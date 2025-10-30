Tessék választani: itt van minden, amit tudni lehet a Tisza Párt nyugdíjjal kapcsolatos terveiről

összességében mire bevezetjük, 8,3 százalékos reálérték növekedésben részesülhet minden nyugdíjasunk”
– hangzott el.
Két havi nyugdíjat vennének el Magyar Péterék a nyugdíjasoktól
A főtanácsadó végül arról is beszélt, hogy a Tisza Párt, ha megadóztatná a nyugdíjakat, és egy 20 százalékos adót tennének e járandósságokra, akkor nem is 12 havi, hanem csak 10 havi nyugdíjat fizetnének ki.
„Tehát ők két hónapot megvonnának, mi pedig abban gondolkodunk, hogy két hónapot hozzáteszünk. Ez egy teljesen más gondolkozás.
Nem spórolni kell a nyugdíjasokon, ahogy nem spórolunk a foglalkoztattokon sem”
– szögezte le Szalai Piroska.
Az idézett nyilatkozatot alább tekintheti meg:
Orbán Viktor is üzent a nyugdíjasoknak
Orbán Viktor miniszterelnök kedden közösségi oldalán közzétett videójában arra figyelmeztetett, hogy
ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, akkor keményen megsarcolnák a nyugdíjakat is.
A montázshoz fűzött kísérőszövegben emlékeztetett, hogy míg a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, addig a Fidesz-KDNP visszaadta azt.
„Most, ha hatalomra kerülnek (a tiszások – szerk.), a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek” – írta a kormányfő.
Azonban a miniszterelnök megüzente, hogy „amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!” – tekintett előre Orbán Viktor.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock