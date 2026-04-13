04. 13.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Választás 2026
Tisza Párt Brüsszel Anne Applebaum Magyar Péter Daniel Freund

Magyar Péter győzelme után elégedetten reagálnak a brüsszeli véleményformálók

2026. április 13. 18:09

Látványos és sokatmondó reakciók érkeztek külföldről a magyar választás eredményére. Több olyan szereplő is megszólalt, akik az elmúlt években rendszeresen bírálták Magyarországot és a magyar kormány politikáját. Magyar Péter győzelme után most nyílt örömmel kommentálták a fejleményeket.

Nem kellett sokat várni az első visszhangokra: Magyar Péter sikerét követően szinte azonnal jelentkezett Daniel Freund német politikus, aki egy Budapesten ünneplő tömeget bemutató videóhoz a következőt írta:

A korrupt diktátor vége.

A kijelentés nemcsak éles hangvételével tűnik ki, hanem azzal az ellentmondással is, amit magában hordoz. Ha egy rendszerben az ellenzék választást nyer, a kormánypárt pedig vereséget szenved, felmerül a kérdés: 

Magyar Péter és a külföldi elvárások

Freund megszólalása nem tekinthető előzmény nélkülinek. Korábban már világossá tette, hogy Magyar Péter győzelmét nem pusztán politikai változásként, hanem egy kívánatos irány kezdeteként értelmezi. Nyilatkozatai alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy olyan politikát tartana üdvözlendőnek Magyarországon, amely Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe. A korábbi elemzések szerint ez konkrét lépésekben is megjelenne: 

Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosításában, valamint az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás felgyorsításában. 

Ezek a kijelentések már korábban is azt a benyomást erősítették, hogy a Tisza Párt győzelmét külföldön nem önmagáért, hanem egy meghatározott politikai irány megvalósulása miatt tartják kívánatosnak. Freund mostani reakciója ebbe a sorba illeszkedik. A „diktátor” szó használata nem csupán retorikai túlzásként értelmezhető, hanem egy olyan narratíva részeként is, amely hosszabb ideje jelen van a Magyarországról szóló nemzetközi diskurzusban.

Nem maradt csendben Anne Applebaum sem, aki szintén az X közösségi oldalon reagált a fejleményekre. Bejegyzésében így fogalmazott:

Végre Magyarország szuverén lesz, többé nem Oroszország vazallusa.

Applebaum megszólalása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy korábban rendszeresen bírálta Magyarországot. Írásaiban visszatérő elem volt az a megközelítés, amely a magyar politikát negatív színben tüntette fel, és gyakran illesztette bele egy szélesebb, ideológiai keretbe. Applebaum megközelítése sokszor figyelmen kívül hagyta a magyar belpolitikai valóság összetettségét. Applebaum mostani kijelentése ugyanakkor világosan mutatja, milyen irányt tart kívánatosnak. Az a tény, hogy Magyar Péter győzelmét egyfajta „felszabadulásként” értelmezi, arra utal, hogy a választási eredményt nem csupán politikai változásként, hanem egy korábban kritizált politikai irány végét jelentő fordulópontként látja.

Ez a megközelítés összecseng azokkal a korábbi véleményekkel, amelyek szerint bizonyos nemzetközi szereplők Magyarországot nem önálló politikai közösségként, hanem egy általuk elvárt irányba terelendő terepként kezelik.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Orange79
2026. április 13. 18:47
Végre ide is sikerült egy bábot rakniuk. Lehet ujjongani hülyék! Most majd megtudjátok, hogy milyen egy diktatúra. Nem CSOK lesz, meg adókedvezmény hanem megszorítások, munkanélküliség és Tusk-féle antidemokratikus lépések.
szemlelo-2
2026. április 13. 18:46
Ez a legfontosabb bizonyítéka annak, hogy Magyar nem fogja követni Orbán politikáját.
franciscofranco
2026. április 13. 18:41
Írtátok már mandiner, hogy Moszkva mit reagált a TISZA győzelmére?
oberennsinnen49
•••
2026. április 13. 18:40 Szerkesztve
"Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egyetért az Orbán Viktor vezette kormány azon álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel finanszírozásból" Helyes. Hogy ez így legyen a valóságban is, a Fidesznek parlamenti határozatban kell követelni: a leendő Tisza-kormány és országgyűlési Tisza-frakció minden tagja személyesen a teljes vagyonával felel, ha a mai fiatalokra a jövőben bármilyen fizetési kötelezettség terhelődne az Ukrajnának nyújtott hitel visszafizetése kapcsán. Amely hitelt az EU a G. Soros bankoligarchiától veszi fel és fizeti vissza kamatos kamattal. --------A neheze most jön, de ha a Tisza, Magyar Péter oda akarja adni az országot a globáloknak, azonnal NEMZETŐRSÉGET! A nemzeti médián, politikusokon keresztül! Figyelni és az első pillanatban, ha a magyar nép tulajdonának újbóli, sokadik kiárusítására Magyar Péterék csak gondolni merészelnek, AZONNAL ELKEZDENI A KORMÁNY BLOKÁDJÁT, a nemzeti engedetlenséget.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.