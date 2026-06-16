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kormány szlovákia magyarország országgyűlés KEKVA rendkívüli ülés törvény

Rendkívüli ülést tart a parlament, Nagy Imre és mártírtársai előtt is tisztelegnek

2026. június 16. 08:49

Bár a parlament tavaszi ülésszaka hétfőn véget ért, a kormány kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását öt előterjesztés megtárgyalására.

2026. június 16. 08:49
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Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik kedden az Országgyűlés, amely megvitatja az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 9 órakor kezdődik az ötvenhatos vértanúkra történő emlékezéssel. A forradalom és szabadságharc vértanúit 1958. június 16-án végezték ki, újratemetésük 1989. június 16-án a rendszerváltás egyik szimbolikus eseménye volt.

A megemlékezés után elhangzanak a napirend előtti felszólalások.

Rendkívüli ülésen tárgyalnak több javaslatot

Miután a parlament tavaszi ülésszaka hétfőn véget ért, a kormány kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását öt előterjesztés megtárgyalására. A javaslatok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban - indokolt a kabinet. A keddi ülés így rendkívüli ülés lesz.

A kormány által tárgyalni javasolt 

  • az uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások egyebek mellett szigorítja a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, 
  • ezzel összefüggésben bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, 
  • rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, 
  • módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében.

 A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

Napirendre kerülhet egy házszabály-módosítás is

Napirenden szerepel az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítása, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi.

A parlament megvitatja a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt nemzetközi szerződés az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogéntermék-vezeték létesítésével függ össze.

Tárgyalja a Ház a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslatot, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

A kormány a napirendre javasolja venni a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosítást is.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

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Összesen 25 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 10:51
Magyar Péter Nagy Imrével is ordibálni fog?
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Nuttika
2026. június 16. 10:45
Már most vannak mártírjaink, akiket a halálba üldöztek az őrült tiszások és azok, akik egyelőre még csak a munkahelyükkel fizettek. De már belengették a véleményükért üldöztetést is, és ezt maga Őnagyságosführer de szarosgatyás Poloska Petya jelentette be
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NyBela
2026. június 16. 10:21
peter madjar 1 szarosgatyás,kokainos buzi,és méltó utóda a moszkovita,népnyomorító komcsi nagy imrének!
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5
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Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. június 16. 10:13
Nagy Imre egy mocskos moszkovita népnyomorító komcsi volt, hulladéka a nemzetnek. A sajátjai tették el láb alól, mint korábban Rajkot.
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