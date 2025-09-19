Ft
Bécs Magyarország Budapest Ausztria nyugdíjas FPÖ rezsi

Ausztriában teljesen kétségbeestek: arra vágynak, ami Magyarországon már a hétköznapok része

2025. szeptember 19. 11:34

Bécsben főként az idősek kerülnek pénzügyi nyomás alá a magas távhődíjak, valamint emelkedő kommunális díjak miatt. Az FPÖ ezért ingyenes tömegközlekedést követel minden 65 év feletti számára.

2025. szeptember 19. 11:34
null

Az FPÖ bécsi szervezete, élén Maximilian Krauss elnökkel és Paul Stadler szenior szóvivővel, a nyugdíjasok növekvő anyagi terhei miatt ingyenes tömegközlekedést követel minden 65 év feletti számára Bécsben, példaként Budapestet említve – írja az Österreicher.

A párt szerint

főként az idősek és fiatal családok kerülnek pénzügyi nyomás alá a magas távhődíjak, valamint emelkedő kommunális díjak (víz, szemét, parkolás) miatt.

Az elmúlt napokban más szempontból is Budapestet irigyelték Bécsből: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, és felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját. A magas osztrák adók miatt a Wizz Air is elköltözik Bécsből.

Nyitókép: AFP/Michael Nguyen

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

