Jön a kánikula!

A HungaroMet arról ír, hogy kedd estig az érkező fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett általában

sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet.

Estig elvétve, onnantól északnyugat felől növekvő eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.