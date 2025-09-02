Ft
09. 02.
kedd
Megszólalt az ukrán veterán: nincs itt semmi látnivaló, Oroszország nem tudta teljesíteni a célját

2025. szeptember 02. 13:56

Miroslav Gaj Orbán Viktornak is odaszúrt egyet.

2025. szeptember 02. 13:56
Ukrán katona. Magyar katona Ukrajnában.

Miroslav Gaj, ukrán veterán tiszt, az Uniannak adott interjúban hangsúlyozta: a 2022 óta tartó háborúban Oroszország egyedül a Krímig vezető szárazföldi folyosó elfoglalását tudta elérni, míg más fő céljait – például ukrán kormányváltás, új szövetségi állam létrehozása, keleti megyék teljes elfoglalása – nem.

Gaj szerint a fronton nincs jelentős elmozdulás, az erőviszonyok kiegyenlítettek: Oroszország mennyiségi, Ukrajna minőségi fölényben van több területen.

Megemlíti Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is, aki szerinte a nemzetközi médiában a „mesterségesen gerjesztett orosz sikereket” hangsúlyozta. Gaj úgy látja, jelenleg patthelyzet van a háborúban.

Nyitókép forrása: MTI/ EPA / Andrew Marienko

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

OneiroNauta
2025. szeptember 02. 16:28
Ez valami alternatív valóságban él, vagy nagyon durva anyagot kapott Zselétől...
ben2
2025. szeptember 02. 16:24 Szerkesztve
@szantofer 2025. szeptember 02. 15:00 Folyt: Ami a mindent elsöprő orosz haderőt illeti: az USA-ról se gondoltuk volna, hogy egy maroknyi afgán kecskeb..szó megfutamítja őket, aztán tessék. Ettől még ha az USA akarná, egész Afganisztánból egy füstölgő krátert csinálhatna, ahogy az oroszok is Ukrajnából, de egyrészt nem ez a cél, másrészt ahhoz fontosabb terültekről kellett volna elvonni a haderőt. Az USA pl. kifüstölhetné a ruszkikat Ukrajnából, de akkora erőforrásokat kellene hozzá mozgósítania, hogy Tajvan és Izrael védelem nélkül maradna, ez pedig garantáltan világháborúhoz vezetne. Putyin pontosan tudja ezt, ezért az az orosz ajánlat, hogy adjanak oda mindent, amit kérnek, cserébe az USA fókuszálhat Iránra és Kínára.
ben2
2025. szeptember 02. 16:21
@szantofer 2025. szeptember 02. 15:00 Ebben a háborúban többször is megerősítést nyert, hogy a "győzni tudó nem támad". Először a ruszkik nyomultak és kínos kudarc lett a vége. Elcseszték, nem kicsit, nagyon. De aztán beásták magukat és hagyták az ukránokat támadni, aminek meg ukrán kudarc lett a vége. Most mindketten beásták magukat, a ruszkik centiről centire araszolnak előre és lassan darálják az ukránokat. Az oroszok stratégiája nyilván az, hogy a nyugat és Ukrajna előbb fogy ki a beáldozható erőforrásokból, mint ők. Azaz az oroszok tartják a Krímet meg az egyéb elfoglalt területeket és köszönik szépen ők ráérnek. Majd ha elfogynak az ukránok, akkor úgyis megkapnak mindent.
rejszmano
2025. szeptember 02. 16:10
A magyar kormány ukránellenes kampányát és ellenséges megszólalásait némileg ellenpontozva kifejezetten pozitívan beszélt a Magyarországon táborozó ukrán gyerekek előtt Ukrajnáról Németh Zsolt, a Fidesz külpolitikusa. „Mi, magyarok is megszenvedtük az elmúlt évszázadokban, évtizedekben az oroszok agresszióját, például legutóbb 1956-ban”, amikor „orosz tankok foglalták el Magyarországot és nagyon sok ember halt meg abban a háborúban”. Németh a gyerekek előtt arról beszélt, hogy nagyon sok áldozatot kell hozniuk az ukrán gyermekeknek, édesapjuknak, édesanyjuknak és a családjaiknak. „Mi ezért az áldozatért nagyon tisztelünk benneteket és tiszteljük Ukrajnát”.
