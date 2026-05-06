Bejelentették: már nem titok, ki lesz az új igazgató a Kecskeméti Mercedes-gyár élén

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
A szakember már 15 éve dolgozik a cégnél.
Christian Dickert tölti be májustól a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának igazgatói és ügyvezetői pozícióját – közölte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az MTI-vel szerdán.
A gépészmérnök végzettségű szakember 2011 óta dolgozik a Mercedes-Benznél. Pályafutása során széles körű vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai gyár különféle területein. Egyebek mellett a Mercedes Operations „Működési kiválóság és fenntarthatóság” területét vezette, valamint a sindelfingeni – például a Factory 56-ban készülő – felsőkategóriás modellek összeszereléséért felelős egységeket irányította.
Legutóbb a „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területért felelt, ahol aktívan előmozdította a karosszériaüzemek globális egységesítését, és folyamatosan fejlesztette a Mercedes-Benz gyártási rendszerét.
Christian Dickert május 1-jétől Jens Bühlertől vette át az irányítást, aki 2024 januárjától 2026 áprilisáig vezette a kecskeméti gyárat és a Beijing Benz Automotive Co. Ltd. ügyvezetői pozícióját veszi át.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012-ben kezdte el tevékenységét Kecskeméten. Jelenleg az új, elektromos járművek – a már meglévő üzemben – ugyanazon a gyártósoron készülnek, mint a hagyományos hajtású járművek. Az EQ-technológiával felszerelt új GLB sorozatgyártása 2026 elején indult el.
A jelenleg is zajló bővítés a meglévő gyárterületen valósul meg, és mintegy 400 hektárra növeli az üzem teljes területét. Két teljesen új épület készül az új karosszéria- és összeszerelő sorok számára.
A kecskeméti vállalat vezetése 2026 februárjában – a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából – jelentette be, hogy munkavállalóinak létszáma elérte az 5 ezret.
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2024-ben több mint 146 ezer járművet gyártott. Árbevétele 2024-ben 4,171 milliárd euró volt, ami több mint 904 millió euróval maradt el a 2023-as értéktől. Adózott eredménye 57,596 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 95,661 millió euróról.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert