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Federico Valverde uruguay foci vb 2026 világbajnokság

Másodosztályú kapus fogott ki a favoriton: a kapitány és a Real-sztár is dühös az uruguayi blama miatt

2026. június 16. 08:17

Teljes döbbenet a H-csoportban egy kör után! A spanyolok után a kvartett másik nagyágyúja sem tudta érvényesíteni a papírformát a foci vb 2026-os első fordulójában.

2026. június 16. 08:17
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Magyar idő szerint kedd hajnalban folytatódott a meglepetések sorozata a tengerentúli labdarúgó-világbajnokságon: a végső győzelemre is esélyesnek tartott Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-ja után Irán sem bírt Új-Zélanddal, és az uruguayiak is csak egy kiizzadt döntetlenre voltak képesek Szaúd-Arábia ellen. Ezzel egyértelműen kijelenthető, hogy a H jelű négyes a vb eddigi meglepetéscsoportja, hiszen a kvartett két toronymagas favoritja, Spanyolország és Uruguay sem tudta érvényesíteni a papírformát a foci vb 2026-os kiírásának nekifutásként.

foci vb 2026 Uruguay Federico Valverde
Az uruguayi csapatkapitány, a Real Madrid-sztár Fede Valverde roppant frusztrált és dühös volt a lefújás után (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)

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A másodosztályban védő szaúdi kapus lett a hős

A FIFA-világranglista 16. helyén álló dél-amerikaiak ezúttal is csupa jelenlegi vagy korábbi európai topligás játékossal felállva készültek nyitásként kötelező győzelemre a szaúdiak ellen, ehhez képest az uruguayi drukkereknek azt kellett látniuk, hogy kedvenceik az elszórakozott helyzetek után a veterán kapus, a válogatott történetének legidősebb vb-szereplőjeként 40 évesen pályára lépő Fernando Muslera hibája nyomán hátrányba kerültek az első félidő végén. Ráadásul ezt követően is hiába játszottak a meccs nagy részében komoly fölényben: konkrétan 

csak a második játékrészben 22(!) lövésük volt – aminél többre 45 perc alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen (24) az 1974-es világbajnokságon, az első félidőben –, az ellenfél kapusa, a szaúdi másodosztályban védő Mohammed al-Ovaisz bravúrt bravúrra halmozva szinte mindent fogott, kilenc védése a legtöbb eddig az idei vb-n. 

Uruguayt végül a Sporting csatára, Maxi Araujo mentette meg a szégyentől tíz perccel a rendes játékidő vége előtt, egy kipattanóból egyenlítve, de aligha csoda, hogy az 1–1 után a szövetségi kapitány Marcelo Bielsa és a csapatkapitány Federico Valverde is roppant bosszús volt. Előbbi szerint

Egy olyan ellenfél ellen léptünk pályára, amelyet le kellett volna győznünk. Az első félidőben percekre átadtuk a kezdeményezést ellenfelünknek, ami arra utal, hogy nem végeztük jól a dolgunkat. Meg kellett volna nyernünk ezt a meccset.”

A Real Madrid sztárja sem kertelt, a lefújás után dühének és frusztrációjának adott hangot, hozzátéve, legfeljebb a csapatként beletett munkával lehet elégedett. Uruguay legközelebb a Zöld-foki-szigetek, míg a spanyolok Szaúd-Arábia ellen lépnek pályára.

Nyitókép: AFP/Patricia de Melo Moreira 

Összesen 2 komment

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ördöngös pepecselés
2026. június 16. 08:41
intő jel a magyar focit szakmányban ócsárolok számára, hogy a foci annyian játsszák magas szinten, hogy szinte bármi lehetséges amúgy ezekről az edzőmeccsekről inkább az Olasz, Portugál taktika olvasható: a végére érjünk oda! (az olaszok ezúttal túltolták)
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zakar zoltán béla
2026. június 16. 08:33
Égjenek a nagyképűek!
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