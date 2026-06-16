Jön a kánikula!

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Lassan, de biztosan készülhetünk a strandra.
A HungaroMet arról ír, hogy kedd estig az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában
sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet.
Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.
Szerda reggelig tovább folytatódik a felhőzet növekedése, vastagodása, majd hajnaltájt már szakadozottá válik a felhőtakaró. Nyugatról kelet felé haladó záporok, zivatarok elszórt jelleggel alakulhatnak ki. A nyugatias szél mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul – tudjuk meg.
Szerda éjfélig
a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés,
amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután 25 és 30 fok között alakul – írják.
Csütörtökön általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 10, 18,
délután 27, 32 fok valószínű.
Pénteken napos időre van kilátás általában kevés gomolyfelhővel, egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19,
délután 29 és 34 fok között
alakul – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből.
Nyitókép: Alex HALADA / AFP