13. havi nyugdíj rezsicsökkentés Petschnig Mária Zita Tisza Párt Raskó György Magyar Péter nyugdíjas

Most már a nyugdíjasoknak is udvarolnak Magyar Péterék, miközben korábban a halálukat kívánták

2025. szeptember 23. 09:36

A Tisza Párt vezére már korábban lebukott azzal, hogy a színfalak mögött valójában sértegette az időseket.

2025. szeptember 23. 09:36
null

A legutóbbi botrányok után Magyar Péter újabb elterelésbe kezdett: most a nyugdíjasoknak célozta meg és nekik ígér fűt-fát. Mindezt úgy, hogy a Tisza Párt vezére már korábban lebukott azzal, hogy a színfalak mögött valójában sértegette az időseket. 

Hangfelvétel bizonyítja, hogy Magyar Péter a hozzá forduló idősekről a hátuk mögött gúnyosan úgy beszélt, hogy „vegyenek maguknak új unokát” és

»nyugdíjaskommandónak« gúnyolta őket.

A párt szimpatizánsa, támogatója, Raskó György is elszólta magát, jelezte, hogy Magyar Péter „nem szereti az időseket”, sőt, egy bejegyzésében egyenesen a nyugdíjasok halálában reménykedett. Azt írta, hogy a „Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan, százezres nagyságrendben kiesnek mint szavazók…”

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Tisza teljesítené Brüsszelnek azt a követelését is, hogy elvegyék a 13. havi nyugdíjat. 

Ennek kapcsán elég idézni a Tisza Szigeteken rendszeresen előadó Petschnig Mária Zita közgazdászt, aki nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. A Tisza Párt belső Discord-csoportban is nyíltan javasolták, hogy töröljék el ezt a juttatást, a nyugdíjprémiumot, vagy épp a Nők40 programot.

A Tisza a rezsicsökkentést is folyamatosan támadja. Az Európai Parlamentben megszavazták azt a határozatot, amely kifogásolta a magyar energiatámogatásokat, és felszólítja Magyarországot is a hatósági rezsiár eltörlésére.

Magyar Péter ugyancsak előszeretettel ferdít a rezsicsökkentésről, holott ennek köszönhetően a magyar nyugdíjasok és családok fizetik Európa legalacsonyabb áram- és gázárát. Arra szintúgy volt példa, hogy Magyar Péter idős otthonban maga dirigálta az időseket, hogy hogyan húzzák be az IGEN-t Ukrajna uniós tagságára.

Fotó: AFP / Kisbenedek Attila

jostothu
2025. szeptember 23. 12:37
Nem jön ki a matek. Legalább ezt vegyétek észre! A konzultációk papírjának "árából" szeretné kifizetni a nyugdíjak százezres nagyságú emelését! Mindezt az IMF asszisztálásával. Nevetségesen ostoba, aki ebben hisz.
csulak
2025. szeptember 23. 12:33
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
jostothu
2025. szeptember 23. 12:33
"Hazudtunk reggel éjjel meg este...."
jostothu
2025. szeptember 23. 12:31
Van még valaki, aki egy szavát is elhiszi ennek a senkiházinak?
