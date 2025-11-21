Trianon, genderpropaganda és Magyarország: a Nemzet Művésze a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Művészettől áthatott családi közegben nőtt fel Pártay Lilla balettművész, koreográfus, a Magyar Állami Operaház mesterművésze. Andor Éva műsorában beszél arról, hogy rendkívüli fizikai adottságai, hajlékonysága, mozgékonysága vezették a balett felé.

A művész nehéz emlékeket őriz a második világháborús bombázásokról, a menekülésről, de 1956-ról is, amikor az Oktogon közelében éltek. Ezek mellett felidézi az Operaház karában töltött, számára nem könnyű időszakot, és azt, mi minden megváltozott Olga Lepesinszkaja, a moszkvai nagyszínház prímabalerinájának érkezésével, aki