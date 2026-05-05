Magyar Kupa-döntő labdarúgás ZTE FC zte Szendrei Norbert Fradi Zalaegerszeg sajtótájékoztató Ferencváros Magyar Kupa

„A célunk az volt, hogy ne essünk ki, most meg döntőt játszunk” – így készülnek Zalaegerszegen a Magyar Kupa-fináléra

2026. május 05. 18:08

Nuno Campos nem akar terhet rakni a játékosaira. A Zalaegerszeg szombaton kupadöntőt játszik a Ferencvárossal.

Balázs Dávid

Szombaton 18 órakor rendezik a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, amelyen a Ferencvárosi TC és a Zalaegerszegi TE FC küzd meg egymással a trófeáért a budapesti Puskás Arénában. A finálét megelőző keddi sajtótájékoztatón a zalai csapat oldaláról Nuno Campos vezetőedző és Szendrei Norbert csapatkapitány állt az újságírók rendelkezésére.

Nuno Campos tudja, nem a Zalaegerszegen van a nyomás
Nuno Campos tudja, nem a Zalaegerszegen van a nyomás (Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA)

A Mandiner stábja először Nuno Campost kérdezte. A vezetőedző az elődöntő után elmondta, hogy nem emelte fel a hangját csapata első félidei játéka után, hiszen a keretben sok a fiatal, az alig húszéves, akiknek ettől megremeghetett volna a lába. Ezért most arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen pszichológiai módszereket alkalmaz annak érdekében, hogy ne történhessen meg a döntőben is olyan, mint a Honvéd elleni meccs első félidejében.

„Már a kezdetektől építjük a játékosainkat, hogy minél több önbizalmuk legyen.

Nem akarunk rájuk nyomást helyezni, hogy mindenáron nyerni kell. Persze nincs vesztenivalónk, mert olyan dologért küzdhetünk, amire senki sem számított az idény elején. A mutatott játékunk alapján úgy érezzük, hogy van keresnivalónk a fináléban.”

Campos később hozzátette, hogy egy döntő teljes más, mint egy bajnoki. Ilyen mérkőzésen szeretne mindenki játszani, ezért ki szeretnék élvezni a pillanatot, és a legjobb formájukat, csapatként a legjobb arcukat mutatni.

Ha a Zalaegerszeg megnyeri a finálét, akkor kijut Európába, az Európa-liga selejtezőjében szerepelhet.

Az idény elején azért küzdöttünk, hogy ne essünk ki az NB II-be, most ott tartunk, hogy döntőt játszunk, a bajnokságban pedig a harmadiktól az ötödik helyig vagyunk harcban.

Fantasztikus dolgot értünk el, büszkék lehetünk erre a teljesítményre.”

Nem a Zalaegerszegen van a nyomás

A ZTE csapatkapitányától, Szendrei Norberttől is kérdeztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Ferencváros elleni két bajnoki győzelemből mit hoznak magukkal a döntőre.

Nagyon nagy önbizalmat és erőt.

Ugyanakkor tudjuk, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Megpróbáljuk a saját játékunkat játszani, aztán meglátjuk, mire lesz ez elég.”

Szendrei arról is beszélt, hogy bár most az eredményeket tekintve egy kisebb hullámvölgyben van a csapat (a legutóbbi négy bajnokijából csak egyet nyert meg, hárman kikapott), az akarással és a játékukkal nincs különösebb probléma, így nem érzi azt, hogy gödörben lennének. Ő is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem izgulnak.

„Lehet, hogy egy Fradi ellen nem lesz nálunk annyit a labda, mint amennyit szeretnénk, de erre fel fogunk készülni.”

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

