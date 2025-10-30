Ezt lehetetlen lesz letagadni: a Tisza Párt szakértője már tíz éve is a nyugdíjak csökkentését szorgalmazta (VIDEÓ)

Az Ellenpont értesülései szerint Magyar Péter olyan nyugdíjszakértőt vont be a Tisza Párt szakmai körébe, aki már hosszú ideje a nyugdíjrendszer átalakítását és a kifizetések csökkentését elkerülhetetlennek tartja.

A Magyar Nemzeti Bank 2016 augusztusában közzétett tanulmánya szerint a magyar nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható maradhat. Ezzel kapcsolatban az ATV akkor Simonovits Andrást hívta meg stúdióbeszélgetésre, akit a műsorvezető nyugdíjszakértőként mutatott be.

Simonovits azonban élesen bírálta az MNB következtetéseit, hangsúlyozva, hogy szerinte a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, mivel a nyugdíjak aránya a bérekhez képest túl magas. A szakértő szerint ezért elkerülhetetlen a járandóságok mérséklése.