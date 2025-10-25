Hideglelés futott végig a teljes ellenzéken, amint esély nyílt Ukrajnában Orbán révén egy fegyverszünetre

Itt van tehát előttünk elsősorban az ukrán és orosz embereket, majd a kárpátaljai magyarokat, majd pedig Magyarországot és egész Európát is hosszú évek óta megnyomorító konfliktus. Először is rögzítsük, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát. Most nincsen tér arra, hogy több tízezer karakterben foglalkozzunk a pontos motivációkkal mindkét oldalról, mivel feketén-fehéren nem lehet leírni ezt a konfliktust; annyi legyen elég, hogy 2022. február 24-ig legalább lokalizálva volt a fegyveres konfliktus, míg azóta Damoklész kardjaként lóg fejünk felett a III. világháború lehetősége.

1339 napja próbál a világ egy része megoldást találni erre a helyzetre. Ami tény: 2022 tavaszán az a döntés született a Biden-adminisztráció és leghűségesebb nyugati szövetségeseik körében,

hogy Ukrajnát meghatározhatatlan ideig kell támogatni, mert idővel szinte biztos Oroszország meggyengülése majd pedig összeomlása.

Mindez pedig elvezet ahhoz, hogy Ukrajna eljut oda, hogy 1991-es nemzetközileg elismert határai mentén zárhatja le ezt a fegyveres konfliktust. 1339 nap után úgy állunk, hogy Ukrajna nemhogy területeket szerzett vissza, hanem inkább veszített. Oroszország pedig jól láthatóan ne halad a belső összeomlás felé, sőt még szerzett magának egy nagyon jelentős szövetségest is: Kínát.