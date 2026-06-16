Trump ismét hagyományt törhet, hű szövetségese készségesen asszisztálna hozzá

A Trump hű szövetségesének számító Gianni Infantino FIFA-elnök a portál információi szerint nemhogy nem emel kifogást ez ellen, hanem állítólag egyenesen ő kérte fel az amerikai elnököt a díjátadásra – erről pedig már magát Donald Trumpot is tájékoztatták. A honlap emlékeztet rá, hogy a tavaly nyári klub-vb-n Trump pódiumon való feltűnése komoly meglepetést keltett, az meg főleg, hogy a trófeaátadás után is ott maradt ünnepelni a Chelsea játékosaival –

a csapatkapitány Cole Palmer utólag be is vallotta, hogy alaposan zavarba jött az esettől.