Megszólalt az ukrán veterán: nincs itt semmi látnivaló, Oroszország nem tudta teljesíteni a célját

Kiszivárgott a legújabb orosz terv: térképen mutatták be, milyen területekre tartanak még igényt
Ha ez megvalósul, teljesen elvághatják Ukrajnát a tengertől.
Miroslav Gaj Orbán Viktornak is odaszúrt egyet.
Miroslav Gaj, ukrán veterán tiszt, az Uniannak adott interjúban hangsúlyozta: a 2022 óta tartó háborúban Oroszország egyedül a Krímig vezető szárazföldi folyosó elfoglalását tudta elérni, míg más fő céljait – például ukrán kormányváltás, új szövetségi állam létrehozása, keleti megyék teljes elfoglalása – nem.
Gaj szerint a fronton nincs jelentős elmozdulás, az erőviszonyok kiegyenlítettek: Oroszország mennyiségi, Ukrajna minőségi fölényben van több területen.
Megemlíti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is, aki szerinte a nemzetközi médiában a „mesterségesen gerjesztett orosz sikereket” hangsúlyozta. Gaj úgy látja, jelenleg patthelyzet van a háborúban.
