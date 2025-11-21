Ft
11. 22.
szombat
Trianon, genderpropaganda és Magyarország: a Nemzet Művésze a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2025. november 21. 12:57

Küzdelmes életéről, pályafutásáról beszélt a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában Pártay Lilla, a 20. század egyik legnagyobb magyar balettművésze, koreográfusa. Az interjúban szóba került saját, világsikerű balettje, de közéleti kérdések, a genderpropagada és Trianon is.

2025. november 21. 12:57
Művészettől áthatott családi közegben nőtt fel Pártay Lilla balettművész, koreográfus, a Magyar Állami Operaház mesterművésze. Andor Éva műsorában beszél arról, hogy rendkívüli fizikai adottságai, hajlékonysága, mozgékonysága vezették a balett felé.

A művész nehéz emlékeket őriz a második világháborús bombázásokról, a menekülésről, de 1956-ról is, amikor az Oktogon közelében éltek. Ezek mellett felidézi az Operaház karában töltött, számára nem könnyű időszakot, és azt, mi minden megváltozott Olga Lepesinszkaja, a moszkvai nagyszínház prímabalerinájának érkezésével, aki

felismerte rendkívüli tehetségét, felkészítette a Várnai Balettversenyre – ez nyitott utat számára a külföldi főszerepek felé.

Pártay Lilla ötven esztendős koráig táncolt; elárulta azt is, hogy a rendkívüli fizikai terheléseket hogyan tudta ellensúlyozni úgy, hogy saját maga gondoskodott a regenerációról. 

A Négyszemköztben 

őszintén vallott a kortárs társadalmi jelenségekről: például kritikát fogalmazott meg a genderideológiával kapcsolatban.

A műsorból kiderült: jelenleg a Mester és Margarita koreográfiájának bemutatására vár, amely egyfajta vallomás számára a világról, az életről, békéről és háborúról.

A teljes beszélgetés Pártay Lillával a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető:

 

 

 

zakar zoltán béla
2025. november 21. 19:56
Remek beszélgetés!!!!! Mindkét nő tudja, hogy mi a lényeg! Andor Éva remek beszélgetéseket készít(Mező Gábor,....)!!!!!!!!!!
