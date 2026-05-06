hagyomány vallás Egyesült Államok

Elképesztő reneszánszát éli a misére járás Amerikában, és ennek egy nagyon népszerű oka van

Az emberek újra vágynak a valódi kapcsolatokra.

2026. május 06. 11:19


A nyugati egyházak legnagyobb problémája az üres templomok voltak az elmúlt években, az Egyesült Államokban azonban az utóbbi időben éppen ellentétes folyamatok indultak meg: egyre több fiatal jár templomba – írja a Wall Street Journal.

A statisztikák szerint a Z-generáció jóval gyakrabban jár templomba, mint az őket megelőző generációk.

2025-ben egy átlagos Z-generációs hívő havonta csaknem kétszer vett részt misén.

Különösen a fiatal férfiak térnek vissza a hithez. Egy áprilisi Gallup-felmérés szerint 2025-ben a fiatal férfiak 42 százaléka tartotta nagyon fontosnak a vallást, szemben a 2023-as 28 százalékkal.

A jelenség okai összetettek:

sokan a pandémia utáni magányból menekülnek a közösségbe, másokat az elharapózó politikai erőszak késztetett gondolkodásra.

A geopolitikai feszültségek, a gazdasági bizonytalanság és az értelmes kapcsolatok utáni vágy szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok a hagyomány és a hit felé forduljanak. A megtérések száma is robbanásszerűen nő, különösen a nagyvárosokban és az egyetemeken.

A változások azt mutatják, hogy a modern világ üressége után sokan visszatérnek oda, ahol mindig is megtalálható volt a közösség, a hagyomány és a valódi értelem: a hithez.

Nyitókép forrása: ANGELA WEISS / AFP

gullwing
2026. május 06. 11:52
Érdekes mert az egy ház pont a fiatalokat nem képes megszólítani...
molga8
2026. május 06. 11:39
Csak a legfontosabbat hagyták ki: Charlie Kirknek köszönhetjük ezt, hogy a fiatal amerikaiak egy része észhez tért. Charlie nélkül ugyanaz lenne mint korábban.
mlotta
2026. május 06. 11:22
Tisza kormány alatt pedig az Európai értékek átvétele jön: pl migránskvóták kevert társadalom Magyarországon, EURO átvétele a nemzeti szuverenitás csorbítása, aberrált LMBTQIP.....+ Gender, Woke jogi védelme halálkultúra népszerűsítése, kereszténység diszkriminálása. Ezek mind mind megvalósulnak
