár Kinga, aki a Tisza Párt színeiben egyszerre EP- és fővárosi képviselő is, ismeretes, ő volt az, aki Brüsszelben nagy lelkesedéssel beszélt arról, milyen jól teszi Brüsszel, hogy nem küld uniós forrásokat Magyarországnak. 

A politikus szerint minél rosszabb az országnak, annál nagyobb esélye van az ellenzéknek – köszönte a segítséget Brüsszelnek. 

Más tiszás EP-képviselők sem úszták meg az ügyeket, hiszen ott van Dávid Dóra is, aki korábban a Metánál volt magas pozícióban, sokáig Londonban, multikulti környezetben élt és úgy látja, a migráció kérdésében változtatni kell a magyarok hozzáállásán. 

Ne rekesszünk ki senkit, mindenkit fogadjunk be”.

– vallja. 

Magyar Péter egy felvételen arról beszélt, hogy az EP-képviselői között vannak Soros-ügynökök, bár nem nevesítette meg, melyik kollégájára gondolt, de nem nehéz kitalálni. A posztra esélyes még Nagy Boldizsár is, aki a CEU jogásza, emellett pedig migrációs szakértő és nagyon közel áll a Tiszához. Ő az, aki szerint  

Magyarországnak is be kell fogadnia migránsokat, a „migráció alapjog”, és kiáll a „határok nélküli Európa” mellett.

Akik kivennék a pénzt a zsebünkből

Mint arról korábban beszámoltunk: Márki-Zay Péter-féle rezsipolitikát villantott Magyar Péter EP-képviselője, ugyanis szerinte az a baj a rezsicsökkentéssel, hogy amiatt túl olcsó az energia az embereknek.
A politikus, aki EP-képviselősége előtt már dolgozott az Európai Bizottságnál, úgy látja, hogy „ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”, szerintük „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, hogyha ösztönöznék az embereket a megtakarításra. 

Gerzsenyi szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert 

ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”. 

De Magyar Péter stábját erősíti Kulja András is, aki a TikTokon vált híressé azzal, hogy orvosi ismeretterjesztő tartalmakat osztott meg, majd amint belépett a Tiszába, hirtelen elkezdte támadni a honi egészségügyet. A mellény idővel akkora lett, hogy bement Takács Péter ellen vitázni az ATV-be, ahonnan megszégyenülve távozott, még sajátjai is azt mondták, kritikán aluli volt a vitán a teljesítménye. Nem is mert még egyszer leülni az egészségügyi államtitkárral, hiszen az MCC Feszten történő vitától visszalépett. 

Agrárszakértők a gazdák ellen

Hazánk szempontjából kiemelt fontosságú a mezőgazdaság, Magyar Péter szerzett is pár agrárszakértőt, akik alaposan bemutatkoztak. Elsőként Raskó György volt az, aki kiállt a Tisza most mellett, holott ő korábban már bárhova ment, ami nem Fidesz. Ő az, aki rendszeresen sértegeti a magyar gazdákat, valamint bízik a nyugdíjasok mihamarabbi halálában, ugyanis akkor majd csökken szerinte a Fidesz szavazóbázisa. 

Megcsillantotta erényeit a párt másik agrárszakértője, Kökény Attila is, aki idomított majmokhoz hasonlított a magyar gazdákat. 

Előre, pornósok!

Magasnak mondható a Tisza körül sertepertélő pornósok száma, hiszen Magyar Péter lelkes támogatója az a Staller Ilona Anna, akinek művészneve Cicciolina, így lett híres a hazai közéletben. A párt országos koordinátora pedig nem más, mint az a Róka Réka, aki több pornóvideóban is szerepelt.

Voltak távozók is

Sokaknak nem jön be az az irányvonal, amit Magyar Péter képvisel, ennek meglettek a maguk áldozatai is, hiszen a Tiszából időközben már távozott többek között Farkas Dezső, a párt korábbi operatív vezetője, aki új pártot alapított, nem bírta elviselni Magyar Péter stílusát.

Ugyancsak faképnél hagyta a Tiszát Ordas Eszter, a párt volt fővárosi frakcióvezetője is, aki bár nem ment bele a részletekbe, miért hagyta ott a pártot, de ezt sem nehéz kitalálni. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 16 komment

Szerintem
2025. szeptember 07. 19:17
Tök mindegy, miket hadolválnak, zagyválnak össze kínjukban vergődve, ha egyszer nem mondhatják meg a valódi szándékaikat. Titkolózniuk azért kell, mert brutális kibaszásokra készülnek, mert máskülönben mi értelme lenne? Migriözön, transzbuzulás a gyerekeknek is, mindent Ukrajnának, az ország anyagi és tárgyi javait és akár az életünket is. Na meg a szokásos, ahogy a gyurcsányi éra szakértőivel körülvéve magát a tiszafostos, mindent idegen kézbe herdálni, a vízművektől a reptérig.
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 07. 19:15
MP ma megbukott. Még én sem gondoltam, hogy ilyen kevesen lesznek a Tisza párt kisgyűlésén.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. szeptember 07. 19:14
A pszichopata földbe döngölve, az csak hab a tortán, hogy a nemzeti konzultáció adóügyben beverte az utolsó koporsószöget is a pojácába.
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. szeptember 07. 19:09
Gondolja valaki, hogy az adóemelések az ország javára, az oktatás-egészségügy-MÁV-ra kellenének? Gondolja valaki, hogy Ursula, Weber azért akarják bábkormányra juttatni a tiszafostost, mert a szivükön viselik, hogy pl pontosan járjon a MÁV? Fölszedetnék azok az összes sínjeinket is, ha az kellene Ukrajnának. Az ország anyagi és tárgyi javai főleg Ukrajnára, meg az országot ellepő migriözön eltartására meg még egyéb galádságokra kell Ursula, Weber ismert elvei és követelményei szerint. Ebbe már Németország is belerokkant, el se merem képzeni, hogy mivé lenne Magyarország is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!