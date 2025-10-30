Ezt lehetetlen lesz letagadni: a Tisza Párt szakértője már tíz éve is a nyugdíjak csökkentését szorgalmazta (VIDEÓ)

– fogalmazott Simonovits.
Példaként Görögországot említette, ahol a válságkezelés során a nyugdíjak csökkentésével próbálták stabilizálni a költségvetést. Szerinte Magyarországon a reálnyugdíjak 9–10 százalékos növekedése kedvezőtlen folyamat, mert a forrásokat más területekről kellett elvonni. A beszélgetés végén úgy fogalmazott:
Bármely, a népéért felelős kormánynak újra kellene gombolnia a mellényt, és különösen a magas nyugdíjakat csökkenteni kellene”.
Az elmúlt közel tíz évben Simonovits álláspontja nem változott. Továbbra is a nyugdíjrendszer szigorítását és a kedvezmények átalakítását tartja szükségesnek. A 24.hu-nak adott 2024-es interjújában például azt mondta, hogy a jelenlegi rendszer „túl bőkezű az induló nyugdíjaknál”, ezért azok csökkentésére, illetve erősebb adóztatására lenne szükség – akár 10–20 százalékos, bizonyos esetekben 30–40 százalékos mértékben.