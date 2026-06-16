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foci vb 2026 világbajnokság FIFA Gianni Infantino Donald Trump

Trump ismét hagyományt törhet, hű szövetségese készségesen asszisztálna hozzá

2026. június 16. 08:57

Szeret a középpontban lenni. A tavaly nyári klubvilágbajnokság után az idei FIFA-vb-n is Donald Trump adhatja át a vb-trófeát Gianni Infantino helyett.

2026. június 16. 08:57
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Tavaly igencsak nagy feltűnést keltett Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy az Egyesült Államokban megrendezett labdarúgó klubvilágbajnokság döntője után ő adta át a nyertesnek járó trófeát, majd a pódiumon maradva gyakorlatilag együtt ünnepelt a tornagyőztes Chelsea játékosaival. Noha a nagy világesemények után hagyományosan a mindenkori FIFA-elnök tisztsége átadni az aktuális trófeát, könnyen lehet, hogy a hagyomány az idei futball-vb végén ismét megtörik.

INFANTINO, Gianni; TRUMP, Donald
Gianni Infantino előbb odaadja majd a vb-trófeát Donald Trumpnak, hogy aztán ő odaadhassa a vb-győztes csapatkapitányának (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)

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Donald Trump szeret a középpontban lenni

A brit talkSPORT legalábbis arról ír, hogy a tavaly nyári klub-vb után 

az idei, ugyancsak tengerentúli rendezésű FIFA-világbajnokság végén is az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adhatja át a vb-trófeát, szembemenve a sportági hagyományokkal.

A Trump hű szövetségesének számító Gianni Infantino FIFA-elnök a portál információi szerint nemhogy nem emel kifogást ez ellen, hanem állítólag egyenesen ő kérte fel az amerikai elnököt a díjátadásra – erről pedig már magát Donald Trumpot is tájékoztatták. A honlap emlékeztet rá, hogy a tavaly nyári klub-vb-n Trump pódiumon való feltűnése komoly meglepetést keltett, az meg főleg, hogy a trófeaátadás után is ott maradt ünnepelni a Chelsea játékosaival – 

a csapatkapitány Cole Palmer utólag be is vallotta, hogy alaposan zavarba jött az esettől. 

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A talkSPORT hozzáteszi, a FIFA ezek után most is Trump saját döntésére bízza, hogy a díjátadást követően ott marad-e majd a győztes csapattal ünnepelni, vagy a ceremónia alatt inkább a többi vezetőhöz csatlakozik – a Fehér Ház bennfentes forrásai szerint mérsékelt meglepetésre előbbi forgatókönyv valószínűsíthető. Donald Trump egyébként személyesen nem vett részt az Egyesült Államok Paraguay elleni győztes csoportnyitányán, de július 19-én a MetLife Stadionban rendezett világbajnoki döntőn biztosan ott lesz.

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Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Összesen 1 komment

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lendvaiildiko
2026. június 16. 09:10
Lehet trappozni, Orbánozni, de Donald Trump elnök nem nárcisztikus. A középpont keresésben a ti Péteretek veri az USA elnökét.
Válasz erre
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