A feketegazdaság melegágya lehet a Tisza által tervezett vagyonadó

A vagyonadót jogilag végig kell gondolni, ráadásul ebben nagyon sok a buktató – fogalmazott Lentner Csaba közgazdász a Magyar Nemzetnek a Tisza progresszív jövedelemadóra vonatkozó javaslatáról, amely szerinte a feketegazdaságnak ágyaz meg. A közgazdász szerint ugyanis a vagyonadó bevezetésének lennének társadalmi hatásai. „Az elmúlt évtizedekben Magyarországon lejátszódott egy polgárosodási folyamat, számos kis- és középvállalkozó került abba a helyzetbe, hogy a vagyona eléri az egymilliárd forintot, sőt akár meg is haladja azt.

Több tízezer azon vállalkozóknak vagy középosztálybeli embereknek a száma, akiknek a vagyona meghaladja a Tisza Párt terveiben szereplő egymilliárdos határt”

– hívta fel a figyelmet. Rámutatott: húsz évvel ezelőtt egymilliárd forint nagyon sok pénz volt, ma már ez az összeg annak, aki vállalkozik, jó állást tölt be, nem olyan nagy. A közgazdász jelezte, hogy Budapesten egy nyolcvan-kilencven négyzetméteres lakás már százmillió forintba vagy még többe is kerülhet, ha ehhez hozzávesszük az autót vagy autókat, esetleg egy nyaralót és a vállalkozást, akkor már elértük az egymilliárd forintos értékhatárt.