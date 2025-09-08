Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: elszabadult a pokol Kijevben

Megszólalt az ukrán veterán: nincs itt semmi látnivaló, Oroszország nem tudta teljesíteni a célját
Miroslav Gaj Orbán Viktornak is odaszúrt egyet.
Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.
Kijevben, a Függetlenség terén tiltakozó akciót szerveztek a parlamentben első olvasatban szeptember 4-én elfogadott törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. Ennek értelmében visszaállítják a büntetőjogi felelősséget a szolgálati hely önkényes elhagyása és a dezertálás miatt – számolt be róla a Korrespondent.
A tüntetők saját készítésű plakátokat tartanak a kezükben: „Nem azokat büntetitek”, „Meg kell védenünk azokat, akik bennünket védenek”, „Az üldöztetés nem egyenlő a fegyelemmel”.
Korábban Alina Szarnatszka veterán a Facebook-oldalán megfogalmazta követeléseiket: szüntessék meg a katonák elnyomását, ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 2022-ben elfogadott 8271-es törvény rendelkezéseit,
továbbá hozzák létre a katonai ombudsman intézményét.
Korábban Olekszij Szuhacsov, az Állami Nyomozó Iroda vezetője kijelentette: a törvénynek köszönhetően már több mint 29 ezer olyan katona tért vissza az alakulatához, aki korábban önkényesen hagyta azt el.
Egyre általánosabb a felháborodás.
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.
„Meg fogjuk csinálni” – fogalmazott az amerikai elnök.