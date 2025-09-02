Megszólalt az ukrán veterán: nincs itt semmi látnivaló, Oroszország nem tudta teljesíteni a célját

Miroslav Gaj, ukrán veterán tiszt, az Uniannak adott interjúban hangsúlyozta: a 2022 óta tartó háborúban Oroszország egyedül a Krímig vezető szárazföldi folyosó elfoglalását tudta elérni, míg más fő céljait – például ukrán kormányváltás, új szövetségi állam létrehozása, keleti megyék teljes elfoglalása – nem.

Gaj szerint a fronton nincs jelentős elmozdulás, az erőviszonyok kiegyenlítettek: Oroszország mennyiségi, Ukrajna minőségi fölényben van több területen.

Megemlíti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is, aki szerinte a nemzetközi médiában a „mesterségesen gerjesztett orosz sikereket” hangsúlyozta. Gaj úgy látja, jelenleg patthelyzet van a háborúban.