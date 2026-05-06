Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra.
A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években, az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg: egyre több fiatal jár templomba – írja a Wall Street Journal.
A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk.
2025-ben egy átlagos Z-generációs hívő havonta csaknem kétszer vett részt misén.
Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez. Egy áprilisi Gallup-felmérés szerint 2025-ben a fiatal férfiak 42 százaléka tartotta nagyon fontosnak a vallást, szemben a 2023-as 28 százalékkal.
A jelenség okai összetettek:
sokan a pandémia utáni magányból menekülnek a közösségbe, másokat az elharapózó politikai erőszak késztetett gondolkodásra.
A geopolitikai feszültségek, a gazdasági bizonytalanság és az értelmes kapcsolatok utáni vágy szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a hagyomány és a hit felé forduljanak. A megtérések száma is robbanásszerűen nő, különösen a nagyvárosokban és az egyetemeken.
A változások azt mutatják, hogy a modern világ üressége után sokan visszatérnek oda, ahol mindig is megtalálható volt a közösség, a hagyomány és a valódi értelem: a hithez.
Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP
***