Tessék választani: itt van minden, amit tudni lehet a Tisza Párt nyugdíjjal kapcsolatos terveiről

2025. október 30. 05:40

Sorra lepleződnek le a Tisza Párt politikusai és tanácsadói, akik nyugdíjadóról és reformokról beszélnek. Közben Orbán Viktor miniszterelnök megüzente az időseknek, hogy a Fidesz nemcsak megvédi, hanem emeli is a nyugdíjakat.

2025. október 30. 05:40
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, kedden újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjának háza táján. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán szembesítette a Tisza Párt politikusait és szakértőit azokkal a kijelentésekkel, amelyeket az elmúlt hónapokban tettek a nyugdíjrendszer átalakításáról, amely gazdasági programjuk egyik legfontosabb eleme.

Miközben a Tisza Párt degressziót és nyugdíjadót emleget, a Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetésén fáradozik.
Miközben a Tisza Párt degressziót és nyugdíjadót emleget, a Fidesz a 14. havi nyugdíj bevezetésén fáradozik. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A miniszterelnök politikai igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek, nem hagyják magukat megfélemlíteni. „Az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek.” Majd tételesen felsorolta, hogy a tiszások által eddig kikotyogott részleteket, melyek azt bizonyítják, hogy 

az ellenzéki párt hatalomra kerülése esetén nem nyugdíjemelésben, hanem nyugdíjcsökkentésben gondolkozik.

Orbán Balázs úgy fogalmazott, hogy habár Magyar Péter most megpróbál úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a saját nyugdíjszakértőjükhöz, Simonovits András egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Az előadása során a közgazdász azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, 

  • „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek,
  • és véleménye szerint „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat. 

A Tisza nyugdíjszakértője a 24.hu-nak adott interjúban már azt is részletezte, hogy miként kezelné ezt a helyzetet. Elhangzott, hogy 

a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. 

Simonovits arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy

a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni” – javasolta.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában pedig ugyancsak elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást” – jelentette ki Szöllősi Györgyi műsorezetőnek.

Simonovits András amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, így véleménye szerint „hatalmas összeg szabadulna föl az értelmesebb dolgokra”

A 13. havi nyugdíjat is megtorpedóznák

De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója a következőképp fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén: „A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

A közgazdász a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt: „Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, 

ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak” 

– hangzott el az előadáson.

De a 13. havi nyugdíj-én, s kapcsán Orbán szerint meg kell még említeni a jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadót, Surányi Györgyöt is, aki a Partizán egyik adásában arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: „Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?” – tette fel a kérdést Surányi.

Végül nem szabad megfeledkezni párt alelnökéről, Tarr Zoltánról sem, aki az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad fenntartani”. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának – idézte fel a miniszterelnök politikai igazgatója.

A legfrissebb, hogy Bovier György, a Tisza fővárosi képviselője Bohár Dániel riporter kérésére szólta el magát a budapesti Városházán, hogy pártja nem tervez semmiféle nyugdíjemelést.

Amit a Fidesz ad, a Tisza elvenné

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég a 14. havi nyugdíj bevezetéséről beszélt. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Hír TV híradójának arról nyilatkozott október 29-én, szerdán miért tartja fontosnak ezt a kabinet.

„Azt gondolom, hogy

a nyugdíjasokra költött pénz az nem pazarlás”

– cáfolta meg rögtön a Tisza Párt szakértőit. Majd azt a kérdést tette fel, hogy „számukra nem lenne pazarlás, hogyha Ukrajnába küldenék azt a pénzt, amit így megspórolnak a nyugdíjasaikon, illetve a magyar lakosságon?”.

Szalai Piroska azzal folytatta, hogyha a 13. havi nyugdíjat vizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy a nyugdíjasok most is 12 hónapban kapnak nyugdíjat, csak az egyik hónapban magasabbat, mint a többiben.

Valamivel később a 14. havi nyugdíj kapcsán kijelentette, hogy a nyugdíjak jelen pillanatban kötelezően inflációkövetők. „Az inflációkövetés felett a nyugdíjak 2010 óta több mint egyharmaddal reálértéken is növekedtek. Az egyik ilyen növekedési lépés az volt, hogy a 13. havi nyugdíjat fizettük ki. Ha a 14. havi nyugdíjat is sikerül bevezetni – ha mondjuk nem is egy év alatt – akkor

összességében mire bevezetjük, 8,3 százalékos reálérték növekedésben részesülhet minden nyugdíjasunk”

– hangzott el.

Két havi nyugdíjat vennének el Magyar Péterék a nyugdíjasoktól

A főtanácsadó végül arról is beszélt, hogy a Tisza Párt, ha megadóztatná a nyugdíjakat, és egy 20 százalékos adót tennének e járandósságokra, akkor nem is 12 havi, hanem csak 10 havi nyugdíjat fizetnének ki.

„Tehát ők két hónapot megvonnának, mi pedig abban gondolkodunk, hogy két hónapot hozzáteszünk. Ez egy teljesen más gondolkozás.

Nem spórolni kell a nyugdíjasokon, ahogy nem spórolunk a foglalkoztattokon sem”

– szögezte le Szalai Piroska.

Az idézett nyilatkozatot alább tekintheti meg:

Orbán Viktor is üzent a nyugdíjasoknak

Orbán Viktor miniszterelnök kedden közösségi oldalán közzétett videójában arra figyelmeztetett, hogy 

ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, akkor keményen megsarcolnák a nyugdíjakat is. 

A montázshoz fűzött kísérőszövegben emlékeztetett, hogy míg a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, addig a Fidesz-KDNP visszaadta azt.

„Most, ha hatalomra kerülnek (a tiszások – szerk.), a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek” – írta a kormányfő.

Azonban a miniszterelnök megüzente, hogy „amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!” – tekintett előre Orbán Viktor.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock

