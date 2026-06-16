Másodosztályú kapus fogott ki a favoriton: a kapitány és a Real-sztár is dühös az uruguayi blama miatt

Ennyit a tiltásról: Irán az „oroszlános” zászlóerdőben mutatkozott be meglepő eredménnyel
Továbbra sincs sport politika nélkül.
Teljes döbbenet a H-csoportban egy kör után! A spanyolok után a kvartett másik nagyágyúja sem tudta érvényesíteni a papírformát a foci vb 2026-os első fordulójában.
Magyar idő szerint kedd hajnalban folytatódott a meglepetések sorozata a tengerentúli labdarúgó-világbajnokságon: a végső győzelemre is esélyesnek tartott Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-ja után Irán sem bírt Új-Zélanddal, és az uruguayiak is csak egy kiizzadt döntetlenre voltak képesek Szaúd-Arábia ellen. Ezzel egyértelműen kijelenthető, hogy a H jelű négyes a vb eddigi meglepetéscsoportja, hiszen a kvartett két toronymagas favoritja, Spanyolország és Uruguay sem tudta érvényesíteni a papírformát a foci vb 2026-os kiírásának nekifutásként.
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Továbbra sincs sport politika nélkül.
A FIFA-világranglista 16. helyén álló dél-amerikaiak ezúttal is csupa jelenlegi vagy korábbi európai topligás játékossal felállva készültek nyitásként kötelező győzelemre a szaúdiak ellen, ehhez képest az uruguayi drukkereknek azt kellett látniuk, hogy kedvenceik az elszórakozott helyzetek után a veterán kapus, a válogatott történetének legidősebb vb-szereplőjeként 40 évesen pályára lépő Fernando Muslera hibája nyomán hátrányba kerültek az első félidő végén. Ráadásul ezt követően is hiába játszottak a meccs nagy részében komoly fölényben: konkrétan
csak a második játékrészben 22(!) lövésük volt – aminél többre 45 perc alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen (24) az 1974-es világbajnokságon, az első félidőben –, az ellenfél kapusa, a szaúdi másodosztályban védő Mohammed al-Ovaisz bravúrt bravúrra halmozva szinte mindent fogott, kilenc védése a legtöbb eddig az idei vb-n.
Uruguayt végül a Sporting csatára, Maxi Araujo mentette meg a szégyentől tíz perccel a rendes játékidő vége előtt, egy kipattanóból egyenlítve, de aligha csoda, hogy az 1–1 után a szövetségi kapitány Marcelo Bielsa és a csapatkapitány Federico Valverde is roppant bosszús volt. Előbbi szerint:
Egy olyan ellenfél ellen léptünk pályára, amelyet le kellett volna győznünk. Az első félidőben percekre átadtuk a kezdeményezést ellenfelünknek, ami arra utal, hogy nem végeztük jól a dolgunkat. Meg kellett volna nyernünk ezt a meccset.”
A Real Madrid sztárja sem kertelt, a lefújás után dühének és frusztrációjának adott hangot, hozzátéve, legfeljebb a csapatként beletett munkával lehet elégedett. Uruguay legközelebb a Zöld-foki-szigetek, míg a spanyolok Szaúd-Arábia ellen lépnek pályára.
Nyitókép: AFP/Patricia de Melo Moreira