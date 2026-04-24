A feketegazdaság melegágya lehet a Tisza által tervezett vagyonadó

Lentner Csaba szerint a progresszív jövedelemadó rendszere arra ösztönzi a munkaerőt, vállalkozást is, hogy kikerüljék az emelkedő adókat, és a jövedelem ne kerüljön bele az emelkedő adókulcsba.
A vagyonadót jogilag végig kell gondolni, ráadásul ebben nagyon sok a buktató – fogalmazott Lentner Csaba közgazdász a Magyar Nemzetnek a Tisza progresszív jövedelemadóra vonatkozó javaslatáról, amely szerinte a feketegazdaságnak ágyaz meg. A közgazdász szerint ugyanis a vagyonadó bevezetésének lennének társadalmi hatásai. „Az elmúlt évtizedekben Magyarországon lejátszódott egy polgárosodási folyamat, számos kis- és középvállalkozó került abba a helyzetbe, hogy a vagyona eléri az egymilliárd forintot, sőt akár meg is haladja azt.
Több tízezer azon vállalkozóknak vagy középosztálybeli embereknek a száma, akiknek a vagyona meghaladja a Tisza Párt terveiben szereplő egymilliárdos határt”
– hívta fel a figyelmet. Rámutatott: húsz évvel ezelőtt egymilliárd forint nagyon sok pénz volt, ma már ez az összeg annak, aki vállalkozik, jó állást tölt be, nem olyan nagy. A közgazdász jelezte, hogy Budapesten egy nyolcvan-kilencven négyzetméteres lakás már százmillió forintba vagy még többe is kerülhet, ha ehhez hozzávesszük az autót vagy autókat, esetleg egy nyaralót és a vállalkozást, akkor már elértük az egymilliárd forintos értékhatárt.
Tehát manapság egymilliárd forint a középrétegnél, a polgárosított rétegeknél már nem számít olyan nagy összegnek
– emelte ki Lentner Csaba.
A közgazdász azt is jelezte, hogy a vagyonadó visszafogná azt a vagyonképződési folyamatot, ami a vállalkozói szektorban lejátszódik. Az emberek nem csak a jövedelmük után adóznának, hanem a jövedelmük adózás utáni állapotából, tehát a vagyonukból is, ami a társadalomban nem váltana ki nagy szimpátiát. Emellett ezt az adót nem is lehet hatékonyan beszedni, ráadásul a költségvetésben nem is lenne nagy tétel. Tehát hatékonyabbak voltak az elmúlt évtizedekben a jövedelemadók, a forgalomadók, a jövedéki adók, a társasági nyereség adók – állapította meg.
Emiatt kialakulhat a feketegazdaság is, megkerülnék a vállalkozók ezt az egymilliárdos tétet, mindenkinek pont 990 millió lenne a vagyona, és így nem esnének bele az egymilliárdos értékhatárba
– figyelmeztetett a szakértő. Hozzátette: emellett egyetért az extra nagy jövedelemmel rendelkezők megadóztatásával, de ahhoz százmilliárd forintnál javasolja meghúzni a határt, mivel az egymilliárd túl alacsony.
Lentner Csaba beszélt arról is, hogy Magyarországon az elmúlt 16 évben sikeres volt az adórendszer.
A jövedelmekről, a munkabérről és a társasági, vállalati jövedelmekről levették az adóterhek jelentős részét, 36 százalékról 15 százalékra mérsékelték a személyi jövedelemadót, illetve nálunk van Európa legalacsonyabb társaságinyereség-adója
– közölte. Hangsúlyozta: ez oda vezetett, hogy a munkaerőnek a teljesítménye és a fizetőképes kereslete is megemelkedett, a vállalkozásoknak pedig a kevesebb adó következtében a beruházási kapacitása megnőtt.
„A vállalkozások még adókedvezményeket is kaptak, hogy a jövedelmükből beruházásokat hajtsanak végre – folytatta. – Az állam működéséhez nyilván bevételtömegre van szükség, és amit a jövedelemadón megspóroltunk a lakosságnak meg a vállalkozásoknak, azt beszedtük az általános forgalmi adón (áfa), ami 27 százalék. Ami bár lehet, hogy magas, de ha összevetjük a kilencszázalékos társasági nyereségadóval meg a 15 százalékos személyi jövedelemadóval, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az adóztatási szint meglehetősen alacsony” – magyarázta a közgazdász. Majd kijelentette:
Ez az ország az elmúlt évtizedekben arra tudta a sikerét építeni, hogy a fizetőképes keresletet élénkítette, ezt pedig úgy lehetett elérni, hogy a jövedelem típusú adókat alacsonyan tartották.
Lentner Csaba kitért arra is, hogy szerinte az szja-hoz és a társasági nyereségadóhoz nem lenne érdemes hozzányúlni, ahogy a progresszív jövedelemadó bevezetése sem lenne jó, hiszen a 2010 előtti világ igazolja, hogy az a feketegazdaság kialakulásához vezetett.
A progresszív jövedelemadó rendszere arra ösztönzi a munkaerőt és vállalkozást is, hogy kikerüljék az emelkedő adókat, hogy a jövedelem ne kerüljön bele az emelkedő adókulcsba, vagy a vállalkozók egész egyszerűen zsebbe kezdenek fizetni. Ezt ne hozzuk vissza. Ne hozzuk vissza semmiképp, mert ez problémákat fog okozni a lakosság körében, és a fizetőképes keresletet is csökkenti.
Hozzáfűzte: az édesanyák adómentességéhez sem kellene hozzányúlni, mert ez a gyermeknevelésben okozna nehézségeket. Ez az adómentesség ösztönző elem, a fizetőképes keresletet élénkíti, több pénz marad a családnál, többet tudnak a szülők a gyerekekre költeni.
„Üdvözlendő a Tisza Párt programjában, hogy emelni akarják a családi pótlékot. Remélhetőleg ennek a költségvetési fedezete is meglesz” – vélekedett a közgazdász. Szerinte ebben az adóátrendeződésben szükség van adóreformokra, amit nyilván a Fidesz-kormány is megtett volna, ha nyer. Azonban most a Tisza-kormánynak kell bizonyítania, de a fürdővízzel nem kellene kiönteni a gyereket is.
„A Tisza Pártnak az a stratégiája, hogy az adócsökkentés miatt kieső államháztartási bevételeket az Európai Unióból érkező forrásokkal, illetve ezeknek a forrásoknak a gazdaságot felpörgető tételeivel próbálja majd kompenzálni. Tehát több vállalkozás, több munka, több munkabér-volumen is teremtődne, ha az EU-s pénzekből beruházások indulnának, munkahelyek létesülnének vagy több bért tudnának kifizetni ezen beruházások révén a munkahelyeknél” – nyomatékosította Lentner Csaba, aki úgy gondolja, jó lenne, ha a Tisza mielőbb tisztázná, hogy mennyi pénzt kap meg az EU-tól.
Nyitott kérdés, hogy azokat a követelményeket, amelyeket az Európai Unió majd támaszt az új magyar kormánnyal szemben, azonnal tudja-e teljesíteni.
Egy biztos, annak függvényében lesznek lehívhatók a források, ahogy az unió követelései teljesülnek, ez az EU jogi gyakorlata – összegzett.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd