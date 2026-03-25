03. 25.
szerda
Tisza Párt Mesterterv Brüsszel Ukrajna orosz energia Magyar Péter Daniel Freund

Ukrajna reménykedik: Németországot már tönkretette, most Magyarországot nézte ki magának a hírhedt politikus

2026. március 25. 21:03

A Mesterterv legújabb adása rámutatott, hogy Brüsszel és Kijev is a Tisza Párt győzelmében bízik. Daniel Freund nyilatkozata alapján az is kirajzolódik, hogy Magyarország lehet a következő célpontja annak a politikának, amely az ukrán érdekeket helyezné előtérbe.

2026. március 25. 21:03
null

Aki még bizonytalan lett volna abban, hogy a Tisza Párttól mit várnak Brüsszelben és Kijevben, annak elég volt meghallgatnia Daniel Freund szavait. A német politikus ugyanis nem kertelt: Magyar Péter győzelmét azért tartaná fontosnak, mert az szerinte Ukrajna érdekeit is szolgálná. A beszélgetésben úgy értékelték, hogy ezzel ismét világosan látszik, milyen politikát várnának el Magyarországon egy esetleges Tisza-kormánytól.

A Mesterterv legújabb adásában Kereki Gergő műsorvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt győzelmét külföldről azért tartanák kívánatosnak, mert egy ilyen kormány Ukrajna érdekeit is képviselné. Felidézte azt is, hogy Daniel Freund szerint mindez konkrét lépésekben is megjelenne: 

Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosításában, valamint az orosz fosszilis energiahordozóktól való leválás felgyorsításában.

A Mesterterv vendégei szerint ezzel nem egyszerűen egy külpolitikai vélemény hangzott el, hanem annak nyílt beismerése, milyen programot támogatnának külföldről Magyarországon. A műsorból az is kiderült, hogy szerintük Daniel Freund nem mellékszereplőként szólalt meg, hanem kimondta azt, amit mások inkább takarnának a kampányban.

Mráz szerint Magyarország lett a következő célpont

Mráz Ágoston Sámuel keményen fogalmazott a német politikusról és az általa képviselt irányról. Mint mondta:

Németországot már tönkretették, most Magyarország a célpontja.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint elég a német gazdasági folyamatokra ránézni ahhoz, hogy látható legyen, hová vezetett a fosszilis energiáról való lemondás felgyorsítása, az atomenergiáról való leválás és az orosz energiaforrások feladása. A műsorban ennek kapcsán arról is beszélt, hogy: 

  • Bajorországban pár év alatt húsz százalékkal csökkent az ipar, 
  • a vegyipar egyik központját éppen most zárják be, 
  • Közép-Németországban pedig súlyos leépülés zajlik a hagyományos ipari termelésben.

A beszélgetésben többször is előkerült, hogy Brüsszel a Tisza Pártban látja azt az erőt, amely együttműködne a számára fontos ügyekben. Mráz ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott:

Brüsszelnek van egy leányvállalata Magyarországon, ez a Tisza Párt.

A Tiszát azért segítettek létrehozni és fogadtak be villámsebességgel az Európai Néppártba, mert azt remélik, hogy megnyeri a választást, és onnantól kezdve lojálisan fog majd Brüsszel felé viselkedni. A kampány egyik fő kérdésévé vált Ukrajna. Az elemzők szerint a Tisza ezt próbálja kerülni, mert jól tudják, hogy ez politikailag terhes ügy. Ahogy a beszélgetésben fogalmaztak:

Letakarják a jelvényt, amin Zelenszkij meg Brüsszel van, mert azzal nem lehet nyerni.

G. Fodor szerint Daniel Freund kimondta a lényeget

G. Fodor Gábor szerint Daniel Freund megszólalása azért különösen fontos, mert nyíltan elmondta azt, amit más szereplők csak rejtve képviselnek. Mint fogalmazott:

Tehát ő elmondta, hogy a Tisza milyen programot képvisel, köszönjük, barátom.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint ebből világosan látszik, hogy a Tisza külföldi támogatása nem önmagáért való, hanem konkrét politikai elvárásokhoz kötődik. Úgy értelmezte a helyzetet, hogy a párt azért kap támogatást, mert olyan politikát ígér, amely megfelel ezeknek az elvárásoknak, és ezt a támogatók nyíltan is vállalják.

Az elemző szerint ezért is szürreális, hogy a Tisza Párt valódi programjáról nem elsősorban magyarországi kampányhelyszíneken, hanem Berlinből és Brüsszelből lehet értesülni. 

A beszélgetésben Tarr Zoltán Politicónak adott nyilatkozata is előkerült, amely szerint a Tisza győzelme esetén rákényszerítenék a MOL-t az orosz olajról való leválásra. Az elemzők ezt összekapcsolták Daniel Freund mondataival, mondván, ugyanabba az irányba mutatnak: 

Ukrajna finanszírozása, az orosz energiahordozóktól való leválás és a magyar energiapolitika átalakítása felé.

A műsorban végül azt a következtetést vonták le, hogy a választás tétje nem pusztán annyi, ki kerül kormányra, hanem az is, hogy Magyarország saját érdekei alapján dönt-e, vagy olyan politikai szereplők akaratának enged, akik Brüsszelből és Kijevből várnak el megfelelést. A Mesterterv legújabb adása szerint Daniel Freund éppen azért keltett feltűnést, mert ezt a szándékot minden korábbinál nyíltabban mondta ki.

Nyitókép: X/ IGIHE

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. március 25. 22:47
Nagyon unalmas már ez a undorító "tiszáskodás". A Tisza Párt nem fog választást nyerni, sem most, sem a jövőben... Az ok egyszerű: ez az egész tiszás arrogáns banda egyszerűen alkalmatlan az ország vezetésére.
Ízisz
•••
2026. március 25. 22:31 Szerkesztve
Z. Ízisz Bastyaelvtars 2026. március 25. 22:27 Forrás: Fekete Győr András... Az idézőjel hol marad??? Lopod a fajtád szellemi termékét, szövegét??? Még egymást is meglopjátok moslék szektás!!! 💯🤮👎❗
Unknown
2026. március 25. 22:15
Ez egy acsarkodó kis görény, korábban keljen fel, ha a magyarokkal akar kezdeni...!
Bastyaelvtars
2026. március 25. 22:13
Miniszterelnök "úr", ha a Medián mai számai pontosak, és a biztos szavazók körében valóban 58:35 arányban vezet a Tisza a Fidesszel szemben, úgy az ön maffiaállamának visszavonhatatlanul és végérvényesen vége van. Tölgyessy Péter már 2024 végén hajszálpontosan megfogalmazta azt, ami most a szemünk előtt zajlik: "Amennyiben megérik az újabb irányváltás igénye az emberekben, annak következményei meglepő gyorsasággal és erővel jelentkezhetnek majd." Jelentem, miniszterelnök "úr": Hann Endre és a Medián vagy élete legnagyobb kutatásmódszertani hibáját követi éppen el, vagy ez az igény mostanra nemcsak megérett, de április 12-én elsöprő erejű orkánként fogja elsöpörni az ön velejéig rohadt rendszerét. Elhiszem, hogy egy ilyen megsemmisítő történelmi vereség árnyékában óriási most a kísértés, hogy a választás estéjén a Bálna helyett már egyenesen a repülőtéren, egy moszkvai különgépre várva kövessék az eredményeket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!