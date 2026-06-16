Németországból érkezett: veszélyben a magyar demokrácia, Rákosi Mátyás diktatúrájához hasonlítják Magyar Péter törvénycsomagját

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Hubertus Knabe elismert történész szerint az új kormány az EU-s források felszabadítására hivatkozva olyan törvénycsomagot terjesztett elő, amely jelentősen korlátozza a parlamenti demokráciát.
A Die Welt cikke szerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya az EU-s források felszabadítására hivatkozva olyan törvénycsomagot terjesztett elő, amely jelentősen korlátozza a parlamenti demokráciát.
A szerző, Hubertus Knabe történész
bírálja a gyorsított eljárást és párhuzamot von Rákosi Mátyás diktatúrájával, kiemelve: a lépések túlmutatnak az EU korrupcióellenes követelményein, veszélyeztetve Magyarország demokratikus működését.
A csomag több alapítványt államosítana, köztük kulturális intézményeket és egyetemeket is; ezeket 2027-től közvetlenül minisztériumi irányítás alá vonnák.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.