Hiába csapott Zelenszkij az asztalra, nagyon keserű pirulát kapott most az EU-tól Ukrajna

Az Euractiv beszámolója szerint hétfőn hivatalosan is megkezdődött az uniós csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitása Ukrajna és Moldova esetében. Az esemény papíron jelentős sikernek számít Kijev számára, hiszen Volodimir Zelenszkij régóta sürgeti országa európai integrációjának felgyorsítását, az Európai Unió azonban ezzel egy időben olyan új szabályrendszer körvonalait is felvázolta, amely jelentősen korlátozhatja a jövőbeli tagállamok mozgásterét.

A lap szerint Marta Kos bővítési biztos az eseményt „mega hétfőként” jellemezte, ugyanakkor világossá tette, hogy a bővítésről szóló jelenlegi elképzelések már nem ugyanazt a modellt követik, amely alapján korábbi országok csatlakoztak az Európai Unióhoz.

Brüsszelben ugyanis egyre erősebb az a törekvés, hogy a jövőbeni tagállamokkal szemben olyan különleges biztosítékokat építsenek be a csatlakozási szerződésekbe, amelyek hosszú éveken keresztül lehetővé teszik az uniós intézmények számára a fokozott ellenőrzést és a döntéshozatali jogosítványok korlátozását.