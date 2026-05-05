„A célunk az volt, hogy ne essünk ki, most meg döntőt játszunk” – így készülnek Zalaegerszegen a Magyar Kupa-fináléra

A ZTE csapatkapitányától, Szendrei Norberttől is kérdeztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Ferencváros elleni két bajnoki győzelemből mit hoznak magukkal a döntőre.
Nagyon nagy önbizalmat és erőt.
Ugyanakkor tudjuk, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Megpróbáljuk a saját játékunkat játszani, aztán meglátjuk, mire lesz ez elég.”
Szendrei arról is beszélt, hogy bár most az eredményeket tekintve egy kisebb hullámvölgyben van a csapat (a legutóbbi négy bajnokijából csak egyet nyert meg, hárman kikapott), az akarással és a játékukkal nincs különösebb probléma, így nem érzi azt, hogy gödörben lennének. Ő is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem izgulnak.
„Lehet, hogy egy Fradi ellen nem lesz nálunk annyit a labda, mint amennyit szeretnénk, de erre fel fogunk készülni.”