Megvan a szám: ennyi nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

Eddig 2 004 077 nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt a közétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.

A főtanácsadó a bejegyzésében azt írta: a kormány „nehéz helyzetben is támogatja a nyugdíjasokat, míg a Tisza párt Brüsszel utasítására leállítaná a 13. havi nyugdíjat”.