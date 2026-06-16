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demokrácia kormány rákosi mátyás hubertus knabe magyarország Magyar Péter németország eu

Németországból érkezett: veszélyben a magyar demokrácia, Rákosi Mátyás diktatúrájához hasonlítják Magyar Péter törvénycsomagját

2026. június 16. 08:34

Hubertus Knabe elismert történész szerint az új kormány az EU-s források felszabadítására hivatkozva olyan törvénycsomagot terjesztett elő, amely jelentősen korlátozza a parlamenti demokráciát.

2026. június 16. 08:34
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A Die Welt cikke szerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya az EU-s források felszabadítására hivatkozva olyan törvénycsomagot terjesztett elő, amely jelentősen korlátozza a parlamenti demokráciát.

A szerző, Hubertus Knabe történész

bírálja a gyorsított eljárást és párhuzamot von Rákosi Mátyás diktatúrájával, kiemelve: a lépések túlmutatnak az EU korrupcióellenes követelményein, veszélyeztetve Magyarország demokratikus működését. 

A csomag több alapítványt államosítana, köztük kulturális intézményeket és egyetemeket is; ezeket 2027-től közvetlenül minisztériumi irányítás alá vonnák.

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 41 komment

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jobbrafel
2026. június 16. 10:36
Néha a Facebook-on elolvasom egy-két középen álló közszereplő írását. (Tehát, még csak nem is fideszesét.) De hogy micsoda gyűlölet áradat van a kommentekben! Én el sem hiszem, hogy ennyi ráérős ember van, aki mint a piócák, rátapadnak mindenkire, aki a józanságot képviseli, és szidják, mocskolják, vagy kiröhögik. Szerintem ez valami Facebook algoritmus, valami "robotok". Nem lehet ennyi hülye Magyarországon!
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0
0
magyar-1977
2026. június 16. 10:19
„A korrupció bizonyos elemei még a miniszterelnök dolgozószobájának asztaláig is elértek.” (Stumpf István)
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1
3
frankie-bunn
2026. június 16. 10:10
Pötit fontos alulról fotozni, mert egyébként minden téren pöti, de szerencsére mögötte áll a nagy rendező, dramaturg....
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2
1
Treeoflife
2026. június 16. 10:08
nuevas-reglas - fityeszkarosult Ez a két szar alak még a Die Welt cikkét is tagadni akarja. Milyen egy pöcegödörből kimászott férgekből áll a Tiszarosok csürhéje? Még a lábnyomaikat is fel kell égetni és felsózni.
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5
1
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