Az írek pofátlansága nem ismer határokat: a dublini reptér gúnyt űzött Szoboszlai könnyeiből

Elképesztő történetet osztott meg a BBC a magyar–ír meccs után – ez már tényleg túlzás
Troy Parrottot a dublini állatkert is megünnepelte...
Nem férnek a bőrükbe. Az ír Lidl után a dublini repülőtér is keményen odaszólt Szoboszlai Dominiknak és a magyar válogatottnak.
Alig ocsúdtunk fel a magyar válogatott vasárnapi, drámai vereségéből – amely egy csapásra szertefoszlatta a vb-álmokat –, az írek folyamatosan gondoskodnak róla, hogy a feldolgozás még keserűbb legyen. Írország 3–2-es győzelme után – amellyel megszerezték a selejtezőcsoport második helyét, és várhatják a csütörtöki playoff-sorsolást – a dublini repülőtér az X-en Troy Parrott Nemzetközi Repülőtérre változtatta a nevét, majd nem sokkal később Szoboszlai Dominikot is kigúnyolták egy posztban – számolt be róla a onefootball.com.
A repülőtér oldalára egy olyan képet tettek ki az amerikai előzetes vámellenőrzést jelző tábláról, amelyre a liverpooli középpályás síró arcát montírozták, és az alábbi képaláírást fűzték hozzá:
Amerikai előellenőrzés. Van, akinek megvan, és van, akinek nincs.”
A célzás egyértelmű: a magyar válogatott nem utazhat a jövő évi, 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra, amelyet többek között az Egyesült Államokban rendeznek.
Korábban megírtuk, hogy az ír Lidl is odaszúrt a magyar válogatottnak, és ők is a csapatkapitányt vették célkeresztbe. Erről ide kattintva olvashat bővebben.
Nyitókép: Robert Szaniszlo / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Magyar–ír összefoglaló: