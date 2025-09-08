Ft
09. 08.
hétfő
háború Háború Ukrajnában törvényjavaslat tüntetés Ukrajna Kijev Oroszország akció Volodimir Zelenszkij

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: elszabadult a pokol Kijevben

2025. szeptember 08. 10:33

Hatalmasra duzzadt tüntetés rázta meg az ukrán fővárost.

2025. szeptember 08. 10:33
Zelenszkij

Kijevben, a Függetlenség terén tiltakozó akciót szerveztek a parlamentben első olvasatban szeptember 4-én elfogadott törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. Ennek értelmében visszaállítják a büntetőjogi felelősséget a szolgálati hely önkényes elhagyása és a dezertálás miatt – számolt be róla a Korrespondent.

A tüntetők saját készítésű plakátokat tartanak a kezükben: „Nem azokat büntetitek”, „Meg kell védenünk azokat, akik bennünket védenek”, „Az üldöztetés nem egyenlő a fegyelemmel”.

Korábban Alina Szarnatszka veterán a Facebook-oldalán megfogalmazta követeléseiket: szüntessék meg a katonák elnyomását, ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 2022-ben elfogadott 8271-es törvény rendelkezéseit,

továbbá hozzák létre a katonai ombudsman intézményét.

Korábban Olekszij Szuhacsov, az Állami Nyomozó Iroda vezetője kijelentette: a törvénynek köszönhetően már több mint 29 ezer olyan katona tért vissza az alakulatához, aki korábban önkényesen hagyta azt el.

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

rasdi1
2025. szeptember 08. 12:04
Ha egy ország háborúban áll, természetes, hogy komolyan veszi a hadkötelezettségeket, és a dezertálást minden háborúban álló országban keményen büntetik. Vagyis magát a megmozdulásnak a cikkben írt kérdéseit valahogy mondvacsináltnak érzem. De minden forradalom és kikényszerített hatalomváltás másodlagosnak tűnő kérdésekből indult ki. Jelzi a közeledést a társadalom tűrőképességének határaihoz.
pugacsov-0
2025. szeptember 08. 12:03
"Цель очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", - отметили в министерстве. Ukrainska Pravda orosz kiadása Igazán érdekelne, ha a gázvezeték nem katonai célpont akkor a Barátságot miért lövik ???
Dixtroy
2025. szeptember 08. 11:46
Aival oda kellett volna rajzoltatni azt a tömeget. Most nézhetjük az erdész képét, amint kakiláshoz megfeszíti a csillagkapu izmait.
Jospehe998
2025. szeptember 08. 11:27
A félelem nagy úr! Szegények valószínűleg azt szerették volna kiírni a plakátjaikra hogy elég a háborúból de attól félnek hogy megjelenik pár teherautó és már viszik is őket a frontra!
