lentner csaba tisza párt vagyonadó jövedelem progresszív

A feketegazdaság melegágya lehet a Tisza által tervezett vagyonadó

2026. április 24. 09:25

Lentner Csaba szerint a progresszív jövedelemadó rendszere arra ösztönzi a munkaerőt, vállalkozást is, hogy kikerüljék az emelkedő adókat, és a jövedelem ne kerüljön bele az emelkedő adókulcsba.

A vagyonadót jogilag végig kell gondolni, ráadásul ebben nagyon sok a buktató – fogalmazott Lentner Csaba közgazdász a Magyar Nemzetnek a Tisza progresszív jövedelemadóra vonatkozó javaslatáról, amely szerinte a feketegazdaságnak ágyaz meg. A közgazdász szerint ugyanis a vagyonadó bevezetésének lennének társadalmi hatásai. „Az elmúlt évtizedekben Magyarországon lejátszódott egy polgárosodási folyamat, számos kis- és középvállalkozó került abba a helyzetbe, hogy a vagyona eléri az egymilliárd forintot, sőt akár meg is haladja azt.

Több tízezer azon vállalkozóknak vagy középosztálybeli embereknek a száma, akiknek a vagyona meghaladja a Tisza Párt terveiben szereplő egymilliárdos határt” 

– hívta fel a figyelmet. Rámutatott: húsz évvel ezelőtt egymilliárd forint nagyon sok pénz volt, ma már ez az összeg annak, aki vállalkozik, jó állást tölt be, nem olyan nagy. A közgazdász jelezte, hogy Budapesten egy nyolcvan-kilencven négyzetméteres lakás már százmillió forintba vagy még többe is kerülhet, ha ehhez hozzávesszük az autót vagy autókat, esetleg egy nyaralót és a vállalkozást, akkor már elértük az egymilliárd forintos értékhatárt.

Tehát manapság egymilliárd forint a középrétegnél, a polgárosított rétegeknél már nem számít olyan nagy összegnek

– emelte ki Lentner Csaba.

Magyar Péter Kapitány István társaságában / Facebook

A közgazdász azt is jelezte, hogy a vagyonadó visszafogná azt a vagyonképződési folyamatot, ami a vállalkozói szektorban lejátszódik. Az emberek nem csak a jövedelmük után adóznának, hanem a jövedelmük adózás utáni állapotából, tehát a vagyonukból is, ami a társadalomban nem váltana ki nagy szimpátiát. Emellett ezt az adót nem is lehet hatékonyan beszedni, ráadásul a költségvetésben nem is lenne nagy tétel. Tehát hatékonyabbak voltak az elmúlt évtizedekben a jövedelemadók, a forgalomadók, a jövedéki adók, a társasági nyereség adók – állapította meg.

Emiatt kialakulhat a feketegazdaság is, megkerülnék a vállalkozók ezt az egymilliárdos tétet, mindenkinek pont 990 millió lenne a vagyona, és így nem esnének bele az egymilliárdos értékhatárba 

– figyelmeztetett a szakértő. Hozzátette: emellett egyetért az extra nagy jövedelemmel rendelkezők megadóztatásával, de ahhoz százmilliárd forintnál javasolja meghúzni a határt, mivel az egymilliárd túl alacsony.

Lentner Csaba beszélt arról is, hogy Magyarországon az elmúlt 16 évben sikeres volt az adórendszer. 

A jövedelmekről, a munkabérről és a társasági, vállalati jövedelmekről levették az adóterhek jelentős részét, 36 százalékról 15 százalékra mérsékelték a személyi jövedelemadót, illetve nálunk van Európa legalacsonyabb társaságinyereség-adója 

– közölte. Hangsúlyozta: ez oda vezetett, hogy a munkaerőnek a teljesítménye és a fizetőképes kereslete is megemelkedett, a vállalkozásoknak pedig a kevesebb adó következtében a beruházási kapacitása megnőtt.

„A vállalkozások még adókedvezményeket is kaptak, hogy a jövedelmükből beruházásokat hajtsanak végre – folytatta. – Az állam működéséhez nyilván bevételtömegre van szükség, és amit a jövedelemadón megspóroltunk a lakosságnak meg a vállalkozásoknak, azt beszedtük az általános forgalmi adón (áfa), ami 27 százalék. Ami bár lehet, hogy magas, de ha összevetjük a kilencszázalékos társasági nyereségadóval meg a 15 százalékos személyi jövedelemadóval, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az adóztatási szint meglehetősen alacsony” – magyarázta a közgazdász. Majd kijelentette: 

Ez az ország az elmúlt évtizedekben arra tudta a sikerét építeni, hogy a fizetőképes keresletet élénkítette, ezt pedig úgy lehetett elérni, hogy a jövedelem típusú adókat alacsonyan tartották.

