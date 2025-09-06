Itt az új Mandiner kvíz – fejezze be Tarr Zoltán és Dálnoki Áron botrányos kijelentéseit

Lapunk előállt egy újabb kvízzel, ezúttal Tarr Zoltán Tisza pártos EP-képviselő és Dálnoki Áron a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetőjének botrányos kijelentéseit fejezheti be az olvasó.

Mint ismert:

a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy Etyeken készült felvételből.

(A videó azon a rendezvényen készült, ahol a tiszások egyébként 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót.)

Az olvasó négy opció közül választhat.