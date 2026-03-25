Ukrajna reménykedik: Németországot már tönkretette, most Magyarországot nézte ki magának a hírhedt politikus

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Mesterterv legújabb adása rámutatott, hogy Brüsszel és Kijev is a Tisza Párt győzelmében bízik. Daniel Freund nyilatkozata alapján az is kirajzolódik, hogy Magyarország lehet a következő célpontja annak a politikának, amely az ukrán érdekeket helyezné előtérbe.
Aki még bizonytalan lett volna abban, hogy a Tisza Párttól mit várnak Brüsszelben és Kijevben, annak elég volt meghallgatnia Daniel Freund szavait. A német politikus ugyanis nem kertelt: Magyar Péter győzelmét azért tartaná fontosnak, mert az szerinte Ukrajna érdekeit is szolgálná. A beszélgetésben úgy értékelték, hogy ezzel ismét világosan látszik, milyen politikát várnának el Magyarországon egy esetleges Tisza-kormánytól.
A Mesterterv legújabb adásában Kereki Gergő műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt győzelmét külföldről azért tartanák kívánatosnak, mert egy ilyen kormány Ukrajna érdekeit is képviselné. Felidézte azt is, hogy Daniel Freund szerint mindez konkrét lépésekben is megjelenne:
Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosításában, valamint az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás felgyorsításában.
A Mesterterv vendégei szerint ezzel nem egyszerűen egy külpolitikai vélemény hangzott el, hanem annak nyílt beismerése, milyen programot támogatnának külföldről Magyarországon. A műsorból az is kiderült, hogy szerintük Daniel Freund nem mellékszereplőként szólalt meg, hanem kimondta azt, amit mások inkább takarnának a kampányban.
Mráz Ágoston Sámuel keményen fogalmazott a német politikusról és az általa képviselt irányról. Mint mondta:
Németországot már tönkretették, most Magyarország a célpontja.
A Nézőpont Intézet vezetője szerint elég a német gazdasági folyamatokra ránézni ahhoz, hogy látható legyen, hová vezetett a fosszilis energiáról való lemondás felgyorsítása, az atomenergiáról való leválás és az orosz energiaforrások feladása. A műsorban ennek kapcsán arról is beszélt, hogy:
A beszélgetésben többször is előkerült, hogy Brüsszel a Tisza Pártban látja azt az erőt, amely együttműködne a számára fontos ügyekben. Mráz ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott:
Brüsszelnek van egy leányvállalata Magyarországon, ez a Tisza Párt.
A Tiszát azért segítettek létrehozni és fogadtak be villámsebességgel az Európai Néppártba, mert azt remélik, hogy megnyeri a választást, és onnantól kezdve lojálisan fog majd Brüsszel felé viselkedni. A kampány egyik fő kérdésévé vált Ukrajna. Az elemzők szerint a Tisza ezt próbálja kerülni, mert jól tudják, hogy ez politikailag terhes ügy. Ahogy a beszélgetésben fogalmaztak:
Letakarják a jelvényt, amin Zelenszkij meg Brüsszel van, mert azzal nem lehet nyerni.
G. Fodor Gábor szerint Daniel Freund megszólalása azért különösen fontos, mert nyíltan elmondta azt, amit más szereplők csak rejtve képviselnek. Mint fogalmazott:
Tehát ő elmondta, hogy a Tisza milyen programot képvisel, köszönjük, barátom.
A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ebből világosan látszik, hogy a Tisza külföldi támogatása nem önmagáért való, hanem konkrét politikai elvárásokhoz kötődik. Úgy értelmezte a helyzetet, hogy a párt azért kap támogatást, mert olyan politikát ígér, amely megfelel ezeknek az elvárásoknak, és ezt a támogatók nyíltan is vállalják.
Az elemző szerint ezért is szürreális, hogy a Tisza Párt valódi programjáról nem elsősorban magyarországi kampányhelyszíneken, hanem Berlinből és Brüsszelből lehet értesülni.
A beszélgetésben Tarr Zoltán Politicónak adott nyilatkozata is előkerült, amely szerint a Tisza győzelme esetén rákényszerítenék a MOL-t az orosz olajról való leválásra. Az elemzők ezt összekapcsolták Daniel Freund mondataival, mondván, ugyanabba az irányba mutatnak:
Ukrajna finanszírozása, az orosz energiahordozóktól való leválás és a magyar energiapolitika átalakítása felé.
A műsorban végül azt a következtetést vonták le, hogy a választás tétje nem pusztán annyi, ki kerül kormányra, hanem az is, hogy Magyarország saját érdekei alapján dönt-e, vagy olyan politikai szereplők akaratának enged, akik Brüsszelből és Kijevből várnak el megfelelést. A Mesterterv legújabb adása szerint Daniel Freund éppen azért keltett feltűnést, mert ezt a szándékot minden korábbinál nyíltabban mondta ki.
