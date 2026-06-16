Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány mandiner kommunizmus Magyar Péter mcc

Magyarország miniszterelnöke a parlamentben kiabálja, hogy ő fogja kiadni a Mandiner lapot

2026. június 16. 08:42

Még a kommunizmus idején sem merték a politikusok ilyen nyíltan megfogalmazni ez irányú ambícióikat.

2026. június 16. 08:42
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Magyarország miniszterelnöke a parlamentben kiabálja, hogy ő fogja kiadni a Mandiner lapot, és személyesen fogja meghatározni annak tartalmát.

Ezt is ajánljuk a témában

Még a kommunizmus idején sem merték a politikusok ilyen nyíltan megfogalmazni ez irányú ambícióikat.

Gratulálunk.” 

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ornagyornagy
2026. június 16. 10:50
Amikor az okostojás szemüveges egyetemi oktat túlhatalmat kap... meg is lett az eredménye...
Válasz erre
0
0
mnmn
•••
2026. június 16. 10:49 Szerkesztve
szferi 2026. június 16. 09:52 • Szerkesztve "Orbán Viktor politikai igazgatója szerint 1956-ból kiindulva a magyar kormány valószínűleg nem tette volna azt, amit Zelenszkij ukrán elnök csinált, amikor Putyin megtámadta. Takarodj Balika, takarodj!!!!!!!" A te fajtád volt aki akkor a pufajkát viselte és munkásőr lett belőle.
Válasz erre
1
1
sciohyper
2026. június 16. 10:42
Hát, ha ez így lesz, akkor kötelező lesz a 140 képviselőnek Mandit olvasni majd, no, meg annak 3,4 milliónak, akik rá szavaztak. Én kiszállok...
Válasz erre
1
1
brokenwoodi3
2026. június 16. 10:41
Nyíltan nekiment Orbán Balázsnak az MCC Press vezetője: A Fidesz megérdemelt bukása szerintem nem a te felelősséged, viszont az MCC bukása egyértelműen igen Novák Tamás egy rendkívül éles hangvételű levelet írt a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumi elnökének. Szerinte Orbán Viktor hatalmas hibát követ el azzal, hogy a Fidesz EP-frakciójába küldi a politikust, aki romokat hagyott maga után.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!