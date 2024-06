Jön a francia választás: Orbán szövetségesei történelmi győzelem előtt állnak

A csatába induló seregek tehát összeálltak: a Nemzeti Front és segéderői, a nagy francia balos koalíció, valamint Macron elnök megroggyant politikai hátországa csap össze a vasárnapi első fordulóban, majd pedig egy héttel később, július 7-én sor kerül a második fordulóra is.

A tét a nemzetgyűlési, vagyis törvényhozói többség megszerzése, és ezzel a kormányfői pozíció kiharcolása

Macron elnök mellett, pontosabban vele szemben. A francia elnöki rendszerben néha előfordult a „kohabitáció”, amikor is két külön párti elnöke és kormányfője volt Franciaországnak. Ez egyrészt a demokrácia erejét jelzi, másrészt viszont egyértelműen megnehezíti, szélsőséges esetben ellehetetleníti az EU egyik vezető hatalmának hatékony kormányzását.

Vasárnap a Nemzetgyűlés 577 tagjáról döntenek a franciák, ahová egyéni körzetek megnyerésével kerülnek be a képviselők. Ha egy jelölt az első fordulóban megszerzi az érvényes szavazatok abszolút többségét, valamint az összes regisztrált szavazó 25 százalékának támogatását, akkor azzal bejut a Nemzetgyűlésbe. Ha ezt egy adott körzetben nem éri el az első helyezett, akkor sor kerül a második fordulóba, ahol a két legsikeresebb jelölt jut be, valamint további olyan jelöltek, akik az összes regisztrált szavazó több mint 12.5 százalékának támogatását elnyerték. A második körben pedig értelemszerűen a legtöbb szavazatot szerző jelölt győz.

A francia választási rendszer közismerten előnybe hozta eddig a nagy, centrista pártokat

a radikális kihívókkal, különösen a mindenkori Le Pen-féle mozgalommal szemben; hiszen ha éppen az ő jelöltjük került be a két legnépszerűbb jelölt versengésébe, a második fordulóba, akkor a bal- és jobboldali centristák, valamint akár a szélsőbal is összefogott ellenük a második fordulóban. Le Penék így mindig is alulteljesítettek a valós választói támogatottságukhoz képest a francia választásokon.