Magyar Péter Olaszországban: „Nekünk egy más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”

Magyar Péter még a Diákhitel Központ élén milliárdos nagyságrendben kötött szerződéseket Balásy Gyula cégeivel
Akkor még nem érezte morálisan elfogadhatatlannak a szerződések aláírását.
Arra azonban nem tért ki, hogy ő maga hány éven keresztül szolgálta az általa szervezett bűnözéssel vádolt hatalmat.
Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába – jelentette ki Magyar Péter kedd este a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon az Ansa olasz hírügynökség tudósítása szerint.
A leendő magyar miniszterelnök a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – az ébredés bemutatóján a film alkotóival együtt. Magyar Péter elmondta, hogy az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót.
Megjegyezte:
nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”.
„Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük (..) nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog ” – jelentette ki Magyar Péter, arra azonban nem tért ki, hogy ő maga hány éven keresztül szolgálta az általa szervezett bűnözéssel vádolt hatalmat.
De inkább kiutazott Olaszországba, hogy megnézze a róla készített, végtelenül nyálas és elfogult propagandát.
(MTI)
Nyitókép: Facebook