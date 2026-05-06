Magyar Péter bejelentette: Melonival találkozik Rómában

Magyar Péter csütörtökön 10 órakor találkozik Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel Rómában – jelentette be a leendő miniszterelnök Facebook-oldalán. Mint ismert, Magyar Péter kedd este a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon vett részt, ahol kijelentette, Olaszország a magyarok otthona is.

Magyar Péter ezen felül elmondta, hogy az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót. „Nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon” – tette hozzá a Tisza Párt elnöke.