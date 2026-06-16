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napsütés kánikula zápor hőmérséklet

Jön a kánikula!

2026. június 16. 08:27

Lassan, de biztosan készülhetünk a strandra.

2026. június 16. 08:27
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A HungaroMet arról ír, hogy kedd estig az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában

 sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet.

Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Szerda reggelig tovább folytatódik a felhőzet növekedése, vastagodása, majd hajnaltájt már szakadozottá válik a felhőtakaró. Nyugatról kelet felé haladó záporok, zivatarok elszórt jelleggel alakulhatnak ki. A nyugatias szél mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul – tudjuk meg.

Szerda éjfélig 

a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, 

amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. Délután 25 és 30 fok között alakul – írják.

Csütörtökön általában napos időre van kilátás, csak kevés helyen lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhány zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. Hajnalban 10, 18, 

délután 27, 32 fok valószínű.

Pénteken napos időre van kilátás általában kevés gomolyfelhővel, egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19, 

délután 29 és 34 fok között

 alakul – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből.

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

 

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