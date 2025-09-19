Ausztriában teljesen kétségbeestek: arra vágynak, ami Magyarországon már a hétköznapok része

Az FPÖ bécsi szervezete, élén Maximilian Krauss elnökkel és Paul Stadler szenior szóvivővel, a nyugdíjasok növekvő anyagi terhei miatt ingyenes tömegközlekedést követel minden 65 év feletti számára Bécsben, példaként Budapestet említve – írja az Österreicher.

A párt szerint

főként az idősek és fiatal családok kerülnek pénzügyi nyomás alá a magas távhődíjak, valamint emelkedő kommunális díjak (víz, szemét, parkolás) miatt.

Az elmúlt napokban más szempontból is Budapestet irigyelték Bécsből: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, és felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját. A magas osztrák adók miatt a Wizz Air is elköltözik Bécsből.