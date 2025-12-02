Ft
Steaua Bukarest FIFA Újpest román bajnokság FCSB NB I

Az Újpest is beszáll a román-magyar csatába: 1,7 millió euró a tét

2025. december 02. 16:02

Úgy látszik, André Duarte szeret minden hidat felégetni maga mögött. A Craiova után most az Újpest is jogi útra terelheti a balhés portugál védő viharos távozását.

2025. december 02. 16:02
null

Erős déja vu-érzése lehet André Duarténak, még ha annyira nem is tudjuk sajnálni ezért. A balhés portugál labdarúgó 2023-ban egyszer már egy jogi ügy kellős közepén találta magát, miután bojkottálta szerződéshosszabbítását Romániában (akkor az azóta már megszűnt FCU Craiova léptette életbe opciós jogát), így próbálva meg kikényszeríteni Olaszországba távozását. Most pedig belelépett ugyanabba a folyóba: egyoldalúan bontotta fel kontraktusát az Újpest FC-vel, hogy a román kirakatcsapat FCSB-hez (lánykori nevén Steaua Bukarest) igazoljon, így sajtóhírek szerint most a budapestiek fogják őt felnyomni a FIFA-nál. 

Duarte Gartenmann Újpest-Fradi
André Duarte (balra) légi akrobatikázik egy Újpest–Ferencváros derbin (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

annak ellenére sem engedték el, hogy a klubot jól ismerők szerint a hátvéd egyértelműen kifejezte távozási szándékát – majd a megromlott viszonyt azzal próbálták kezelni, hogy Duartét példastatuáló jelleggel lezavarták a második csapathoz.

Komoly összeget követelne az Újpest

A felek a végén már kígyót-békát kiabáltak egymásra, így sejthető volt, hogy nem lesz békés az elválás. Nem is lett: az Újpest FC a hírek szerint csaknem 1.7 millió eurót követel Duartétől, illetve az FCSB-től, ebből 1.2 millió a játékos szerződésében szereplő kivásárlási ár, míg 480 ezer euró a játékos korábbi klubjának, az NK Osijeknek (Eszék) kifizetett átigazolási díj. Amennyiben a FIFA az Újpestnek adna igazat, úgy Duartének és az FCSB-nek fele-fele arányban kellene kifizetnie a magyar klub által követelt összeget. Érdekesség, a két évvel ezelőtti, romániai jogi csatározásokból végül a játékos jött ki jobban: noha az ottani szövetség (FRF) elsőre még a Craiovának adott igazat, később a FIFA és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is a játékos javára döntött. 

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)

