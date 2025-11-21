Küszöbön a katasztrófa: oroszok ellen harcolt ukrán veteránok képzik ki a német hadsereget

Egyre nagyobb a baj Németországban: már csak tapsolni tudnak a magyaroknak
Négy év háborús tapasztalat után Ukrajna veterán katonái Németországba jöhetnek, hogy gyakorlati és oktatási tapasztalataikkal segítsék a Bundeswehr kiképzését – erről egyezett meg Christian Freuding, a német szárazföldi erők főparancsnoka ukrán partnerével.
Mint a Bild írja, a megállapodás célja elvileg az, hogy a német katonák valós harci tapasztalatokról halljanak, és ukrán oktatók gyakorlati képzésben is részt vegyenek, mivel a Bundeswehr a pszichológiai felkészítés mellett sem tudja reprodukálni a valós harctéri körülményeket.
Freuding ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
az ukrajnai háború nem alkalmas modellként egy NATO–Oroszország konfliktusra, mert a szövetség tagjai sokkal nagyobb légvédelmi és mobil hadviselési képességgel rendelkeznek.
Figyelmeztetett arra is, hogy Oroszország hadereje tovább növekszik: háborús gazdaságra állt át, hatalmas mennyiségben gyárt lőszert, fegyvereket és modern drónokat, miközben a harctéri tapasztalatokat gyorsan beépíti a kiképzésébe és doktrínáiba, ami miatt egy NATO elleni támadás hosszabb távon nem zárható ki.
