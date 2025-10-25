Hideglelés futott végig a teljes ellenzéken, amint esély nyílt Ukrajnában Orbán révén egy fegyverszünetre

Mindezt a baloldali-liberális szereplők azóta is folyamatosan szóvá teszik mondván, hogy ők nem háborúpártiak, hanem igazságos békét szeretnének Ukrajnában. Persze amikor részletesen ki kell fejteniük, mit is gondolnak az igazságos békéről Ukrajnában, akkor azonnal a geopolitikai realitások ütik agyon az érveiket.
Tetszik, nem tetszik: a háborúpárti jelzőt kiérdemlő politikai pártok képviselői az európai színtéren egyszer sem mertek élesen szembemenni az anyapártjaik (Európai Néppárt, Szocialisták és Demokraták) álláspontjával. Ez nem vélemény, hanem kőkemény tény! Egyszer sem volt példa arra, hogy az Ukrajna végeláthatatlan támogatásáról, és felfegyverzéséről szóló határozatokra Magyarországig is jól elhallatszó nemet mondtak volna. Hol megszavazták azokat, hol pedig sunnyogva elhúztak a fontos szavazásokról.
Mindezekután ez a jól beazonosítható kör folyamatosan kikéri magának, hogy ők a háború pártján állnának, miközben a napnál is világosabb, hogy többek között brüsszeli képviselőik nem arra használják fel a befolyásukat, hogy a magyar kormány békepárti álláspontját erősítsék.
Így jutottunk el 2025 október 16-ig, amikor Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Budapesten kíván találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy valahogyan lezárják az ukrajnai konfliktust. Abban a pillanatban azt gondoltam, hogy igen, most akkor minden politikai szereplő bizonyíthatja, hogy ők igenis békét akarnak szemben az általuk kormányzati propagandának titulált minősítgetésekkel szemben.
Trump bejelentését követően nem láttam a hatalmas ellenzéki lelkesedést, hogy ők mennyire örülnének annak, ha sikerülne lezárni a háborús konfliktust.