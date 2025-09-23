Most már a nyugdíjasoknak is udvarolnak Magyar Péterék, miközben korábban a halálukat kívánták

A legutóbbi botrányok után Magyar Péter újabb elterelésbe kezdett: most a nyugdíjasoknak célozta meg és nekik ígér fűt-fát. Mindezt úgy, hogy a Tisza Párt vezére már korábban lebukott azzal, hogy a színfalak mögött valójában sértegette az időseket.

Hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter a hozzá forduló idősekről a hátuk mögött gúnyosan úgy beszélt, hogy „vegyenek maguknak új unokát” és

»nyugdíjaskommandónak« gúnyolta őket.

A párt szimpatizánsa, támogatója, Raskó György is elszólta magát, jelezte, hogy Magyar Péter „nem szereti az időseket”, sőt, egy bejegyzésében egyenesen a nyugdíjasok halálában reménykedett. Azt írta, hogy a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”