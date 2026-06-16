Másodosztályú kapus fogott ki a favoriton: a kapitány és a Real-sztár is dühös az uruguayi blama miatt

Magyar idő szerint kedd hajnalban folytatódott a meglepetések sorozata a tengerentúli labdarúgó-világbajnokságon: a végső győzelemre is esélyesnek tartott Spanyolország Zöld-foki-szigetek elleni 0–0-ja után Irán sem bírt Új-Zélanddal, és az uruguayiak is csak egy kiizzadt döntetlenre voltak képesek Szaúd-Arábia ellen. Ezzel egyértelműen kijelenthető, hogy a H jelű négyes a vb eddigi meglepetéscsoportja, hiszen a kvartett két toronymagas favoritja, Spanyolország és Uruguay sem tudta érvényesíteni a papírformát a foci vb 2026-os kiírásának nekifutásként.

Az uruguayi csapatkapitány, a Real Madrid-sztár Fede Valverde roppant frusztrált és dühös volt a lefújás után (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)