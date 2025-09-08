Botrány Ukrajnában: ezeknek a plakátoknak nagyon nem fog örülni Zelenszkij

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Kijevben, a Függetlenség terén tiltakozó akciót szerveztek a parlamentben első olvasatban szeptember 4-én elfogadott törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. Ennek értelmében visszaállítják a büntetőjogi felelősséget a szolgálati hely önkényes elhagyása és a dezertálás miatt.

A jelek szerint nem csak Kijevben kezdődött tiltakozó akció a katonák szigorúbb megbüntetése ellen

– írja az RBC.

A demonstráció résztvevői olyan plakátokat tartanak a kezükben, amelyeken ez áll: „A politikusok elszakadtak a valóságtól”, „A közöny öl”, „A katonákat börtönbe, a korruptakat szabadlábra – össze ne tévesszétek”, valamint „Egyértelmű szolgálati időt!”

A tervezet szerint kiveszik a Büntető Törvénykönyvből a 401. cikk 5. bekezdését. Jelenleg ez úgy rendelkezik, hogy hadiállapot idején az a személy, aki először követett el jogsértést a 407. cikk (a katonai egység vagy a szolgálati hely önkényes elhagyása) vagy a 408. cikk (dezertálás) értelmében, elkerülheti a büntetőjogi felelősségre vonást, ha saját maga fordul nyomozóhoz, ügyészhez vagy bírósághoz, és bejelenti, hogy vissza kíván térni a szolgálatba.