Lépésről lépésre a nyugdíj ellen: Magyar Péterék ismét lebuktak – hiába a fenyegetőzés, az „igazság utat tör magának”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kedden újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjának háza táján. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme.

Emlékezetes, hogy az ellenzéki párt vezető politikusai, köztük Tarr Zoltán alelnök arról beszélt, hogy

az eddig fenntartott nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani.

Ismert továbbá az is, hogy Petschnig Zita Mária, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni” – hangoztatta több alkalommal is a közgazdász.