Lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója Kaliforniában – nyolc ember meghalt (VIDEÓ)

Nyolc ember, köztük két Boeing-alkalmazott vesztette életét, miután egy amerikai légierő B-52-es bombázója lezuhant közvetlenül a felszállás után a dél-kaliforniai Edwards légibázisról – írja a BBC.

A baleset hétfőn következett be, amikor a repülőgép rutinszerű tesztrepülést végzett. A becsapódás után sűrű, fekete füstfelhő borította el az eget, amelyet kilométerekről is látni lehetett.