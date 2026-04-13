Magyar Péter győzelme után elégedetten reagálnak a brüsszeli véleményformálók

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Látványos és sokatmondó reakciók érkeztek külföldről a magyar választás eredményére. Több olyan szereplő is megszólalt, akik az elmúlt években rendszeresen bírálták Magyarországot és a magyar kormány politikáját. Magyar Péter győzelme után most nyílt örömmel kommentálták a fejleményeket.
Nem kellett sokat várni az első visszhangokra: Magyar Péter sikerét követően szinte azonnal jelentkezett Daniel Freund német politikus, aki egy Budapesten ünneplő tömeget bemutató videóhoz a következőt írta:
A korrupt diktátor vége.
A kijelentés nemcsak éles hangvételével tűnik ki, hanem azzal az ellentmondással is, amit magában hordoz. Ha egy rendszerben az ellenzék választást nyer, a kormánypárt pedig vereséget szenved, felmerül a kérdés:
milyen diktatúráról beszélünk valójában?
Freund megszólalása nem tekinthető előzmény nélkülinek. Korábban már világossá tette, hogy Magyar Péter győzelmét nem pusztán politikai változásként, hanem egy kívánatos irány kezdeteként értelmezi. Nyilatkozatai alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy olyan politikát tartana üdvözlendőnek Magyarországon, amely Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe. A korábbi elemzések szerint ez konkrét lépésekben is megjelenne:
Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosításában, valamint az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás felgyorsításában.
Ezek a kijelentések már korábban is azt a benyomást erősítették, hogy a Tisza Párt győzelmét külföldön nem önmagáért, hanem egy meghatározott politikai irány megvalósulása miatt tartják kívánatosnak. Freund mostani reakciója ebbe a sorba illeszkedik. A „diktátor” szó használata nem csupán retorikai túlzásként értelmezhető, hanem egy olyan narratíva részeként is, amely hosszabb ideje jelen van a Magyarországról szóló nemzetközi diskurzusban.
Nem maradt csendben Anne Applebaum sem, aki szintén az X közösségi oldalon reagált a fejleményekre. Bejegyzésében így fogalmazott:
Végre Magyarország szuverén lesz, többé nem Oroszország vazallusa.
Applebaum megszólalása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy korábban rendszeresen bírálta Magyarországot. Írásaiban visszatérő elem volt az a megközelítés, amely a magyar politikát negatív színben tüntette fel, és gyakran illesztette bele egy szélesebb, ideológiai keretbe. Applebaum megközelítése sokszor figyelmen kívül hagyta a magyar belpolitikai valóság összetettségét. Applebaum mostani kijelentése ugyanakkor világosan mutatja, milyen irányt tart kívánatosnak. Az a tény, hogy Magyar Péter győzelmét egyfajta „felszabadulásként” értelmezi, arra utal, hogy a választási eredményt nem csupán politikai változásként, hanem egy korábban kritizált politikai irány végét jelentő fordulópontként látja.
Ez a megközelítés összecseng azokkal a korábbi véleményekkel, amelyek szerint bizonyos nemzetközi szereplők Magyarországot nem önálló politikai közösségként, hanem egy általuk elvárt irányba terelendő terepként kezelik.
