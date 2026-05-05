Magyar Péter Olaszországban: „Nekünk egy más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”

„Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük (..) nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog ” – jelentette ki Magyar Péter, arra azonban nem tért ki, hogy ő maga hány éven keresztül szolgálta az általa szervezett bűnözéssel vádolt hatalmat.