Miért nem lepődünk meg: a NAV feketelistáján szerepel a Tisza egyik jelöltje

Ahogy minden körzetben, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókerületében (Törökszentmiklós és környéke) is három jelöltet indít a Tisza Párt az egyéni képviselőjelöltek kiválasztási folyamatában.

Közülük az egyik, Vámosiné Takács Beatrice, helyi vállalkozó, aki egy Tiszaföldváron található étterem és pizzéria üzemeltetője. Hangzatos bemutatkozója szerint „emberközpontú, felelősségteljes és elkötelezett”, továbbá olyan Magyarországot szeretne, „ahol mindenkinek joga van tisztességesen dolgozni”.