Lentner Csaba kitért arra is, hogy szerinte az szja-hoz és a társasági nyereségadóhoz nem lenne érdemes hozzányúlni, ahogy a progresszív jövedelemadó bevezetése sem lenne jó, hiszen a 2010 előtti világ igazolja, hogy az a feketegazdaság kialakulásához vezetett.

A progresszív jövedelemadó rendszere arra ösztönzi a munkaerőt és vállalkozást is, hogy kikerüljék az emelkedő adókat, hogy a jövedelem ne kerüljön bele az emelkedő adókulcsba, vagy a vállalkozók egész egyszerűen zsebbe kezdenek fizetni. Ezt ne hozzuk vissza. Ne hozzuk vissza semmiképp, mert ez problémákat fog okozni a lakosság körében, és a fizetőképes keresletet is csökkenti.

Hozzáfűzte: az édesanyák adómentességéhez sem kellene hozzányúlni, mert ez a gyermeknevelésben okozna nehézségeket. Ez az adómentesség ösztönző elem, a fizetőképes keresletet élénkíti, több pénz marad a családnál, többet tudnak a szülők a gyerekekre költeni.

„Üdvözlendő a Tisza Párt programjában, hogy emelni akarják a családi pótlékot. Remélhetőleg ennek a költségvetési fedezete is meglesz” – vélekedett a közgazdász. Szerinte ebben az adóátrendeződésben szükség van adóreformokra, amit nyilván a Fidesz-kormány is megtett volna, ha nyer. Azonban most a Tisza-kormánynak kell bizonyítania, de a fürdővízzel nem kellene kiönteni a gyereket is.

„A Tisza Pártnak az a stratégiája, hogy az adócsökkentés miatt kieső államháztartási bevételeket az Európai Unióból érkező forrásokkal, illetve ezeknek a forrásoknak a gazdaságot felpörgető tételeivel próbálja majd kompenzálni. Tehát több vállalkozás, több munka, több munkabér-volumen is teremtődne, ha az EU-s pénzekből beruházások indulnának, munkahelyek létesülnének vagy több bért tudnának kifizetni ezen beruházások révén a munkahelyeknél” – nyomatékosította Lentner Csaba, aki úgy gondolja, jó lenne, ha a Tisza mielőbb tisztázná, hogy mennyi pénzt kap meg az EU-tól. 

Nyitott kérdés, hogy azokat a követelményeket, amelyeket az Európai Unió majd támaszt az új magyar kormánnyal szemben, azonnal tudja-e teljesíteni. 

Egy biztos, annak függvényében lesznek lehívhatók a források, ahogy az unió követelései teljesülnek, ez az EU jogi gyakorlata – összegzett.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
macska
2026. április 24. 11:26
A családi pótlék megduplázása Magyarországon rossz következményekkel jár... ezt már megtapasztalhattuk a balos kormányok alatt.
csapláros
2026. április 24. 11:19
Picnic Niki 2026. április 24. 09:40 ..."Közel kétmilliárdot vett ki Szijjártó felesége"... Szijjártó felesége csak egy a 35 ezer milliárdnál nagyobb vagyonnal rendelkezők közül. Most a tiszásokon a sor a hasonló gazdagodásokon és akkor te mi a lófaszt fogsz csinálni. Szopni fogsz, Isten barma. Ennyien mennek át kapásból a szürke és a fekete gazdaságba, úgy, hogy még a te vagyonodat is befalják, hacsak nem vagy csőlakó.
gondolkodo58
2026. április 24. 11:15
Ugyanígy a fekete gazdaságot fogja erősíteni a tervezett 9%-os jövedelem adó is a kisebb keresetűeknél. Ezt már jól ismerjük, a vállalkozók és alkalmazottaik minimálbéresek, közben jobban élnek mint aki nettó 500 ezer felett keres. Utána, ha nyugdíjba mennek, szintén panaszkodnak, hogy milyen kicsi a nyugdíjuk! Nekik tervezik emelni, közben aki becsülettel végigadózta az életét, attól meg irigylik a magasabb nyugdíjat!!! Úgy látszik, ismét a csalók tömegének áll a Tisza-jövő! Nálam a baráti körben, 15 nyugdíjasból 10 vállalkozó volt, vagy ott dolgozott, most kicsi nyugdíjjal, de annál nagyobb családi vagyonnal rendelkeznek!!! Régen is haszonélvezői voltak az államnak, kikerülték az adót, befektették a fekete jövedelmüket, s most ismét sorban állnak a tervezett kisnyugdíj emeléséért! Biztos van tényleges kisnyugdíjjal rendelkező is, akik nem kapták a fizetésüket zsebbe adómentesen, azoktól elnézést kérek!
szemlelo-2
2026. április 24. 11:14
A progresszív jövedeleamdó hasznos tulajdonsága, hogy viszonylag kis feltűnéssel és jól megmagyarázhatóan lehet módosítani a sávokon. (a franciáknál Hollande csinálta nagyon találékonyan)
