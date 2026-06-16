Lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója Kaliforniában – nyolc ember meghalt (VIDEÓ)

Amerikai alelnök: Donald Trump péntek előtt nyilvánosságra hozhatja az amerikai–iráni megállapodást
Visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök is.
Az elsődleges információk alapján a szerencsétlenséget senki sem élhette túl.
Nyolc ember, köztük két Boeing-alkalmazott vesztette életét, miután egy amerikai légierő B-52-es bombázója lezuhant közvetlenül a felszállás után a dél-kaliforniai Edwards légibázisról – írja a BBC.
A baleset hétfőn következett be, amikor a repülőgép rutinszerű tesztrepülést végzett. A becsapódás után sűrű, fekete füstfelhő borította el az eget, amelyet kilométerekről is látni lehetett.
„Ma szörnyű tragédia érte az Edwards Légibázist, nyolc kiváló amerikait veszítettünk el” – mondta James Hayes ezredes. Hozzátette, hogy az áldozatok között katonák, kormányzati alkalmazottak és állami megbízásban dolgozó vállalkozók is voltak.
A légibázis korábban közölte, hogy az elsődleges információk alapján a szerencsétlenséget senki sem élhette túl.
A baleset okát még nem állapították meg, és csak egy sor vizsgálat után fogják megállapítani, amelyek akár 30 napig is eltarthatnak. A további elemző vizsgálatok több mint hat hónapig is eltarthatnak, mondta Hayes.
A B-52 egy nagy hatótávolságú stratégiai bombázó, amely részt vett bombatámadásokban az Egyesült Államok és Izrael iráni háborúja során. A kolosszális bombázó akár 15 ezer méteres magasságban is képes repülni – szemben a körülbelül 10 ezer méteres kereskedelmi repülőgépekkel –, így 32 ezer kilogramm teherbírásával több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris cirkálórakéta hordozására is alkalmas.
Ezt is ajánljuk a témában
Visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök is.
A gép légi üzemanyag-utántöltésre is képes, ezért hatótávolsága gyakorlatilag korlátlan, amennyiben útközben folyamatosan biztosított az üzemanyag-utánpótlás.
Nyitókép: Henry Nicholls / AFP