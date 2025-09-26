Megvan a szám: ennyi nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt

Ausztriában teljesen kétségbeestek: arra vágynak, ami Magyarországon már a hétköznapok része
Egyre nehezebb a bécsi nyugdíjasok helyzete.
Nyitrai zsolt hangsúlyozta, október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.
Eddig 2 004 077 nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt a közétett fotón azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.
A főtanácsadó a bejegyzésében azt írta: a kormány „nehéz helyzetben is támogatja a nyugdíjasokat, míg a Tisza párt Brüsszel utasítására leállítaná a 13. havi nyugdíjat”.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka