Orbán Balázs nyugdíjrendszer Tisza Párt degresszió Simonovits András terv átalakítás Magyar Péter szembesítés

Lépésről lépésre a nyugdíj ellen: Magyar Péterék ismét lebuktak – hiába a fenyegetőzés, az „igazság utat tör magának”

2025. október 29. 16:36

Hiába vádaskodik és hárít a Tisza Párt, szakértőinek és politikusainak elszólásai világossá tették: a nyugdíjasok is rosszul járnának egy kormányváltással.

2025. október 29. 16:36
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kedden újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjának háza táján. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme.

Emlékezetes, hogy az ellenzéki párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán alelnök arról beszélt, hogy 

az eddig fenntartott nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. 

Ismert továbbá az is, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni” – hangoztatta több alkalommal is a közgazdász.

A Tisza programírója egy másik alkalommal azt is elárulta, hogy miért tervezik a 13. havi nyugdíj megszüntetését:

a 13. havi nyugdíj az mindenképpen ellentétben van azzal, amit ugye Brüsszel akar,

meg amit egyes közgazdászok Magyarországon akarnak” – húzta alá a szakértő.

A Tisza Párt terveiről a legtöbbet Simonovits András, Magyar Péter nyugdíjszakértője árulta el. A közgazdász – aki következetesen tagadja, hogy köze lenne a Tisza Párthoz – többször leszögezte. hogy a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

A szakértő legutóbb a Népszava Töréspont című műsorában is arról beszélt, hogy 

a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne.

„Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve” – jelentette ki.

Simonovitstól az elmúlt időszakban minden nyilatkozatában előhozakodott a degresszióval is, amit leegyszerűsítve nugdíjadónak nevezett. „Van egy bűvszó, amit a legtöbb ember nem ismer: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni” – fogalmazta meg javaslatát.

A nyugdíjszakértő azzal is felhívta magár a figyelmet, hogy szerinte a nők túlságosan korán mehetnek el nyugdíjba, ezzel kapcsolatban pedig a következőképp szólt: „Én a Nők 40-et szüntetném meg. (...) Akkor hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra. ”

Simonovits András  hasonlóan Tarr Zoltánhoz és más tiszás politikusokhoz arról is beszélt, jobb, ha Magyar Péter pártjának terveiről minél kevesebbet tudnak meg az emberek. „lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást” – hangoztatta az ATV műsorában a közgazdász, ezzel is elárulva magát.

De a fenti felsorolásból nem szabad kihagyni a jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadót, Surányi Györgyöt sem is, aki a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: „Bejelentették a 13. havi nyugdíjat.

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?” 

– tette fel a kérdést a Gulyás Mártonnal folytatott beszélgetés során Surányi.

Magyar Péter már tavaly utalást tett a nyugdíjrendszer reformjára

A nyugdíjrendszer átalakításáról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május 1-én. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy „úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor »ezt kivezeted«, hogy akkor »adókat emelsz«”, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat. 

Azonban úgy tűnik, hogy a Tisza soraiban nem megy a hallgatás: Magyar szakértői sorra kikotyogják, milyen fájdalmas intézkedések sora várna a magyar társadalom tagjaira, ha az ellenzéki párt kerülne hatalomra.

Mint ismert, a fenti kijelentések először egy mesterséges intelligencia által generált videóban hangzottak el egymásután Magyar Péter szájából. Majd ezeket bontotta le tételesen, tanácsadókra Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója. 

Egy másik Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs úgy fogalmazott, „brutálisak”, „precedens nélküliek” és „elképesztőek” a Tisza Párt nyugdíjrendszerre vonatkozó tervei,  amelyek a kormánypárti politikus szerint jelentős nyugdíjcsökkentést helyeznek kilátásba. Orbán emlékeztetett, hogy

a Tisza Párt politikusai és szakértői egyértelműen kijelentették, hogy csökkentenék, megadóztatnák a nyugdíjakat, és „átalakítanák” a nyugdíjrendszert.

„És ezek után Magyar Péter úgy tesz, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne! Azért ehhez is vastag bőr kell!” – tette hozzá a kormányfő politikai igazgatója.

Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, hogy 

a Tisza Párt miután nyilvánosságra kerültek a tervei nem tud mást csinálni, mint vádaskodni, hárítani és tagadni.

„A Tiszát támogató baloldali média pedig – mivel nem tud az állítások valóságtartalmába belekötni – műbalhét rendez– olvasható Orbán Balázs közösségi oldalán.

Az említett videó alább tekinthető meg:

Magyar Péter feljelentést tesz, de „az igazság utat tör magának”

A Tisza Párt elnöke szerdán Facebook-oldalán közölte, hogy feljelentést tesz a Fidesz kampányfőnöke, Orbán Balázs ellen, – mit írta – „a mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt”
„Orbán Balázs a tegnapi tettével megvalósította a Btk. 226/A. § (1) bekezdés szerinti becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a Btk. 226/B. § (2) bekezdésbe ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét” – indokolta a feljelentést Magyar Péter.

Orbán Balázs minderre úgy reagált, hogy 

Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek. 

Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek”. 

Majd tételesen felsorolta a bizonyítékokat.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!” – zárta a posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.
A teljes bejegyzést alább olvashatja:

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

