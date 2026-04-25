Valami árad Bulgáriában is

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Rumen Radev államfő újonnan alapított baloldali-szuverenista pártjával nagy győzelmet aratott a parlamenti választáson, amivel ficói és orbáni nézeteket követő, stabil kormányzat alakulhat a régóta vezetési válságban lévő Bulgáriában.
Bulgáriával legutóbb év elején foglalkoztunk e hasábokon, és két fontos fejleményről számoltunk be: az euró január 1-jei bevezetéséről, amivel egy szerény teljesítményű és kilátású gazdaság csatlakozott a valutaövezethez, valamint az újabb kormányválságról, amely miatt 2021 óta a nyolcadik választást kellett kiírni április 19-ére.
A koronavírus-járvány időszaka óta folyamatos politikai válság jellemzi Bulgáriát,
amely példátlanul hosszú időre megosztotta és leblokkolta az országot, eközben a világ és a térség forrong körülötte az ukrajnai háborútól a közeli Közel-Keleten át az energiaellátás stratégiai kérdéséig. Öt éve nem tudott stabil kormány alakulni. A politikai veterán Bojko Boriszov által vezetett, mérsékelt jobboldalinak címkézhető Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB), továbbá a posztkommunisták, a nyugatos liberálisok, a török kisebbség mozgalma, a nacionalista, radikális jobboldali erők és az alkalmi protestpártok kavalkádja határozta meg a politikát – és ebből a kavalkádból nem sikerült tartós többségi kormányzást fabrikálnia egyik erőnek sem.
A legutóbbi kormányzat, élén Roszen Zseljazkovval, még decemberben mondott le korrupcióellenes tüntetések és bizalmatlansági szavazások nyomán.
Az ország szinte egyetlen szilárd, kormányokon átívelő célja az volt, hogy bekerüljön az eurózónába: ez a közös valuta „előszobájában” való gazdasági és pénzügyi alkalmazkodás után idén valósult meg. A napot azonban egy ügyvezető kormány mellett élte meg Bulgária, s kezdődött a mostanáig tartó választási kampány.