11. 21.
péntek
11. 21.
péntek
kiképzés ukrán katonák német hadsereg

Küszöbön a katasztrófa: oroszok ellen harcolt ukrán veteránok képzik ki a német hadsereget

2025. november 21. 12:16

Nem sok jóval kecsegtet a terv.

2025. november 21. 12:16
Négy év háborús tapasztalat után Ukrajna veterán katonái Németországba jöhetnek, hogy gyakorlati és oktatási tapasztalataikkal segítsék a Bundeswehr kiképzését – erről egyezett meg Christian Freuding, a német szárazföldi erők főparancsnoka ukrán partnerével.

Mint a Bild írja, a megállapodás célja elvileg az, hogy a német katonák valós harci tapasztalatokról halljanak, és ukrán oktatók gyakorlati képzésben is részt vegyenek, mivel a Bundeswehr a pszichológiai felkészítés mellett sem tudja reprodukálni a valós harctéri körülményeket.

Freuding ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az ukrajnai háború nem alkalmas modellként egy NATO–Oroszország konfliktusra, mert a szövetség tagjai sokkal nagyobb légvédelmi és mobil hadviselési képességgel rendelkeznek.

Figyelmeztetett arra is, hogy Oroszország hadereje tovább növekszik: háborús gazdaságra állt át, hatalmas mennyiségben gyárt lőszert, fegyvereket és modern drónokat, miközben a harctéri tapasztalatokat gyorsan beépíti a kiképzésébe és doktrínáiba, ami miatt egy NATO elleni támadás hosszabb távon nem zárható ki.

Nytókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 16 komment

gullwing
2025. november 21. 13:29
Ukik képezik ki a németeket.... Azok az ukik akik hátrálva az ország ötödét feladták a ruszkiknak....
B_kanya
2025. november 21. 13:28
vévézsoltibácsipöcsösképei 2025. november 21. 12:59 "Küszöbön a katasztrófa: oroszok ellen harcolt ukrán veteránok képzik ki a német hadsereget" Különös🤦‍♂️🤦‍♂️👍A gyengébbek kedvéért Wernher von Braun.🤣🤣🤣👍" Legalább Hartmannt vagy Rudelt mondtad volna, te hülye... von Braun nem volt katona. A sok azovos villanyszerelő (két villám a sisakjukon) majd biztos hányzik a német pedofa eftásaidnak. Bocsánat, "maya" már az eftásnőtök.
tamagaba
2025. november 21. 13:24
Szégyen ez a németeknek, de ismerve az európai fiatal generációt - teljesen alkalmatlanok fizikailag és mentálisan is a háborúra
egyszeri
2025. november 21. 13:13
Nem inkább az lenne a jó, ha a győztesek adnák át tapasztalataikat, mint a vesztesek?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.