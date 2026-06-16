Rendkívüli ülést tart a parlament, Nagy Imre és mártírtársai előtt is tisztelegnek

Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az Országgyűlés, amely megvitatja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 9 órakor kezdődik az ötvenhatos vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt.