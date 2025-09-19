Ausztriában teljesen kétségbeestek: arra vágynak, ami Magyarországon már a hétköznapok része

Az osztrákok szerint Magyarország megelőzte őket – nagyon aggódnak a jövőjük miatt
Nem bírják a költségnövekedést.
Bécsben főként az idősek kerülnek pénzügyi nyomás alá a magas távhődíjak, valamint emelkedő kommunális díjak miatt. Az FPÖ ezért ingyenes tömegközlekedést követel minden 65 év feletti számára.
Az FPÖ bécsi szervezete, élén Maximilian Krauss elnökkel és Paul Stadler szenior szóvivővel, a nyugdíjasok növekvő anyagi terhei miatt ingyenes tömegközlekedést követel minden 65 év feletti számára Bécsben, példaként Budapestet említve – írja az Österreicher.
A párt szerint
főként az idősek és fiatal családok kerülnek pénzügyi nyomás alá a magas távhődíjak, valamint emelkedő kommunális díjak (víz, szemét, parkolás) miatt.
Az elmúlt napokban más szempontból is Budapestet irigyelték Bécsből: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van, és felszólította az osztrák kormányt, hogy kövesse Svédország, Magyarország és Olaszország példáját. A magas osztrák adók miatt a Wizz Air is elköltözik Bécsből.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem bírják a költségnövekedést.
Nyitókép: AFP/Michael Nguyen
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.