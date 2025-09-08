Botrány Ukrajnában: ezeknek a plakátoknak nagyon nem fog örülni Zelenszkij

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: elszabadult a pokol Kijevben
Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.
Egyre általánosabb a felháborodás.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Kijevben, a Függetlenség terén tiltakozó akciót szerveztek a parlamentben első olvasatban szeptember 4-én elfogadott törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. Ennek értelmében visszaállítják a büntetőjogi felelősséget a szolgálati hely önkényes elhagyása és a dezertálás miatt.
A jelek szerint nem csak Kijevben kezdődött tiltakozó akció a katonák szigorúbb megbüntetése ellen
– írja az RBC.
A demonstráció résztvevői olyan plakátokat tartanak a kezükben, amelyeken ez áll: „A politikusok elszakadtak a valóságtól”, „A közöny öl”, „A katonákat börtönbe, a korruptakat szabadlábra – össze ne tévesszétek”, valamint „Egyértelmű szolgálati időt!”
A tervezet szerint kiveszik a Büntető Törvénykönyvből a 401. cikk 5. bekezdését. Jelenleg ez úgy rendelkezik, hogy hadiállapot idején az a személy, aki először követett el jogsértést a 407. cikk (a katonai egység vagy a szolgálati hely önkényes elhagyása) vagy a 408. cikk (dezertálás) értelmében, elkerülheti a büntetőjogi felelősségre vonást, ha saját maga fordul nyomozóhoz, ügyészhez vagy bírósághoz, és bejelenti, hogy vissza kíván térni a szolgálatba.
Jelenleg hadiállapot idején a szolgálati hely önkényes elhagyásáért 5-től 10 évig terjedő börtönbüntetés,
dezertálásért 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztést jár.
Mellesleg jelenleg azok a katonák, akik szolgálati helyüket önkényesen elhagyták, augusztus 30-ig önként visszatérhettek a szolgálatba.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.
„Meg fogjuk csinálni” – fogalmazott az amerikai elnök.