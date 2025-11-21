Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NAV Tisza Párt Bács-Kiskun Vármegye jelölt feketelista

Miért nem lepődünk meg: a NAV feketelistáján szerepel a Tisza egyik jelöltje

2025. november 21. 13:53

Vámosiné Takács Beatrice bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalókat.

2025. november 21. 13:53
null

Ahogy minden körzetben, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókerületében (Törökszentmiklós és környéke) is három jelöltet indít a Tisza Párt az egyéni képviselőjelöltek kiválasztási folyamatában.

Közülük az egyik, Vámosiné Takács Beatrice, helyi vállalkozó, aki egy Tiszaföldváron található étterem és pizzéria üzemeltetője. Hangzatos bemutatkozója szerint „emberközpontú, felelősségteljes és elkötelezett”, továbbá olyan Magyarországot szeretne, „ahol mindenkinek joga van tisztességesen dolgozni”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy azonban cikkében a Magyar Jelen felfedi: a Tisza Párt ajánlását tartalmazó sorok elfelejtik, hogy 

Vámosiné szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett, alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók »feketelistáján«. 

Ráadásul nem is olyan régen került fel oda: a jogsértést idén augusztusban állapították meg. Úgy tűnik, hogy a jól csengő ígéretek nincsenek összhangban a jelölt tetteivel, ugyanis a bejelentés nélküli alkalmazás nem éppen „tisztességes” munkára utaló jel.

A Magyar Jelen felvette a kapcsolatot a Tisza jelöltjével, ám ő nem kívánt nyilatkozni.

Később ugyanakkor a Facebookon reagált, ebben Herczeg Zsolt fideszes képviselőt vádolja a történtek miatt. 

Helyesírási hibáktól hemzsegő bejegyzésében azt írja: 

„Miért aszisztál ehez!? Ez belefér az értékrendjébe!? Szégyeljék magukat.”

Fotó: Vámosiné Takács Beatrice Facebook-oldala
 

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2025. november 21. 19:56
Nem baj, majd lehet tüntetést szervezni az érdekébe, mint a másik csalóért, az Iványiért.
Válasz erre
3
0
szilvarozsa
2025. november 21. 17:19
Mi bajotok van a helyesírásával? Csak elsikált néhány mássalhangzót. Ahogy a munkavállalói járulékát is. A szokás hatalma ...
Válasz erre
5
0
elcapo-2
2025. november 21. 17:17
Megbírságolhatták az agyhalottat , ennyi csak a következmény! Viszont akkor miért ír a munkáról és a munkavállalókról hazuigságokat a bemutatkozásában?
Válasz erre
5
0
elcapo-2
2025. november 21. 17:15
Ismét egy teliltalálat a szekta részéről. Egy agyhalottal több!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!