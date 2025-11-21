Küszöbön a katasztrófa: oroszok ellen harcolt ukrán veteránok képzik ki a német hadsereget

Négy év háborús tapasztalat után Ukrajna veterán katonái Németországba jöhetnek, hogy gyakorlati és oktatási tapasztalataikkal segítsék a Bundeswehr kiképzését – erről egyezett meg Christian Freuding, a német szárazföldi erők főparancsnoka ukrán partnerével.

Mint a Bild írja, a megállapodás célja elvileg az, hogy a német katonák valós harci tapasztalatokról halljanak, és ukrán oktatók gyakorlati képzésben is részt vegyenek, mivel a Bundeswehr a pszichológiai felkészítés mellett sem tudja reprodukálni a valós harctéri körülményeket.