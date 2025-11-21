Miért nem lepődünk meg: a NAV feketelistáján szerepel a Tisza egyik jelöltje

Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Vámosiné Takács Beatrice bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalókat.
Ahogy minden körzetben, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. számú választókerületében (Törökszentmiklós és környéke) is három jelöltet indít a Tisza Párt az egyéni képviselőjelöltek kiválasztási folyamatában.
Közülük az egyik, Vámosiné Takács Beatrice, helyi vállalkozó, aki egy Tiszaföldváron található étterem és pizzéria üzemeltetője. Hangzatos bemutatkozója szerint „emberközpontú, felelősségteljes és elkötelezett”, továbbá olyan Magyarországot szeretne, „ahol mindenkinek joga van tisztességesen dolgozni”.
Ahogy azonban cikkében a Magyar Jelen felfedi: a Tisza Párt ajánlását tartalmazó sorok elfelejtik, hogy
Vámosiné szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett, alkalmazottat bejelentés nélkül foglalkoztatók »feketelistáján«.
Ráadásul nem is olyan régen került fel oda: a jogsértést idén augusztusban állapították meg. Úgy tűnik, hogy a jól csengő ígéretek nincsenek összhangban a jelölt tetteivel, ugyanis a bejelentés nélküli alkalmazás nem éppen „tisztességes” munkára utaló jel.
A Magyar Jelen felvette a kapcsolatot a Tisza jelöltjével, ám ő nem kívánt nyilatkozni.
Később ugyanakkor a Facebookon reagált, ebben Herczeg Zsolt fideszes képviselőt vádolja a történtek miatt.
Helyesírási hibáktól hemzsegő bejegyzésében azt írja:
„Miért aszisztál ehez!? Ez belefér az értékrendjébe!? Szégyeljék magukat.”
Fotó: Vámosiné Takács Beatrice Facebook-oldala