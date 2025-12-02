Az Újpest is beszáll a román-magyar csatába: 1,7 millió euró a tét

„Szeretem ezt az országot” – tárt karokkal várták Romániában a Magyarországról érkező játékost
A korábbi újpesti már alá is írta új szerződését Bukarestben.
Úgy látszik, André Duarte szeret minden hidat felégetni maga mögött. A Craiova után most az Újpest is jogi útra terelheti a balhés portugál védő viharos távozását.
Erős déja vu-érzése lehet André Duarténak, még ha annyira nem is tudjuk sajnálni ezért. A balhés portugál labdarúgó 2023-ban egyszer már egy jogi ügy kellős közepén találta magát, miután bojkottálta szerződéshosszabbítását Romániában (akkor az azóta már megszűnt FCU Craiova léptette életbe opciós jogát), így próbálva meg kikényszeríteni Olaszországba távozását. Most pedig belelépett ugyanabba a folyóba: egyoldalúan bontotta fel kontraktusát az Újpest FC-vel, hogy a román kirakatcsapat FCSB-hez (lánykori nevén Steaua Bukarest) igazoljon, így sajtóhírek szerint most a budapestiek fogják őt felnyomni a FIFA-nál.
Legalábbis román forrásokra hivatkozva ezt írja az NSO, hozzátéve, a hírt megszellőztető román portál szerint a lila-fehérek azért terelik jogi útra az ügyet, mert a játékos a klub beleegyezése nélkül mondta fel élő szerződését. Persze, az újpestiek is megérik a maguk pénzét, hiszen nyáron klubrekord-közeli összegért, másfél millió euróért adhattak volna túl a problémás játékoson, ám
annak ellenére sem engedték el, hogy a klubot jól ismerők szerint a hátvéd egyértelműen kifejezte távozási szándékát – majd a megromlott viszonyt azzal próbálták kezelni, hogy Duartét példastatuáló jelleggel lezavarták a második csapathoz.
Salamoni döntés a vezetőség részéről.
A felek a végén már kígyót-békát kiabáltak egymásra, így sejthető volt, hogy nem lesz békés az elválás. Nem is lett: az Újpest FC a hírek szerint csaknem 1.7 millió eurót követel Duartétől, illetve az FCSB-től, ebből 1.2 millió a játékos szerződésében szereplő kivásárlási ár, míg 480 ezer euró a játékos korábbi klubjának, az NK Osijeknek (Eszék) kifizetett átigazolási díj. Amennyiben a FIFA az Újpestnek adna igazat, úgy Duartének és az FCSB-nek fele-fele arányban kellene kifizetnie a magyar klub által követelt összeget. Érdekesség, a két évvel ezelőtti, romániai jogi csatározásokból végül a játékos jött ki jobban: noha az ottani szövetség (FRF) elsőre még a Craiovának adott igazat, később a FIFA és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is a játékos javára döntött.
„Valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat.”
(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)