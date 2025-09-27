Ft
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
13. havi nyugdíj Petschnig Mária Zita Tisza Párt Murvainé Láng Róza Raskó György Nyitrai Zsolt nyugdíj Fidesz nyugdíjas

„Szégyellje magát!” – nyugdíjasok üzentek Magyar Péternek

2025. szeptember 27. 12:50

Az idősek érdekképviselete is hiteltelennek tartja a Tisza Párt ígéreteit, és felháborítónak nevezték, hogy a halálukkal viccelődjenek. A nyugdíjasok kemény üzenetet küldtek.

2025. szeptember 27. 12:50
A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én.

A magyar kormány minden körülmények között kiáll az idősek mellett, megvédve juttatásaikat és életminőségüket – nyilatkozta a Mandinernek Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Mint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is fontosnak tartja a nyugdíjasok helyzetét, „napi szinten odafigyel rájuk, szeretve tiszteli őket, mert tudja, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik”.

nyugdíjasok
Az Orbán-kormány nem változtat a nyugdíjasokkal kötött megállapodásán

Nyitrai szerint ennek szellemében

  • adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat,
  • vezettek be élelmiszer-utalványokat, illetve
  • döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről.

A mostani intézkedésekkel „átlagosan 47 200 forint” érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az inflációkövetést, míg decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt összeg jár majd. Hozzátette:

2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, ma ez az érték 245 700 forint.

Magyar Péterék becsapnák az időseket

Nyitrai Zsolt szerint a Tisza Párt hiteltelen a nyugdíjasok szemében. Mint fogalmazott:

tiszteletlenül beszélnek az idősekről, és a halálukból remélnek politikai tőkét, ami elfogadhatatlan.

Ugyanakkor szerinte a differenciált nyugdíjemelésről szóló javaslatuk is ellentmondásos, hiszen épp ők mondták „korábban, hogy az alkotmányellenes”.

Kiemelte, hogy Magyar Péter „Brüsszel által fogott ember”, így itthon is az uniós programot hajtaná végre:

no 13. havi nyugdíj, no rezsivédelem”

– fogalmazott, hozzátéve:

Nem véletlenül mondják: Átver a Tisza!”

A nyugdíjasok átlátnak a szitán

Lapunknak nyilatkozva Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban. Úgy fogalmazott, a korábbi nyilatkozataik alapján nehéz elhinni, hogy Magyarék valóban az idősek javát szolgálnák:

Többször is arról beszéltek, hogy meg kell majd szüntetni a 13. havi nyugdíjat. Azt egyszer már elvették tőlünk, nem akarunk megint így járni!”

Szerinte az is elfogadhatatlan, hogy a rezsicsökkentést megszüntetnék, pusztán „Brüsszel kedvében járva”.

Felháborítónak nevezte, hogy a pártban nyíltan viccelődnek a nyugdíjasok halálával:

Szégyellje magát, aki a nyugdíjasok halálából akar politikai hasznot húzni! Nem hagyjuk, hogy sértegessen és lenézzen minket!”

Az elnök hozzátette: a jövő évi választásnak óriási a tétje, mert az idősek tudják, hogy rossz döntéssel rengeteget veszíthetnek.

A tiszás holdudvar sorra lövi az öngólokat

A vitában különösen éles kontrasztot rajzolnak egyes, a baloldalhoz köthető közgazdászok és politikai szereplők nyilatkozatai. Raskó György például úgy fogalmazott:

A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók...”

Egy másik megszólalásában a Fidesz szavazóbázisát is stigmatizálta:

Milyen a tipikus Fidesz-szavazó? Hatvanöt évnél idősebb nő, maximum 8 általánost végzett, falusi, alacsony jövedelme van, illetve nyugdíja van.”

Petschnig Mária Zita közgazdász szintén kétségbe vonta a 13. havi nyugdíj létjogosultságát:

Nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már más tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”

Egy másik kijelentésében pedig elismerte:

Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

A Mandinernek nyilatkozó közéleti szereplők egyetértettek abban, hogy a nyugdíjak és az időseknek járó kedvezmények megvédése nemzeti érdek. Nyitrai Zsolt szerint

„amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig maradnak ezek a juttatások”.

Murvainé Láng Róza pedig úgy véli: a nyugdíjasok nem fognak bedőlni a „látszatígéreteknek”, hanem megvédik a jogaikat és a méltóságukat.

***

Fotó: MTI / Kocsis Zoltán

 

gyozoporgorugasa
2025. szeptember 27. 14:53
Nyitrai szerint ennek szellemében adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat,"" 🤣🤣🤣😂😂 A 13. havi nyugdíj visszaépítése 2021 és 2024 között zajlott: 2021-ben negyed, 2022-ben fél, 2023-ban háromnegyed havi összeg érkezett, míg 2024-től már a teljes havi nyugdíjat folyósítják februárban." Visszaadták 11 évvel késöbb🤣🤣🤣😂😂😂
jóember
2025. szeptember 27. 14:43
"Lapunknak nyilatkozva Murvainé Láng Róza, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is kétségeinek adott hangot a Tisza Párt ígéreteivel kapcsolatban." Ez valami gittegylet lehet, jelentősége nincs de hivatkozni lehet rá. Magyarék azt ígérik, hogy jelentősen megemelik a nyudíjtábla alját mert az már arcpirítóan kicsiny összeg, nyugdíjnak nem nevezhető. Erre jön ez a főnyugdíjas és azt mondja, hogy elitéli Magyart, mert ő át lát a szitán. Hát ez már kabaré! Már látom is a nagykörúton hömpölygő, kukákat borogató vidéki kisnyugdíjasok tömegét, akik transzparenseikkel és élőszóban is harsogják, hogy: Nem akarunk nyugdíjemelést, vesszen a Tisza!
Palatin
2025. szeptember 27. 14:18
Elgondolkodtam, hogy mi is a legundorítóbb ebben a Magyar Péter nevü latorban. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám. És eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Hanem nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság stb. a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy ezt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre minden ráfér.... De az is felettébb visszataszító ebben a nyikhajban, hogy a magyarokat annyira ostobának nézi, hogy szerinte azok képesek lennének öt, - egy ilyen jellemtelen, pszichopata szélhámost -, megtenni a vezetöjüknek.
Palatin
2025. szeptember 27. 14:18
Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
