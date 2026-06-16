Trump ismét hagyományt törhet, hű szövetségese készségesen asszisztálna hozzá

Mindenkit meglepett Donald Trump a díjátadó ceremónián (VIDEÓ)
A klubvilágbajnokság döntője után csokorba szedtük az érdekességeket.
Szeret a középpontban lenni. A tavaly nyári klubvilágbajnokság után az idei FIFA-vb-n is Donald Trump adhatja át a vb-trófeát Gianni Infantino helyett.
Tavaly igencsak nagy feltűnést keltett Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy az Egyesült Államokban megrendezett labdarúgó klubvilágbajnokság döntője után ő adta át a nyertesnek járó trófeát, majd a pódiumon maradva gyakorlatilag együtt ünnepelt a tornagyőztes Chelsea játékosaival. Noha a nagy világesemények után hagyományosan a mindenkori FIFA-elnök tisztsége átadni az aktuális trófeát, könnyen lehet, hogy a hagyomány az idei futball-vb végén ismét megtörik.
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A klubvilágbajnokság döntője után csokorba szedtük az érdekességeket.
A brit talkSPORT legalábbis arról ír, hogy a tavaly nyári klub-vb után
az idei, ugyancsak tengerentúli rendezésű FIFA-világbajnokság végén is az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump adhatja át a vb-trófeát, szembemenve a sportági hagyományokkal.
A Trump hű szövetségesének számító Gianni Infantino FIFA-elnök a portál információi szerint nemhogy nem emel kifogást ez ellen, hanem állítólag egyenesen ő kérte fel az amerikai elnököt a díjátadásra – erről pedig már magát Donald Trumpot is tájékoztatták. A honlap emlékeztet rá, hogy a tavaly nyári klub-vb-n Trump pódiumon való feltűnése komoly meglepetést keltett, az meg főleg, hogy a trófeaátadás után is ott maradt ünnepelni a Chelsea játékosaival –
a csapatkapitány Cole Palmer utólag be is vallotta, hogy alaposan zavarba jött az esettől.
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A Chelsea futballistái nem számítottak rá, hogy az amerikai elnök velük akar ünnepelni.
A talkSPORT hozzáteszi, a FIFA ezek után most is Trump saját döntésére bízza, hogy a díjátadást követően ott marad-e majd a győztes csapattal ünnepelni, vagy a ceremónia alatt inkább a többi vezetőhöz csatlakozik – a Fehér Ház bennfentes forrásai szerint mérsékelt meglepetésre előbbi forgatókönyv valószínűsíthető. Donald Trump egyébként személyesen nem vett részt az Egyesült Államok Paraguay elleni győztes csoportnyitányán, de július 19-én a MetLife Stadionban rendezett világbajnoki döntőn biztosan ott lesz.
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Az Egyesült Államok válogatottja fölényes győzelemmel kezdte a vb-t.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver