nyugdíjrendszer Tisza Párt nyugdíjszakértő Simonovits András Magyar Péter

Ezt lehetetlen lesz letagadni: a Tisza Párt szakértője már tíz éve is a nyugdíjak csökkentését szorgalmazta (VIDEÓ)

2025. október 30. 06:30

Simonovits András szerint a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség.

2025. október 30. 06:30
null

Az Ellenpont értesülései szerint Magyar Péter olyan nyugdíjszakértőt vont be a Tisza Párt szakmai körébe, aki már hosszú ideje a nyugdíjrendszer átalakítását és a kifizetések csökkentését elkerülhetetlennek tartja.

A Magyar Nemzeti Bank 2016 augusztusában közzétett tanulmánya szerint a magyar nyugdíjrendszer legalább húsz évig fenntartható maradhat. Ezzel kapcsolatban az ATV akkor Simonovits Andrást hívta meg stúdióbeszélgetésre, akit a műsorvezető nyugdíjszakértőként mutatott be.

Simonovits azonban élesen bírálta az MNB következtetéseit, hangsúlyozva, hogy szerinte a rendszer hosszú távon fenntarthatatlan, mivel a nyugdíjak aránya a bérekhez képest túl magas. A szakértő szerint ezért elkerülhetetlen a járandóságok mérséklése.

Ha nem csökkennek a relatív – bérekhez viszonyított – nyugdíjak, akkor húsz év után az egyensúly felborulhat”

– fogalmazott Simonovits.

Példaként Görögországot említette, ahol a válságkezelés során a nyugdíjak csökkentésével próbálták stabilizálni a költségvetést. Szerinte Magyarországon a reálnyugdíjak 9–10 százalékos növekedése kedvezőtlen folyamat, mert a forrásokat más területekről kellett elvonni. A beszélgetés végén úgy fogalmazott:

Bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene”.

Az elmúlt közel tíz évben Simonovits álláspontja nem változott. Továbbra is a nyugdíjrendszer szigorítását és a kedvezmények átalakítását tartja szükségesnek. A 24.hu-nak adott 2024-es interjújában például azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség – akár 10–20 százalékos, bizonyos esetekben 30–40 százalékos mértékben.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanő korábban a Nők 40 programot is bírálta, „indokolatlannak” nevezve a korkedvezményes nyugdíjazást.

A 24.hu megjegyzése szerint azonban nem csak Simonovits fogalmazott meg hasonló kritikát. 

A Tisza Párt környezetében több közgazdász is a nyugdíjkedvezmények felülvizsgálatát szorgalmazta. 

Surányi György a Partizán műsorában a 13. havi nyugdíj eltörlését tartotta indokoltnak, míg Petschnig Mária Zita a jelenlegi forma átgondolását sürgette, mondván, hogy a kedvezmény fenntartása hosszú távon nem fenntartható.

Nyitókép: Képernyőkép / Youtube

***

