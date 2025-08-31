Ft
08. 31.
vasárnap
Minden nyugdíjast érint ez az intézkedés: már hétfőn több tízezer forintot kaphatnak (VIDEÓ)

2025. augusztus 31. 12:17

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat.

2025. augusztus 31. 12:17
Német nyugdíjasok Magyarországon.

Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Azt mondta: az élelmiszerláncok indokoltalan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszerutalvánnyal segíti.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt

– tette hozzá. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat.

Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte. „A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra” – mondta Nyitrai Zsolt.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

 

fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 14:17
Na tolvaj seggnyalók ez is kifingott, kiderült, hogy a tolvaj rostás adóztatja a legmagasabban a legszegényebbeket a stróman csicskáit meg a legkevésbé! Magyarországon kell a legtöbbet adózni a minimálbér után Szegénynek lenni Magyarországon a legdrágább. Igazi hungarikum az adózási rendszerünk, ami a tehetősebbeknek kedvez, miközben az alacsony keresetűekre kifejezetten magas terheket ró. 2019-es adatok alapján Magyarországon a személyi jövedelemadó 15 százalékos, a társadalombiztosítási járulék pedig 18,5 százalék, ez összesen 33,5 százaléknyi elvonást jelent. Ezt nemzetközi összehasonlításban csak Németország közelíti meg, ahol az 5 százalékos személyi jövedelemadó és a 20 százalékos társadalombiztosítási járulék összesen 25 százalékos elvonást jelent. A magyar adórendszer világszerte egyedülálló abban, hogy amíg a szegényeket kiemelkedően adóztatja, addig a tehetőseket kifejezetten alacsony adókkal terheli.
Medici
2025. augusztus 31. 14:08 Szerkesztve
Szerkesztő! Ugye nem mindegy, hogy hétfőn vagy hétfőtől? Amúgy pedig arra kíváncsi leszek, hogy mondjuk egy vásárcsarnokban a piaci kofa elfogadja-e. Mert kötelezni nem lehet rá.
szantofer
2025. augusztus 31. 13:50 Szerkesztve
Ahogy a fidesz látja: "Az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer utalvánnyal segíti." Ahogy a Lajtán túl látják: Magyarországon akkora a baj, hogy már élelmiszer utalványt osztanak a nyugdíjasoknak. Miért is nem adott egyszeri, 30.000 Ft-ot a kormány? Mert ezt nem a bőség hajtotta ki. Azt egy összegben egyszerre ki kellett volna fizetni, amire nincs pénz. Ez egy választási osztogatás. Az utalványt dec.31-ig Lehet felhasználni, amiből egyenesen következik hogy sok nyugdíjas elteszi karácsonyra, javítandó kicsit az ünnepek színvonalát, az élelmiszer üzleteknek meg majd 90 napon belül utalja a kormány, addig azok hiteleznek állam bácsinak.
Tapeino
2025. augusztus 31. 13:47
Ugye, nem dobják be a postaládákba, UGYE????
