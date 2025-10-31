Nem jön haza egy ideig Oroszországból Máté Csaba – a háborús helyzet miatt kevésbé vannak szem előtt

Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros korábbi másodedzője, illetve egy rövid időszakban vezetőedzője, Máté Csaba augusztus óta az orosz Ahmat Groznij csapatánál dolgozik egy másik korábbi Fradi-tréner, Sztanyiszlav Csercseszov segítőjeként. A közmédiának adott interjújában a szakember elárulta, az ismeretlenbe ugrott, mert az orosz csapatok európai porondról való kizárása miatt kevésbé vannak szem előtt.

A magyar edző egy 32 emeletes szállodában lakik, amely tulajdonképpen a klub bázisa, a csapat játékosai is itt töltik a meccs előtti éjszakát.

„Másik országba érkeztem, számomra még a klub is ismeretlen volt, de Sztanyiszlav már dolgozott itt, így ő egy ismerősebb közegbe érkezett” – fogalmazott a közmédiának Máté Csaba, majd így folytatta:

„Bele kellett ásnom magam abba, hogyan néznek ki a csapatok, milyen szerkezetben játszanak és a játékosokat is meg kellett ismernem.