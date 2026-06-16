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b - 52 légierő egyesült államok baleset

Lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója Kaliforniában – nyolc ember meghalt (VIDEÓ)

2026. június 16. 07:49

Az elsődleges információk alapján a szerencsétlenséget senki sem élhette túl.

2026. június 16. 07:49
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Nyolc ember, köztük két Boeing-alkalmazott vesztette életét, miután egy amerikai légierő B-52-es bombázója lezuhant közvetlenül a felszállás után a dél-kaliforniai Edwards légibázisról – írja a BBC

A baleset hétfőn következett be, amikor a repülőgép rutinszerű tesztrepülést végzett. A becsapódás után sűrű, fekete füstfelhő borította el az eget, amelyet kilométerekről is látni lehetett.

Ma szörnyű tragédia érte az Edwards Légibázist, nyolc kiváló amerikait veszítettünk el” – mondta James Hayes ezredes. Hozzátette, hogy az áldozatok között katonák, kormányzati alkalmazottak és állami megbízásban dolgozó vállalkozók is voltak.

A légibázis korábban közölte, hogy az elsődleges információk alapján a szerencsétlenséget senki sem élhette túl.

A baleset okát még nem állapították meg, és csak egy sor vizsgálat után fogják megállapítani, amelyek akár 30 napig is eltarthatnak. A további elemző vizsgálatok több mint hat hónapig is eltarthatnak, mondta Hayes.

A B-52 egy nagy hatótávolságú stratégiai bombázó, amely részt vett bombatámadásokban az Egyesült Államok és Izrael iráni háborúja során. A kolosszális bombázó akár 15 ezer méteres magasságban is képes repülni – szemben a körülbelül 10 ezer méteres kereskedelmi repülőgépekkel –, így 32 ezer kilogramm teherbírásával több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris cirkálórakéta hordozására is alkalmas.

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A gép légi üzemanyag-utántöltésre is képes, ezért hatótávolsága gyakorlatilag korlátlan, amennyiben útközben folyamatosan biztosított az üzemanyag-utánpótlás.

Nyitókép: Henry Nicholls / AFP

Összesen 2 komment

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Obsitos Technikus
2026. június 16. 08:21
Volt-e rajta atombomba?
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Bitrex®
2026. június 16. 07:59
"...nyolc kiváló amerikait veszítettünk el..." Minek mentek oda? (mármint a hadseregbe)
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