Teljesen meggyalázta az irodalmi klasszikust az idei Arany Málna nagy esélyese

Kezdjük a megközelítéssel: bár akár átélhetővé is válhatna a sztori, hogy egy techszektorban dolgozó férfi képernyőjén keresztül követjük az eseményeket, hiszen ha beütne egy hasonló krach, a szerencsésebbek szintén az internetet böngészve élnék át. Viszont a valóságérzékelésből enyhén szólva is kirángat a főszerepet alakító Ice Cube olyan mértékű ripacskodása, amely láttán még Nicolas Cage is csak csettintene. Karaktereket pedig nem sikerült építeni, így hiába vesztette el hősünk nemrég a feleségét, könnycsepp legfeljebb az ásítozás hatására fog végigfolyni az arcunkon. Egyébként is az, hogy az apuka távoli hozzáféréssel próbálja az utcán a túlélésükért küzdő gyerekeit segíteni, azért huszadannyira sem izgalmas, mint amikor Tom Cruise a 2005-ös Spielberg által rendezett verziójában a menekülő tömeg közepén igyekezett megóvni a családját. Ráadásul az online világot sem sikerült realisztikusan lemodellezni, a hackelést úgy ábrázolják, ahogyan azt egy ötéves fiú elképzelné.

A koncepció nagy erőssége lehetne a látvány, hiszen a roncsolt felvételekkel tökéletesen el lehet rejteni a trükkök hiányosságait, ennek az eszköznek köszönhetően hatott annak idején grandiózusnak a hollywoodi mércével fillérekből készült Cloverfield vagy a District 9. Azonban az olyan speciális effektusokat, amelyek egy jó néhány éves számítógépes játékban is gagyinak érződnének, már ezzel a technikával sem lehet megmenteni.

A végtelenül ostoba forgatókönyv pedig élvezetes is lehetne akár, ha az írók nem kevés humorral és öniróniával éltek volna, de valószínűleg úgy voltak vele, hogy értik a viccet, de nem szeretik. Ennek következtében pedig az olyan rossz, hogy már jó felkiáltással sem lehet ajánlani a filmet, hiszen szimplán csak könyörtelenül unalmas. Azzal pedig képtelen vagyok mit kezdeni, hogy a végén kiírják, minden karakter és esemény fikció:

lehet, hogy az alkotók a saját intelligenciaszintjüket nézik ki a közönségből?

Egyetlen meglepő húzása van a Világok harcának, hogy noha a Prime Videón debütált, a főszereplő gúnyt űz az Amazon felhasználói szokásokat folyamatosan szondázó gyakorlatából. Ez az apró poén azonban nem kárpótol az elvesztegetett másfél óráért.