Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
bulgária rumen radev progresszív bulgária

Valami árad Bulgáriában is

2026. április 25. 14:58

Rumen Radev államfő újonnan alapított baloldali-szuverenista pártjával nagy győzelmet aratott a parlamenti választáson, amivel ficói és orbáni nézeteket követő, stabil kormányzat alakulhat a régóta vezetési válságban lévő Bulgáriában.

Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért

Bulgáriával legutóbb év elején foglalkoztunk e hasábokon, és két fontos fejleményről számoltunk be: az euró január 1-jei bevezetéséről, amivel egy szerény teljesítményű és kilátású gazdaság csatlakozott a valutaövezethez, valamint az újabb kormányválságról, amely miatt 2021 óta a nyolcadik választást kellett kiírni április 19-ére.

A koronavírus-járvány időszaka óta folyamatos politikai válság jellemzi Bulgáriát,

amely példátlanul hosszú időre megosztotta és leblokkolta az országot, eközben a világ és a térség forrong körülötte az ukrajnai háborútól a közeli Közel-Keleten át az energiaellátás stratégiai kérdéséig. Öt éve nem tudott stabil kormány alakulni. A politikai veterán Bojko Boriszov által vezetett, mérsékelt jobboldalinak címkézhető Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB), továbbá a posztkommunisták, a nyugatos liberálisok, a török kisebbség mozgalma, a nacionalista, radikális jobboldali erők és az alkalmi protestpártok kavalkádja határozta meg a politikát – és ebből a kavalkádból nem sikerült tartós többségi kormányzást fabrikálnia egyik erőnek sem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A legutóbbi kormányzat, élén Roszen Zseljazkovval, még decemberben mondott le korrupcióellenes tüntetések és bizalmatlansági szavazások nyomán.

Az ország szinte egyetlen szilárd, kormányokon átívelő célja az volt, hogy bekerüljön az eurózónába: ez a közös valuta „előszobájában” való gazdasági és pénzügyi alkalmazkodás után idén valósult meg. A napot azonban egy ügyvezető kormány mellett élte meg Bulgária, s kezdődött a mostanáig tartó választási kampány.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
•••
2026. április 25. 16:21 Szerkesztve
Én már fennrartásokkal vagyok az újonnan alakult szép szavakat, szlogeneket hirdető pártokkal. Majd lássuk a medvét, aztán mondunk véleményt!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 25. 15:05
Orbán is újra baloldali lett az oltári taknyolása után? 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. április 25. 15:01
Milyen érdekes, hogy régi szerzőnk füttyszóra előbújt.. 🤮🤮🤮
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!