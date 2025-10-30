Tessék választani: itt van minden, amit tudni lehet a Tisza Párt nyugdíjjal kapcsolatos terveiről

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kedden újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjának háza táján. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme.

Miközben a Tisza Párt degressziót és nyugdíjadót emleget, a Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetésén fáradozik. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek, nem hagyják magukat megfélemlíteni. „Az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek.” Majd tételesen felsorolta, hogy a tiszások által eddig kikotyogott részleteket, melyek azt bizonyítják, hogy

az ellenzéki párt hatalomra kerülése esetén nem nyugdíjemelésben, hanem nyugdíjcsökkentésben gondolkozik.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy habár Magyar Péter most megpróbál úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a saját nyugdíjszakértőjükhöz, Simonovits András egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Az előadása során a közgazdász azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta,