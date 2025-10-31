Nem jön haza egy ideig Oroszországból Máté Csaba – a háborús helyzet miatt kevésbé vannak szem előtt

A Fradi volt edzőjének cipőjét leborulva csókolgatta egy szurkoló
Máté Csaba Oroszországban rájött: nincs is olyan messze Kisvárda Budapesttől.
A korábbi Fradi-edző ismét együtt dolgozik Sztanyiszlav Csercseszovval.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros korábbi másodedzője, illetve egy rövid időszakban vezetőedzője, Máté Csaba augusztus óta az orosz Ahmat Groznij csapatánál dolgozik egy másik korábbi Fradi-tréner, Sztanyiszlav Csercseszov segítőjeként. A közmédiának adott interjújában a szakember elárulta, az ismeretlenbe ugrott, mert az orosz csapatok európai porondról való kizárása miatt kevésbé vannak szem előtt.
A magyar edző egy 32 emeletes szállodában lakik, amely tulajdonképpen a klub bázisa, a csapat játékosai is itt töltik a meccs előtti éjszakát.
„Másik országba érkeztem, számomra még a klub is ismeretlen volt, de Sztanyiszlav már dolgozott itt, így ő egy ismerősebb közegbe érkezett” – fogalmazott a közmédiának Máté Csaba, majd így folytatta:
„Bele kellett ásnom magam abba, hogyan néznek ki a csapatok, milyen szerkezetben játszanak és a játékosokat is meg kellett ismernem.
Csapatszinten próbáljuk meg felvenni a versenyt azokkal, akiknek jobb lehetőségeik vannak.
A többi csapattal szemben pedig arra számítunk, hogy a játékosaink jobb napot fognak ki és képesek eldönteni azokat a mérkőzéseket, melyeket hasonló képességű klubok ellen játszunk” – tette hozzá az 56 éves tréner.
Máté elárulta, hogy remekül érzi magát az országban, egyelőre nem is reális opció, hogy hazatérne Magyarországra.
„Van olyan, amikor meccseket is meg tudok nézni az NB I-ből, de most legfőképp az orosz bajnokságra fókuszálok. Jól érzem magam itt, jelen pillanatban nem gondolom kérdésesnek, hogy bárhol felvetődjön az, hogy munkát vállaljak. Meglátjuk, mit hoz az élet” – zárta gondolatait a szakember.
Ezt is ajánljuk a témában
Máté Csaba Oroszországban rájött: nincs is olyan messze Kisvárda Budapesttől.
Fotó: képernyőkép