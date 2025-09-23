Most már a nyugdíjasoknak is udvarolnak Magyar Péterék, miközben korábban a halálukat kívánták

Magyar Péter ennek nem fog örülni: a nyugdíjasok elsöprő többsége elutasítja a sértő kijelentéseket
Raskó György szavainak megítélése túlmutat a hagyományos politikai törésvonalakon – hívta fel a figyelmet a Századvég kutatásában.
A Tisza Párt vezére már korábban lebukott azzal, hogy a színfalak mögött valójában sértegette az időseket.
A legutóbbi botrányok után Magyar Péter újabb elterelésbe kezdett: most a nyugdíjasoknak célozta meg és nekik ígér fűt-fát. Mindezt úgy, hogy a Tisza Párt vezére már korábban lebukott azzal, hogy a színfalak mögött valójában sértegette az időseket.
Hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter a hozzá forduló idősekről a hátuk mögött gúnyosan úgy beszélt, hogy „vegyenek maguknak új unokát” és
»nyugdíjaskommandónak« gúnyolta őket.
A párt szimpatizánsa, támogatója, Raskó György is elszólta magát, jelezte, hogy Magyar Péter „nem szereti az időseket”, sőt, egy bejegyzésében egyenesen a nyugdíjasok halálában reménykedett. Azt írta, hogy a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Tisza teljesítené Brüsszelnek azt a követelését is, hogy elvegyék a 13. havi nyugdíjat.
Ennek kapcsán elég idézni a Tisza Szigeteken rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita közgazdászt, aki nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. A Tisza Párt belső Discord-csoportban is nyíltan javasolták, hogy töröljék el ezt a juttatást, a nyugdíjprémiumot, vagy épp a Nők40 programot.
A Tisza a rezsicsökkentést is folyamatosan támadja. Az Európai Parlamentben megszavazták azt a határozatot, amely kifogásolta a magyar energiatámogatásokat, és felszólítja Magyarországot is a hatósági rezsiár eltörlésére.
Magyar Péter ugyancsak előszeretettel ferdít a rezsicsökkentésről, holott ennek köszönhetően a magyar nyugdíjasok és családok fizetik Európa legalacsonyabb áram- és gázárát. Arra szintúgy volt példa, hogy Magyar Péter idős otthonban maga dirigálta az időseket, hogy hogyan húzzák be az IGEN-t Ukrajna uniós tagságára.
Leleplezte magát a pártelnök. Magyar az igenekre buzdított, vagyis arra, hogy Ukrajna uniós tagságát is támogassák a kérdőívet kitöltő idősek.
