Az írek pofátlansága nem ismer határokat: a dublini reptér gúnyt űzött Szoboszlai könnyeiből

Alig ocsúdtunk fel a magyar válogatott vasárnapi, drámai vereségéből – amely egy csapásra szertefoszlatta a vb-álmokat –, az írek folyamatosan gondoskodnak róla, hogy a feldolgozás még keserűbb legyen. Írország 3–2-es győzelme után – amellyel megszerezték a selejtezőcsoport második helyét, és várhatják a csütörtöki playoff-sorsolást – a dublini repülőtér az X-en Troy Parrott Nemzetközi Repülőtérre változtatta a nevét, majd nem sokkal később Szoboszlai Dominikot is kigúnyolták egy posztban – számolt be róla a onefootball.com.