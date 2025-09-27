„Szégyellje magát!” – nyugdíjasok üzentek Magyar Péternek

A magyar kormány minden körülmények között kiáll az idősek mellett, megvédve juttatásaikat és életminőségüket – nyilatkozta a Mandinernek Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Mint elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is fontosnak tartja a nyugdíjasok helyzetét, „napi szinten odafigyel rájuk, szeretve tiszteli őket, mert tudja, hogy milyen sokat köszönhetünk nekik”.

Az Orbán-kormány nem változtat a nyugdíjasokkal kötött megállapodásán

Nyitrai szerint ennek szellemében

adták vissza a baloldal által korábban elvett 13. havi nyugdíjat,

vezettek be élelmiszer-utalványokat, illetve

döntöttek a kiegészítő nyugdíjemelésről.

A mostani intézkedésekkel „átlagosan 47 200 forint” érkezik a novemberi nyugdíjakkal együtt, januárig visszamenőleg biztosítva az inflációkövetést, míg decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt összeg jár majd. Hozzátette: