Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Még a kommunizmus idején sem merték a politikusok ilyen nyíltan megfogalmazni ez irányú ambícióikat.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Magyarország miniszterelnöke a parlamentben kiabálja, hogy ő fogja kiadni a Mandiner lapot, és személyesen fogja meghatározni annak tartalmát.
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Még a kommunizmus idején sem merték a politikusok ilyen nyíltan megfogalmazni ez irányú ambícióikat.
Gratulálunk.”
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP