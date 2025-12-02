Az Újpest is beszáll a román-magyar csatába: 1,7 millió euró a tét

Komoly összeget követelne az Újpest

A felek a végén már kígyót-békát kiabáltak egymásra, így sejthető volt, hogy nem lesz békés az elválás. Nem is lett: az Újpest FC a hírek szerint csaknem 1.7 millió eurót követel Duartétől, illetve az FCSB-től, ebből 1.2 millió a játékos szerződésében szereplő kivásárlási ár, míg 480 ezer euró a játékos korábbi klubjának, az NK Osijeknek (Eszék) kifizetett átigazolási díj. Amennyiben a FIFA az Újpestnek adna igazat, úgy Duartének és az FCSB-nek fele-fele arányban kellene kifizetnie a magyar klub által követelt összeget. Érdekesség, a két évvel ezelőtti, romániai jogi csatározásokból végül a játékos jött ki jobban: noha az ottani szövetség (FRF) elsőre még a Craiovának adott igazat, később a FIFA és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is a játékos javára döntött.